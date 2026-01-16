Budget 2026: அதிர்ச்சி செய்தி!! ஸ்மார்ட்போன், டிவி விலைகளில் விரைவில் 4-8% அதிகரிப்பு?

Union Budget 2026 Expectations for Electronic Products: இன்னும் சில நாட்களில் நாட்டின் நிதி நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி 2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்வார். பட்ஜெட் குறித்து மக்களுக்கு பல வித எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. குறிப்பாக அன்றாட பயன்பாட்டு பொருட்களின் விலைகள் குறையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்களுக்கு அதிகமாக உள்ளது.
மனித வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதவையாகிவிட்ட ஸ்மார்ட்போன்கள், டிவிகள் மற்றும் மடிக்கணினிகள் போன்ற மின்னணு சாதனங்களின் விலைகள் குறைய வேண்டும் என மக்கள் விரும்புகிறார்கள். அதே வேளையில், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் உயர் செயல்திறன் கொண்ட கணினி பயன்பாடு வேகமாக அதிகரித்து வருவதால், மெமரி சிப்களுக்கான தேவை அதிகரித்து வருவதன் தாக்கத்தை ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்கள் உணர்ந்து வருவதாக தொழில்துறை நிபுணர்கள் மற்றும் சந்தை நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
Smartphones Prices: ஸ்மார்ட்போன்களின் விலைகள் 4-8% அதிகரிக்கும்
அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் ஸ்மார்ட்போன், டிவி மற்றும் மடிக்கணினி விலைகள் 4-8% அதிகரிக்கக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். சமீபத்தில் நவம்பர்-டிசம்பர் மாதங்களில் அவை ஏற்கனவே 21% அதிகரித்துள்ளன. இந்த ஆண்டு ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் அல்லது ஒவ்வொரு மாதமும் விலை உயர்வு தொடரக்கூடும் என்று தொழில் வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். சந்தை ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மெமரி சந்தை இப்போது "ஹைப்பர்-புல்" கட்டத்தில் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளன.
சிப் விலைகள் 20% உயரும்
சிப் விலைகள் கடந்த காலாண்டில் 50%, இந்த காலாண்டில் மேலும் 40-50% அதிகரித்துள்ளன. மேலும் இதன் விலைகள் ஏப்ரல்-ஜூன் மாதத்தில் மேலும் 20% அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விவோ மற்றும் நத்திங் போன்ற சில ஸ்மார்ட்போன் பிராண்டுகள் ஜனவரி மாதத்தில் ₹3,000 முதல் ₹5,000 வரை விலைகளை அதிகரித்துள்ளன. மறுபுறம், சாம்சங் போன்ற நிறுவனங்கள் நேரடியாக விலைகளை அதிகரிக்காமல், கேஷ்பேக் மற்றும் தள்ளுபடிகளைக் குறைத்து, அதன் மூலம் பிராடெக்டுகளின் விலைகளை மறைமுகமாக அதிகரித்து வருகின்றன.
மெமரி சிப் விலைகள் 2026 மற்றும் அதற்குப் பிறகும் தொடர்ந்து உயரும் என எகனாமிக் டைம்ஸில் வெளியான ஒரு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிராண்டுகள் இதை புதிய வெளியீடுகளின் போது நினைவில் கொள்ளும். ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில், டிஸ்ப்ளே அல்லது பிற கூறுகளின் தரத்தை சிறிது குறைப்பது போன்ற சுருக்க பணவீக்கமும் (கூறு குறைப்பு) இருக்கலாம். இது ஷ்ரிங்க்ஃப்ளேசன் (Shrinkflation) எனப்படுகிறது.
Shrinkflation: ஷ்ரிங்க்ஃப்ளேசன் என்றால் என்ன?
சுருக்கப் பணவீக்கம் என்றும் அழைக்கப்படும் ஷ்ரிங்க்ஃப்ளேசன் என்பது ஒரு தந்திரமான, மறைமுகமான பணவீக்க வடிவமாகும். இதில் நிறுவனங்கள் ஒரு பொருளின் விலையை மாற்றாமல், அதன் அளவு, தரம் அல்லது எண்ணிக்கையைக் குறைக்கின்றன. அதாவது, நுகர்வோர் குறைந்த தரம் அல்லது அளவு கொண்ட பொருளுக்காக அதே விலையை (அல்லது அதற்கும் அதிகமாக) செலுத்துகிறார்கள். இதன் மூலம் வெளிப்படையான விலை உயர்வு இல்லாமல் அலகு விலை திறம்பட அதிகரிக்கிறது.
