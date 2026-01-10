English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Budget 2026: EPF, ESI, ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை, போனஸ்.. பட்ஜெட்டில் சூப்பர் அறிவிப்புகள்

Budget 2026: EPF, ESI, ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை, போனஸ்.. பட்ஜெட்டில் சூப்பர் அறிவிப்புகள்

Budget 2026 Expectations: பிஎம்எஸ், பட்ஜெட் தொடர்பாக இந்திய தொழிலாளர் மாநாட்டை கூடிய விரைவில் கூட்டுமாறும், முக்கிய சட்டப்பூர்வ வரம்புகளைத் திருத்துமாறும் கோரி ஒரு விரிவான மனுவை சமர்ப்பித்துள்ளது. 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 10, 2026, 01:58 PM IST
  • 2026 ஆம் ஆண்டு மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல்.
  • சமூகப் பாதுகாப்பு, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தில் முக்கிய கவனம்.
  • இந்திய தொழிலாளர் அமைப்பின் கோரிக்கைகள் என்ன?

Budget 2026: EPF, ESI, ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை, போனஸ்.. பட்ஜெட்டில் சூப்பர் அறிவிப்புகள்

Union Budget 2026 Expectations from Labour Unions: 2026 ஆம் ஆண்டு மத்திய பட்ஜெட் தாக்கலுக்கான தேதி நெருங்கி வருகிறது. பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வரவிருக்கும் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வார் என நம்பப்படுகிறது. இந்த பட்ஜெட்டின் மீது பல வித எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.

Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS)

இந்திய தொழிலாளர் அமைப்பான பாரதிய மஸ்தூர் சங்கம் (பிஎம்எஸ்) இந்திய தொழிலாளர் மாநாட்டை கூடிய விரைவில் கூட்டுமாறும், முக்கிய சட்டப்பூர்வ வரம்புகளைத் திருத்துமாறும் கோரி ஒரு விரிவான மனுவை சமர்ப்பித்துள்ளது.

Social Security, Minimum Pension: சமூகப் பாதுகாப்பு, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தில் முக்கிய கவனம்

பிப்ரவரி 2026 மத்திய பட்ஜெட்டுக்கு முன்னதாக, பாரதிய மஸ்தூர் சங்கத்தின் (பிஎம்எஸ்) பொதுச் செயலாளர் ரவீந்திர ஹிம்தே தலைமையில் ஒரு உயர்மட்டக் குழு, புது டெல்லியில் மத்திய தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியாவைச் சந்தித்தது. நாடு தழுவிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தன்மை கொண்ட, நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள தொழிலாளர் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது. இந்த சந்திப்பில் சமூகப் பாதுகாப்பு, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மற்றும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் பாதுகாப்பு ஆகியவை குறித்து அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டது.

பிஎம்எஸ், இந்திய தொழிலாளர் மாநாட்டை கூடிய விரைவில் கூட்டுமாறும், முக்கிய சட்டப்பூர்வ வரம்புகளைத் திருத்துமாறும் கோரி ஒரு விரிவான மனுவை சமர்ப்பித்தது. கோரிக்கைகளில் பின்வரும் அம்சங்களும் அடங்கும்:

- EPF, ESI: இபிஎஃப் மற்றும் இஎஸ்ஐ உச்சவரம்புகளை அதிகரித்தல்

- Bonus: போனஸ் கணக்கீட்டு வரம்புகளைத் திருத்துதல்

- Gratuity: பணிக்கொடைத் தொகையை 15 நாட்களிலிருந்து 30 நாட்களாக உயர்த்துதல்

- Minimum Pension: குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ₹1,000-லிருந்து கணிசமாக அதிகரித்தல்

- Higher honorarium: அனைத்து திட்டப் பணியாளர்களுக்கும் அதிக மதிப்பூதியம் மற்றும் ஊக்கத்தொகைகள்

ஐஓசிஎல், ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ், கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம், தனியார் தொலைத்தொடர்பு மற்றும் மாநில மின்சார வாரியங்களில் இருந்து உதாரணங்களைக் குறிப்பிட்டு, தனியார், பொதுத்துறை மற்றும் அரசுத் துறைகளில் உள்ள ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களையும் அந்தக் குழு எடுத்துரைத்தது.

Contract Labourers

ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் (ஒழுங்குமுறை மற்றும் ஒழிப்பு) சட்டம், 1970-இன் பிரிவு 25(2)(5)(A)-ஐ கடுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்று சங்கம் வலியுறுத்தியது. இந்தச் சட்டப்பிரிவு, ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு இணையான ஊதியத்தைப் பெற வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துகிறது. விதிகளை மீறும் அல்லது தொழிலாளர்களைச் சுரண்டும் ஒப்பந்தக்காரர்கள் மற்றும் முகவர் நிறுவனங்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பிஎம்எஸ் வலியுறுத்தியது.

இந்தக் குழுவில் துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஸ்ரீ சுரேந்திர குமார் பாண்டே, அமைப்புச் செயலாளர் பி சுரேந்திரன், தேசியச் செயலாளர்கள் ஸ்ரீ கிரிஷ் ஆர்யா மற்றும் ஸ்ரீ ராம்நாத் கணேஷே, மற்றும் மண்டல அமைப்புச் செயலாளர் ஸ்ரீ அனுபம் ஆகியோர் அடங்குவர். 

Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான கோரிக்கைகள்

2026ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் நெருங்கி வரும் நிலையில், தனியார் துறை மற்றும் பிற துறைகளில் தொழிலாளர்களின் நலனை மேம்படுத்துவதற்கும், அனைத்துத் துறைகளிலும் நியாயமான நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்வதற்கும், இபிஎஃப், இஎஸ்ஐ மற்றும் ஓய்வூதிய வரம்புகளை சரியான நேரத்தில் திருத்தி அமைப்பது மிகவும் முக்கியம் என்று பிஎம்எஸ் தலைவர்கள் தெரிவித்தனர்.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: ஜன் தன் கணக்கு, பிரத்யேக கடன்கள், திட்டங்கள்.... பெண்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?

மேலும் படிக்க | Budget 2026: பட்ஜெட்டில் வரி செலுத்துவோருக்கு காத்திருக்கும் 5 முக்கிய அறிவிப்புகள் இவைதான்

