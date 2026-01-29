English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Budget 2026: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு பட்ஜெட்டில் குட் நியூஸ்? அதிகரிக்கிறதா இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்?

Budget 2026: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு பட்ஜெட்டில் குட் நியூஸ்? அதிகரிக்கிறதா இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்?

EPS Pension Hike: பட்ஜெட்டில் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்படுமா? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? முழுமையான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 29, 2026, 09:38 AM IST
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கவுள்ளதா?
  • குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
  • இது குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Budget 2026: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு பட்ஜெட்டில் குட் நியூஸ்? அதிகரிக்கிறதா இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்?

Budget 2026 Expectations for EPS Pensioners: பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 நிதி ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். இதில் பல வித முக்கிய அறிவிப்புகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO உறுப்பினர்களும் சில பிரத்யேக அறிவிப்புகளுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். அவற்றில் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவதற்கான அறிவிப்பு முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகின்றது.

Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

கடந்த 11 ஆண்டுகளாக வெறும் ரூ.1000 என்ற அளவிலேயே இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் முடங்கிக் கிடக்கிறது. இதை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக உள்ள நிலையில், இந்த பட்ஜெட்டில் EPFO-வின் கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்கபதற்கான ஒரு முக்கிய முடிவை அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் மூத்த குடிமக்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வலுக்கும் கோரிக்கை

2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள பட்ஜெட்டில், ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாக அரசாங்கம் ஒரு பெரிய முடிவை எடுக்கக்கூடும் என நம்பப்படுகின்றது. 2026 பட்ஜெட்டிற்கான ஏற்பாடுகளுக்கு மத்தியில், ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) வழங்கும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க மத்திய அரசு தயாராகி வருகிறதா என்பது குறித்த விவாதங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. இன்னும் எதுவும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படாத நிலையில், ஊழியர் அமைப்புகளின் செயல்பாடுகள் ஓய்வூதியதாரர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளன.

EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்

தற்போது, ​​EPS-95 திட்டத்தின் பயனாளிகள் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியமாக ரூ.1000 பெறுகின்றனர். 2014-ல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இந்தத் தொகை, கடந்த 11 ஆண்டுகளாக மாற்றப்படாமல் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிகரித்து வரும் செலவுகள் மற்றும் பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்தத் தொகை மிகவும் குறைவு என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கருதுகின்றன. இப்போது, ​​இந்த பட்ஜெட்டில் அரசாங்கம் இந்த பழைய கட்டமைப்பை மாற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவரிடமும் எழுந்துள்ளது.

அமைச்சகத்திற்கும் தொழிலாளர் சங்கங்களுக்கும் இடையே அதிகரித்து வரும் செயல்பாடு

பாரதிய மஸ்தூர் சங்கம் (BMS) உட்பட பல அமைப்புகள் ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க நீண்ட காலமாக அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றன. தொழிலாளர் அமைச்சகத்துடனான சமீபத்திய கூட்டங்களில், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.7,000 முதல் ரூ.10,000 வரை அதிகரிக்க ஒரு முன்மொழிவு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், ரூ.1,000 என்ற ஓய்வூதியம் ரூ.2,000 - ரூ.3,000 என்ற வரம்பிற்குள் உயர்த்தப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும், இதுவே யதார்த்தத்துடன் ஒத்துப்போகும் என்றும் நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். அமைச்சரின் உறுதிமொழியைத் தொடர்ந்து, அரசாங்கம் இது குறித்து பட்ஜெட்டில் ஒரு உறுதியான செயல் திட்டத்தை முன்வைக்கக்கூடும் என்று யூகிக்கப்படுகிறது.

Budget 2026: நீதிமன்றத்தின் முடிவு மற்றும் அரசாங்கத்தின் குழப்பம்

குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் குறித்த பிரச்சினை பட்ஜெட் மட்டத்தில் மட்டுமல்லாமல், உச்ச நீதிமன்றத்திலும் நிலுவையில் உள்ளது. சட்ட மற்றும் பொருளாதார அம்சங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒரு நடுநிலையான தீர்வைக் காண அரசாங்கம் இப்போது அழுத்தத்தில் இருப்பதாக நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். பட்ஜெட்டில் ஒரு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டால், அது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு வரவேற்கத்தக்க செய்தியாக இருக்கும். ஆனால் இப்போதைக்கு, நிதி அமைச்சர் பட்ஜெட் முன்மொழிவுகளை வெளியிடும் வரை எதையும் உறுதியாக கூற முடியாது.

EPF Pension: இபிஎஃப் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்பட்டால் யாருக்கு அதிக நன்மை?

பட்ஜெட்டில் இபிஎஃப் ஓய்வூதிய தொகையை அதிகரிக்கும் அறிவிப்பை அரசாங்கம் வெளியிட்டால், EPF உறுப்பினர்களாக அதற்கு பங்களிப்பு அளித்து EPS ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான தகுதி வரம்புகளைப் பூர்த்தி செய்யும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் அனைவரும் பயனடைவார்கள். இந்த நடவடிக்கை லட்சக்கணக்கான ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும்.

மேலும் படிக்க | கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸில் பட்டையை கிளப்பும் EPFO 3.0: ஏகப்பட்ட வசதிகளுடன் விரைவில் அறிமுகம்

மேலும் படிக்க | EPFO: பிஎப் புது ரூல்ஸ்! இந்த விதி தெரிஞ்சு அப்ளை பண்ணா டக்குனு கிடைக்கும்