மெமரி சிப்களின் விநியோகம் ஒரு சவாலாக மாறியுள்ளதாக தொலைபேசி உற்பத்தியாளர்கள் கூறுகிறார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, கோடக், தாம்சன் மற்றும் ப்ளாபங்க்ட் டிவிகளை விற்பனை செய்யும் ரீடெய்லர்களால் அவற்றின் மெமரி சிப் ஆர்டர்களில் 10% மட்டுமே நிறைவேற்ற முடிவதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
நவம்பர்-டிசம்பர் மாதங்களில் அதிகரித்த ஸ்மார்ட்போன் விலைகள்
நவம்பரில் விலைகள் 7% அதிகரித்தன, இந்த மாதம், அதாவது ஜனவரியில் விலைகள் 10% அதிகரித்தன. பிப்ரவரியில் மேலும் 4% அதிகரிப்பு இருக்கும் என கூறப்படுகின்றது. உண்மையில், வரவிருக்கும் குடியரசு தின விற்பனையில் தள்ளுபடிகள் மிகக் குறைவாகவே இருக்கும் என சந்தை வல்லுனர்கள் கூறுகிறார்கள்.
மடிக்கணினி விலைகள் ஏற்கனவே 5-8% அதிகரித்துள்ளன. மேலும் முக்கிய தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களும் விரைவில் விலை உயர்வைக் குறிப்பிட்டுள்ளன. இந்த விலை உயர்வுகள் தேவையில் உடனடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். அகில இந்திய மொபைல் சில்லறை விற்பனையாளர்கள் சங்கம் (AIMRA), நவம்பர்-டிசம்பர் மாதங்களில் ஸ்மார்ட்போன் விலைகள் 3-21% அதிகரித்துள்ளதாக தெரினித்துள்ளது. 1.5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கடைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் AIMRA, பிராண்டுகளின் அறிகுறிகளின் அடிப்படையில், வரும் மாதங்களில் ஒட்டுமொத்த விலைகள் 30% வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று கூறியுள்ளது.
ஸ்மார்ட்போன் விற்பனை குறையலாம்
- ஸ்மார்ட்இந்த விலை உயர்வு சந்தையில் 10-12% சரிவுக்கு வழிவகுக்கும்.
- ₹20,000 க்கும் குறைவான விலையுள்ள ஸ்மார்ட்போன்களில் மிகப்பெரிய தாக்கம் ஏற்படும்.
- ஏனெனில் இந்தப் பிரிவு இந்தியாவில் அதிகம் விற்பனையாகும் பிரிவாக உள்ளது.
- பட்ஜெட் நெருங்குவதால் நூகர்வோர் ஏற்கனவே 'வெயிட் அண்ட் வாட்ச்' என்ற மனநிலையில் உள்ளனர்.
பல ஆய்வு நிறுவனங்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் ஸ்மார்ட்போன் விற்பனையில் மேலும் கூர்மையான சரிவு ஏற்படும் என்று கணித்துள்ளன. இது முன்னர் மதிப்பிடப்பட்ட 2% சரிவை விட அதிகமாகும். மெமரி சிப் விலைகள் உயர்வு மற்றும் கைபேசி விலைகள் உயர்வு ஆகியவை இதற்கு முக்கிய காரணங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன.
Budget 2026 Expectations: பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள்
இதற்கிடையில், பெரும்பாலான மின்னணு பொருட்களின் விலைகளில் வரும் மாதங்களில் கூர்மையான உயர்வே கணிக்கப்பட்டிருந்தாலும், பட்ஜெட்டில் இந்த துறைக்கான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகமாகவே உள்ளன. மூலப் பொருட்கள், வரி விலக்குகள், என ஏதாவது ஒரு வழியில் நிதி அமைச்சர் மின்னணு சாதங்களின் தொடர்ச்சியான விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். குறிப்பாக, மனிதர்களின் மற்றொரு கையாக மாறிவிட்ட ஸ்மார்ட்போன்களின் விலைகள் குறைய வேண்டும் என்ற ஆதங்கம் மிக அதிகமாக உள்ளது.
