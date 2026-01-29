Budget 2026: திருமணமான தம்பதிகளுக்கு அரசின் பரிசு.... ஒருங்கிணைந்த வரி வரம்புகள், குறையும் வரி

Budget 2026 Expectations for Married Couples: பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி 2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்யவுள்ளார். வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில், நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கும் வரி செலுத்துவோருக்கும் அரசாங்கம் சில முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கக்கூடும். இந்த பட்ஜெட் குறிப்பாகத் திருமணமான தம்பதிகளுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கலாம்.
ICAI அளித்த முன்மொழிவு
இந்திய பட்டயக் கணக்கறிஞர்கள் நிறுவனம் (ICAI), இந்தியாவில் திருமணமான தம்பதிகள் கூட்டாக வருமான வரித் தாக்கல் செய்ய அனுமதிக்குமாறு ஒரு முன்மொழிவை முன்வைத்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை, ஒரே ஒருவர் மட்டும் வருமானம் ஈட்டும் குடும்பங்களின் வரிச்சுமையை கணிசமாகக் குறைக்கவும், வரி விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதை எளிதாக்கவும் உதவும். அதே சமயம் மற்றவர்களுக்கு இது ஒரு விருப்பத் தேர்வாகவும் இருக்கும்.
திருமணமான தம்பதிகளுக்கு நல்ல செய்தி
திருமணமான தம்பதிகள் தனித்தனியாக வரித் தாக்கல் செய்வதற்குப் பதிலாக, ஒருங்கிணைந்த வரி வரம்புகள் மற்றும் விலக்குகளுடன், ஒரே வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்ய அனுமதிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது. வரி அமைப்பை எளிதாக்குவதை நோக்கி அரசாங்கம் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நடவடிக்கையை எடுக்கக்கூடும் என்றும், அதில் இந்த ஒன்றிணைந்த வரி தாக்கல் முக்கிய நடவடிக்கையாக இருக்கும் என்றும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
திருமணமான தம்பதிகளுக்கு பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?
தற்போதைய விதிகளின்படி, கணவன் மற்றும் மனைவி தங்கள் வரிகளைத் தனித்தனியாகத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இருப்பினும், இந்த பட்ஜெட்டில், அரசாங்கம் கூட்டுக் கணக்குத் தாக்கல் செய்வதற்கான ஒரு புதிய விருப்பத்தை அறிமுகப்படுத்தக்கூடும். இது, தம்பதியரில் ஒருவர் மட்டுமே சம்பாதிக்கும் அல்லது இருவரின் வருமானத்திற்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ள குடும்பங்களுக்குப் பெரும் பயனை அளிக்கும்.
இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், இருவரின் வருமானத்தையும் இணைத்து வரிக் கணக்கீடுகள் செய்யப்படும். இது வரி விலக்குகளின் வரம்பை அதிகரித்து, அதிக பணத்தைச் சேமிக்க உதவும். கூட்டு வரிவிதிப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதால், வருமானத்தை இரண்டு பகுதிகளாகக் கருத முடியும். இதன் காரணமாக ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனையும் இரண்டு முறை பெற முடியும்.
Joint Tax: கூட்டு வரி அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
பட்ஜெட் 2026-ல் கூட்டு வரி விதிப்பு விதி அங்கீகரிக்கப்பட்டால், அது இந்தியாவின் வரி அமைப்பில் இன்றுவரை ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களில் மிகப்பெரிய மாற்றமாக இருக்கலாம். இதன் நேரடித் தாக்கம் வரி செலுத்துவோரின் சேமிப்பில் இருக்கும். இதுவரை, கணவன் மற்றும் மனைவி தங்கள் சேமிப்புகளைத் தனித்தனியாகக் கோர வேண்டியிருந்தது. ஆனால் புதிய விதியின்படி, முழு குடும்பமும் ஒரு தனி அலகாகக் கருதப்பட்டு, அதற்கேற்ப வரி கணக்கிடப்படும்.
இந்த முறை வெளிநாடுகளில் வெற்றிகரமாக நடைமுறையில் உள்ளது
அமெரிக்கா மற்றும் ஜெர்மனி போன்ற முக்கிய நாடுகளில் இந்த அமைப்பு பல ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் உள்ளது என்பதை நீங்கள் அறிந்தால் ஆச்சரியப்படலாம். அங்கு, முழு குடும்பமும் ஒரு தனி அலகாகக் கருதப்பட்டு, அதற்கேற்ப வரி கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த உலகளாவிய மாதிரியை இந்தியாவில் செயல்படுத்துவது குறித்துப் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால் வரிச்சுமை எந்த ஒரு தனி நபர் மீதும் விழாமல், முழு குடும்பத்திற்கும் அது சீராக பகிரப்படும்.
கூடுதல் வரிகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கலாம்
கூட்டுக் வரி அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படுவதன் மூலம், இந்த 50 லட்சம் ரூபாய் வரம்பு 75 லட்சம் ரூபாயாகவோ அல்லது அதற்கும் அதிகமாகவோ அதிகரிக்கப்படலாம். அதாவது, உயர் நடுத்தர வகுப்பில் உள்ளவர்கள் இனி முன்பை விட கணிசமாகக் குறைவான கூடுதல் வரியைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இது அவர்களது சேமிப்பை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், குடும்ப நபர்கள் மேலும் பணம் சம்பாதிக்கவும், அதை புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு செய்யவும் அவர்களை ஊக்குவிக்கும்.
