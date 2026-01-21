English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Budget 2026: 8 கோடி தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ், PF பணம் எடுக்கும் விதிகளில் மாற்றம்

Budget 2026: 8 கோடி தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ், PF பணம் எடுக்கும் விதிகளில் மாற்றம்

Budget 2026 Expectations: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு பட்ஜெட்டில் மிகப்பெரிய செய்தி காத்திருக்கிறது. இபிஎஃப் விதிகளில் முக்கிய மாற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 21, 2026, 10:06 AM IST
  • இபிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான தற்போதைய வரி விதிகள் என்ன?
  • 5 ஆண்டுக்கு பதிலாக 3 ஆண்டாக விதி மாற்றப்படுமா?
  • EPFO 3.0 மற்றும் இந்த மாற்றத்திற்கு தொடர்பு உள்ளதா?

Budget 2026: 8 கோடி தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ், PF பணம் எடுக்கும் விதிகளில் மாற்றம்

Budget 2026 Expectations in EPFO: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு பல நல்ல செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள பட்ஜெட்டில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு பல பரிசுகளை வழங்கக்கூடும். அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

EPF Withdrawal Rules: இபிஎஃப் விதிகளில் மாற்றங்கள் வருமா?

தனியார் துறை ஊழியர்கள் வேலைகளை மாற்றும்போது அல்லது திடீரென்று பணம் தேவைப்படும்போது, ​​முதலில் நினைவுக்கு வருவது வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) கணக்கில் உள்ள தொகைதான். இருப்பினும், PF தொடர்பான ஒரு விதி லட்சக்கனக்கான பிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாகவே உள்ளது. தற்போதைய அமைப்பின்படி, 5 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை முடிப்பதற்கு முன்பு உங்கள் PF கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுத்தால், அந்தத் தொகைக்கு நீங்கள் வருமான வரி செலுத்த வேண்டும்.

இப்போது, ​​2026 பட்ஜெட்டுக்கு முன்னதாக, இந்த விதி குறித்து ஒரு முக்கியமான அறிகுறி கிடைத்துள்ளது. PF பணத்தை எடுப்பதற்கான வரி விலக்குக்கான 5 ஆண்டு தேவையை 3 ஆண்டுகளாகக் குறைப்பது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த மாற்றம் செயல்படுத்தப்பட்டால், அது மாத சம்பளதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக இருக்கும்.

EPF Withdrawal Rules: இபிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான தற்போதைய வரி விதிகள் என்ன?

- தற்போது, ​​விதிகளின் படி, ஒரு ஊழியர் 5 ஆண்டுகளுக்கு EPF கணக்கில் தொடர்ந்து பங்களித்தால், அதன் பிறகு PF பணத்தை எடுப்பதற்கு எந்த வரியும் விதிக்கப்படுவதில்லை. 

- இருப்பினும், 5 ஆண்டுகள் நிறைவடைவதற்கு முன்பு ஊழியர் PF தொகையை எடுத்தால், அதற்கு வரி விதிக்கப்படும். இதில் பின்வருவன அடங்கும்:

- பணியாளரின் பங்களிப்பு
- அதில் ஈட்டப்படும் வட்டி
- நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு

நிறுவன மூடல், சுகாதார காரணங்கள் அல்லது கட்டாய வேலையின்மை போன்ற சில சூழ்நிலைகளில் விலக்குகள் கிடைக்கக்கூடும் என்றாலும், சாதாரண சந்தர்ப்பங்களில் வரி செலுத்த வேண்டும்.

5 ஆண்டுக்கு பதிலாக 3 ஆண்டாக விதி மாற்றப்படுமா?

இந்த மாற்றத்திற்கான மிகப்பெரிய காரணம் மாறிவரும் வேலைச் சந்தை. இன்றைய ஊழியர்களின் அணுகுமுறையும், நடைமுறையும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த ஊழியர்களிடமிருந்து வேறுபட்டுள்ளது:

- தற்போது மக்கள் 2-3 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வேலைகளை மாற்றுகிறார்கள்.

- ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒப்பந்த வேலைகள் அதிகரித்துள்ளன.

- கிக் மற்றும் பிராஜெக்ட் அடிப்படையிலான வேலைகள் பொதுவானதாகிவிட்டன.

இதன் விளைவாக, 5 ஆண்டு தேவை பலருக்கு நடைமுறைக்கு மாறானதாகிவிட்டது. மாறிவரும் சூழலை கருத்தில்கொண்டு, ஒரு ஊழியர் குறைந்தது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்த அமைப்பில் பங்களித்தால், அவர்களுக்கு வரி நிவாரணம் கிடைக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கம் நம்புவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பிராவிடன்ட் ஃபண்ட் என்றால் என்ன?

