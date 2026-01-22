English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பட்ஜெட் 2026: EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் ஜாக்பாட்! இனி ரூ.10,000 பென்ஷன்!

பட்ஜெட் 2026: EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் ஜாக்பாட்! இனி ரூ.10,000 பென்ஷன்!

EPS 95 Pensio Hike: பிப்ரவரி 1, 2026 அன்று நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்யவுள்ள மத்திய பட்ஜெட்டில், EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறுவோருக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 22, 2026, 05:41 PM IST

பட்ஜெட் 2026: EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் ஜாக்பாட்! இனி ரூ.10,000 பென்ஷன்!

Budget 2026 Expectations: இந்தியா முழுவதும் இப்போது அனைவரின் பார்வையும் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி நோக்கித் தான் இருக்கிறது. மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் 2026-27 ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்யப் போகிறார். குறிப்பாக, ஓய்வூதியத்தை மட்டுமே நம்பி இருக்கும் லட்சக்கணக்கான EPS 95 (Employees' Pension Scheme 1995) ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய அறிவிப்பு வெளியாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கிறது. 

EPS-95 திட்டம் என்றால் என்ன?

மாதச் சம்பளம் வாங்கும் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் பிஎஃப் (PF) கணக்கு என்பது மிக முக்கியம். நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும்போது, உங்கள் சம்பளத்தில் இருந்து பிடிக்கப்படும் தொகையும், நிறுவனம் அளிக்கும் பங்களிப்பும் பிஎஃப் கணக்கில் சேரும். இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் ஒரு கணிசமான பகுதி EPS 95 எனப்படும் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்குச் செல்கிறது. 10 ஆண்டுகள் பணி முடித்தவர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதியுடையவர்கள்.

தற்போதைய ஓய்வூதியத்தில் இருக்கும் சிக்கல் என்ன?

தற்போது நிலவரப்படி, இந்தத் திட்டத்தில் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக வெறும் ₹1,000 மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட இந்த ₹1,000, இன்றைய விலைவாசி ஏற்றம் மற்றும் மருத்துவச் செலவுகளுக்கு சற்றும் போதுமானதாக இல்லை. அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை விண்ணைத் முட்டியுள்ள நிலையில், வெறும் ஆயிரம் ரூபாயை வைத்துக்கொண்டு ஒரு முதியவரால் எப்படி நிம்மதியாக வாழ முடியும் என்பதே பலரது கேள்வியாக உள்ளது.

ஓய்வூதியதாரர்களின் கோரிக்கைகள் என்ன?

கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மாற்றமில்லாமல் இருக்கும் இந்தத் தொகையை உயர்த்த வேண்டும் என ஓய்வூதிய அமைப்புகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன. குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ₹7,500 முதல் ₹10,000 வரை உயர்த்த வேண்டும் எனக் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். மேலும் அடிப்படை ஓய்வூதியத்துடன் அகவிலைப்படியையும் (Dearness Allowance) இணைக்க வேண்டும், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இலவச மருத்துவ வசதி வழங்கப்பட வேண்டும் போன்ற கோரிக்கைகளும் வைக்கப்பட்டு உள்ளன.

பட்ஜெட்டில் ஓய்வூதிய உயர்வு குறித்து அறிவிப்பு வருமா?

பொருளாதார நிபுணர்கள் மற்றும் அரசு வட்டாரத் தகவல்களின்படி, இந்த முறை பட்ஜெட்டில் ஓய்வூதிய உயர்வு குறித்த சாதகமான அறிவிப்பு வெளியாக அதிக வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. சமீபத்தில் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சகத்துடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பிகு, இந்த நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேநேரம் திடீரென தொகையை உயர்த்தினால் அரசுக்கு மிகப்பெரிய நிதிச் சுமை ஏற்படும் என்பதால், பட்ஜெட் ஒதுக்கீட்டைப் பொறுத்தே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.

ஓய்வூதியதாரர்களின் கனவு நிறைவேறுமா?

தேசிய போராட்டக் குழு (NAC) போன்ற அமைப்புகள் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருவதால், பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் 'பட்ஜெட் உரையில்' இதற்கான இனிப்பான செய்தியை வெளியிடுவார் என்று லட்சக்கணக்கான முதியவர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

EPS 95Pension hikeBudget 2026NIRMALA SITHARAMANEPFO

