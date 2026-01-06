Budget 2026: EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்? பட்ஜெட்டில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்!

EPFO Wage Ceiling Hike: இன்னும் சில நாட்களில் 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. பல துறைகளில் பட்ஜெட் குறித்த பல வித எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO உறுப்பினர்களும் ஒரு முக்கிய அறிவிப்புக்காக காத்திருகிறார்கள். இபிஎஸ் திட்டத்திற்கான ஊதிய வரம்பை அரசு அதிகரிக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Wage Ceiling Hike: ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்படுமா?
மாதத்திற்கு ரூ. 25,000 வரை சம்பாதிக்கும் ஊழியர்களையும் ஓய்வூதிய வரம்பிற்குள் கொண்டுவர, ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) நோக்கத்தை அரசாங்கம் விரிவுபடுத்தக்கூடும் என்று ஜீ பிசினஸ் நிறுவனத்திடம் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. தற்போது, மாதத்திற்கு ரூ. 15,000 வரை சம்பாதிக்கும் ஊழியர்கள் மட்டுமே அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் இந்த சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ளனர். இவர்கள் இதில் கட்டாயமாக சேர்க்கப்படுகின்றனர். இந்த வரம்பை தாண்டிய ஊழியர்களுக்கு இதில் சேர்வது அவர்களது விருப்பத்தை சார்ந்ததாக உள்ளது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வுகால பாதுகாப்பு
வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டாலும், நிறுவனத்தின் பங்களிப்பை மாதத்திற்கு ரூ. 15,000 என்ற சம்பள உச்சவரம்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடுவதைத் தொடர அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது என்று அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கத்தை விரிவுபடுத்துவது, தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு அதிக ஓய்வூதியப் பலன்களையும் மேம்பட்ட ஓய்வுக்காலப் பாதுகாப்பையும் வழங்கும்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தற்போதைய குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமான ரூ.1,000-ஐ அதிகரிக்கவும் அரசாங்கம் பரிசீலிக்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகின்றது.
Budget 2026 Expectations: பட்ஜெட் 2026 -இல் அறிவிப்பு வருமா?
2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் இது செயல்படுத்தப்பட்டால், இந்த சீர்திருத்தங்கள் நாடு முழுவதும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும். இத்தகைய சீர்திருத்தங்கள், நாட்டின் தொழிலாளர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் நீண்ட கால நிதி நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதில் மத்திய அரசின் முனைப்புடன் ஒத்துப்போகும் என்று வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன? இதற்கு யார் தகுதியானவர்கள்?
- ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்பது, EPFO ஆல் நடத்தப்படும் சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள சம்பளம் பெறும் நபர்கள் 58 வயதை அடைந்த பிறகு அரசாங்கம் ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்குகிறது.
- 1995-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட EPS, அமைப்புசார் துறையில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் ஓய்வுக்குப் பிறகு ஓய்வூதியப் பலன்களை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
- EPS திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள தொழிலாளர்கள் சில நிபந்தனைகளின் கீழ் ஓய்வு பெறும் வயதை அடைந்தவுடன் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள்.
- இந்தத் திட்டம், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களின் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட குறைந்தபட்ச ஆண்டுகளுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்குகிறது.
- இந்தத் திட்டம் இயலாமை மற்றும் இறப்பு போன்ற பலவிதமான எதிர்பாராத நிகழ்வுகளையும் உள்ளடக்கியது.
EPS திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெற, உறுப்பினர்கள் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் மொத்த ஓய்வூதியத் தகுதியுள்ள சேவையைச் செய்திருக்க வேண்டும்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் சாதாரண ஓய்வூதியம் ஒரு உறுப்பினர் 58 வயதை அடைந்த பிறகு கிடைக்கும்.
EPF Contribution: இபிஎஃப் பங்களிப்பு விவரங்கள்
ஊழியரின் பங்களிப்பு: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் மாத சம்பளத்தில் 12% -ஐ இபிஎஃப் கணக்கில் பங்களிக்கிறார்கள். EPS திட்டத்தின் கீழ் ஊழியரின் ஓய்வூதியப் பங்களிப்பு எனத் தனியாக எதுவும் வரையறுக்கப்படவில்லை.
நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு: நிறுவனமும் 12% பங்களிக்கிறது. இதில் 8.33 சதவீதம் இபிஎஸ் கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகிறது, மீதமுள்ள தொகை இபிஎஃப் கணக்கிற்குச் செலுத்தப்படுகிறது.
EPS Pension முக்கிய அம்சங்கள்
- ஒரு உறுப்பினர் 58 வயதை அடைந்த பிறகு இபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் சாதாரண ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
- குறைக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய விகிதங்கள் உட்பட சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, 50 வயதிலிருந்தே முன்கூட்டிய ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.
- இபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெற, உறுப்பினர்கள் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் மொத்த ஓய்வூதியத் தகுதியுள்ள சேவையை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்.
- இந்த பணிக்காலம் தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
- இபிஎஸ்-க்கு என ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட பங்களிப்பு எதுவும் செய்வதில்லை.
- ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்தில் 12 சதவீதத்தை இபிஎஃப்-க்கு தொடர்ந்து பங்களிக்கின்றனர்.
- நிறுவனத்தின் மொத்த 12 சதவீத பங்களிப்பில், ஊதிய உச்சவரம்பிற்கு உட்பட்டு 8.33 சதவீதம் இபிஎஸ்-க்கு செல்கிறது.
- தற்போது, இபிஎஸ் திட்டம் மாதம் ரூ.1,000 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது.
Nirmala Sitharaman: பட்ஜெட்டில் நிதி அமைச்சர் நல்ல செய்தி சொல்வாரா?
பட்ஜெட்டில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இது குறித்து ஒரு நல்ல அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. தற்போதைய அமைப்பு பல ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியக் காப்பீடு கிடைக்காமல் செய்கிறது என்று தொழிலாளர்கள் நீண்ட காலமாக வைக்கும் கோரிக்கையை மத்திய அரசாங்கம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. ரூ.15,000 க்கு சற்று மேல் சம்பாதிக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் எந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்திலும் சேர முடிவதில்லை. இதனால் அவர்கள் வயதான காலத்தில் நிதி ரீதியாக பிறரை சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம். ஆகையால் இந்த வரம்பை அதிகரிப்பது அதிக அளவிலான ஊழியர்களை ஓய்வூதிய வரம்பிற்குள் கொண்டுவரும். இந்த அறிவிப்புக்காக இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள்.