PF எனப்படும் பிராவிடன்ட் ஃபண்ட் என்பது ஒரு நீண்ட கால ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டமாகும். இதில் ஊழியர்களும் நிறுவனங்களும் பங்களிக்கின்றனர். ஒவ்வொரு மாதமும், ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் DA இன் ஒரு பகுதி PF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தை ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) நிர்வகிக்கிறது.

EPFO-வின் பங்கு:

- PF கணக்குகளை நிர்வகித்தல்
- வட்டி வழங்குதல்
- பணம் எடுக்கும் செயல்முறை மற்றும் பிஎஃப் கணக்கு பரிமாற்றங்களை நிர்வகித்தல்
- ஓய்வூதியம் (EPS) மற்றும் காப்பீட்டை (EDLI) நிர்வகித்தல்.

EPFO தொடர்பான சில முக்கியமான புள்ளிவிவரங்கள்:

- நாட்டில் 6.5 கோடிக்கும் அதிகமான ஆக்டிவ் சந்தாதாரர்கள் உள்ளனர்.
- ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடிக்கணக்கான PF பரிமாற்றங்கள் மற்றும் பணம் எடுக்கும் கோரிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
- EPFO உலகின் மிகப்பெரிய சமூகப் பாதுகாப்பு நிதிகளில் ஒன்றாகும்.

EPF Interest: இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் (ஆண்டு அடிப்படையில்)

2019-20: 8.65%
2020-21: 8.50%
2021-22: 8.10%
2022-23: 8.15%
2023-24: 8.25%
2024-25: 8.25%

குறிப்பு: வட்டி விகிதம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் EPFO-வின் CBT-யால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

5 ஆண்டு விதி எப்போது இயற்றப்பட்டது?

5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு PF பணத்தை எடுப்பதில் வரி விலக்கு தொடர்பான இந்த விதி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 10(12) இன் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அந்த நேரத்தில், குறுகிய காலத்தில் பணம் எடுப்பதற்கு முக்கியத்துவன் அளிக்காமல், ஓய்வூதிய சேமிப்பை மேம்படுத்டுவது PF-ன் நோக்கமாக இருந்தது. இருப்பினும், காலப்போக்கில், செயல்பாட்டு முறை மாறியது. ஆனால், விதிகள் அப்படியே இருந்தன. இந்த காரணத்தினால், அரசாங்கம் இப்போது அதை மறுவடிவமைப்பு செய்வது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறது.

EPFO 3.0 மற்றும் இந்த மாற்றத்திற்கு தொடர்பு உள்ளதா?

EPFO 3.0 ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் தொடங்கப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. இது EPFO ​​இன் மிகப்பெரிய டிஜிட்டல் மேம்படுத்தலாகக் கருதப்படுகிறது.

EPFO 3.0 இல் பின்வருவன அடங்கும்:

- UPI மற்றும் ATM மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி.
- ஆடோமேடிக் க்ளெய்ம் தீர்வு.
- நிகழ்நேரக் கணக்கு புதுப்பிப்புகள்.
- விரைவான பரிமாற்றங்கள் மற்றும் தீர்வுகள்.

PF பணம் எடுக்கும் விதிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களும் இந்த சமூகப் பாதுகாப்பு சீர்திருத்தத் தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம் என்று வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.

இந்த விதி மாறினால், யார் அதிகம் பயனடைவார்கள்?

- 2-4 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வேலை மாறும் ஊழியர்கள்
- ஸ்டார்ட் அப் மற்றும் தனியார் துறை வல்லுநர்கள்
- ஒப்பந்த மற்றும் கிக் தொழிலாளர்கள்
- நடுத்தர வர்க்க வரி செலுத்துவோர்

Budget 2026 Expectations: பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள்

சமூகப் பாதுகாப்பைப் பொறுத்தவரை 2026 பட்ஜெட் மாத சம்பளம் வாங்கும் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு முக்கியமானதாக இருக்கும். PF பணம் எடுப்பதற்கான வரி விலக்கு காலம் 5 ஆண்டுகளில் இருந்து 3 ஆண்டுகளாகக் குறைக்கப்பட்டால், அது மாறிவரும் வேலைச் சந்தையில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றமாக இருக்கும். இப்போது, ​​அனைவரின் கவனமும் பட்ஜெட் அறிவிப்பின் மீது உள்ளது . நீண்ட காலமாகக் கோரப்பட்டு வரும் PF விதிகளில் அரசாங்கம் நெகிழ்வுத்தன்மையைக் கொண்டுவருமா? பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி விடை கிடைக்கும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Budget 2026EPFOEPFIncome TaxUnion Budget 2026

