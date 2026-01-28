Budget 2026: ஓய்வூதிய உயர்வு, வரிச் சலுகை, சுகாதார வசதிகள்.... மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

Union Budget 2026 Expectations for Senior Citizens: பிப்ரவரி 1 அன்று நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். பட்ஜெட் தொடர்பாக நடக்கும் முன்னேற்பாடுகளையும், நிபுணர்களின் கணிப்புகளையும் இந்தியா முழுவதும் உள்ள மூத்த குடிமக்களும் அவர்களது குடும்பத்தினரும் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர். அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம், அதிகரித்த சுகாதாரச் செலவுகள் மற்றும் நீண்ட ஆயுட்காலம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய தற்போதைய பொருளாதாரச் சூழல், ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு முன்னெப்போதும் இல்லாத நிதிச் சிக்கல்களை உருவாக்கியுள்ளது.
Budget 2026: மூத்த குடிமக்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள்
பட்ஜெட் 2026 -இல் மூத்த குடிமக்கள் முக்கியமான சில எதிர்பார்ப்புகளியக் கொண்டுள்ளனர். அவற்றில்
- குறிப்பிடத்தக்க வரி விலக்கு அதிகரிப்பு,
- மேம்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியப் பலன்கள்,
- மேம்படுத்தப்பட்ட நிதிப் பாதுகாப்பு,
- மேம்பட்ட சுகாதார வசதிகள்
ஆகியவை அடங்கும்.
பட்ஜெட் 2026 மீது மூத்த குடிமக்கள் அதிகம் கவனம் செலுத்த காரணம் என்ன?
இந்தியாவின் மக்கள்தொகை அமைப்பு தற்போது மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறது. 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களின் எண்ணிக்கை வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. அவர்களில் பெரும்பாலானோர் குறைந்த வருமான வழிகளுடன் முதுமையை அடைகின்றனர்.
ஓய்வு பெற்றவர்கள் தங்கள் செலவுகளை நிலையான ஓய்வூதியப் பலன்கள், சேமிப்பிலிருந்து கிடைக்கும் வட்டி மற்றும் சிறிய ஓய்வூதியப் பணம் ஆகியவற்றின் மூலம் நிர்வகிக்க வேண்டும். இது, தங்கள் தொழில் வாழ்க்கைப் பயணம் முழுவதும் வருமான வளர்ச்சியைப் பெறும் சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களிடமிருந்து வேறுபட்ட ஒரு நிதிச் சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது.
Income Tax Exemption: அடிப்படை வருமான வரி விலக்கு வரம்புகள்
இந்தியாவில் 60 முதல் 79 வயதுக்குட்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் தற்போதைய வரி முறையின் கீழ் ₹3 லட்சம் அடிப்படை வரி விலக்கு பெறுகிறார்கள். அதே சமயம் 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட "மிக மூத்த குடிமக்கள்" வருமான வரி தொடங்குவதற்கு முன்பு ₹5 லட்சம் வரை வரி விலக்கு பெறுகிறார்கள். தற்போதைய வரம்புகள் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகள் மற்றும் பணவீக்க விகிதங்களுடன் பொருந்தவில்லை என்று வல்லுநர்கள் நம்புவதால், அவற்றை திருத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளதாக கருதப்படுகின்றது.
2026 பட்ஜெட், குறிப்பிட்ட கொள்கை தலையீடுகள் மூலம் இந்தியாவின் மூத்த குடிமக்கள் பராமரிப்புச் சூழலை வலுப்படுத்துவதில் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கக்கூடும் என்றும், பராமரிப்பு இல்லங்கள் மற்றும் வீட்டுச் சேவைகள் மூலம் வழங்கப்படும் நீண்ட காலப் பராமரிப்பை உள்ளடக்கிய காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்துவது, அணுகலை கணிசமாக மேம்படுத்தும் என்றும் நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
Budget 2026 for Senior Citizens: வட்டி வருமானம் மற்றும் பிரிவு 80TTB நிவாரணம்
வட்டி வருமானத்திற்கு வரி விலக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பது மூத்த குடிமக்களின் முக்கிய கோரிக்கைகளில் ஒன்றாக உள்ளது. ஓய்வு பெற்றவர்கள் தங்கள் அடிப்படை வாழ்க்கைச் செலவுகளை ஈடுகட்ட தங்கள் நிலையான வைப்பு மற்றும் சேமிப்புக் கணக்கு பணத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர். பணவீக்கம் அதிகரித்துள்ளதாலும், உண்மையான வருமானம் குறைந்துவிட்டதாலும் பிரிவு 80TTB-இன் கீழ் தற்போதுள்ள ₹50,000 வட்டி வருமானக் கழிவானது, தற்போதைய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யத் தவறுகிறது. "பணவீக்கம் உண்மையான வருமானத்தை கணிசமாகக் குறைத்துள்ள இந்த காலகட்டத்தில், பிரிவு 80TTB-இன் கீழ் உள்ள தற்போதைய ரூ.50,000 கழிவு ஒரு குறைந்தபட்ச ஆறுதலையே அளிக்கிறது," பொருளாதார நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
Old vs New Tax Regime
பட்ஜெட் 2026, மூத்த குடிமக்கள் பிரிவு 80TTB மற்றும் சுகாதாரப் பராமரிப்புக் கழிவுகளின் கீழ் தங்களின் தற்போதைய வரிச் சலுகைகளைத் தொடர வேண்டுமா அல்லது வரவிருக்கும் வரி முறை மாற்றங்கள் மூலம் இந்தச் சலுகைகள் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டுமா என்பதை ஆராயும். ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு பயனுள்ள திட்டமிடல் உதவியை வழங்க, பழைய மற்றும் புதிய வரி முறைகளுக்கும் சிறந்த வழிகாட்டுதல் தேவை என்று வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
Pension Hike: மேம்பட்ட ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு வாய்ப்புள்ளதா?
இந்தியாவின் மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பு தொடர்பாக தொடர்ச்சியான சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். இந்திய அரசாங்கம் ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டம் முதல் தேசிய சமூக உதவித் திட்டம் வரை பல ஓய்வூதியத் திட்டங்களை வழங்குகிறது. இருப்பினும், பயனாளிகள் தங்களின் அத்தியாவசியத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய போதுமான நிதி உதவி கிடைப்பதில்லை என்று தெரிவிக்கின்றனர்.
Budget 2026: மூத்த குடிமக்களுக்கு எதிர்பார்க்கப்படும் முக்கிய அறிவிப்புகள்
- பட்ஜெட் 2026 குறித்த ஆரம்பகட்ட அறிக்கைகள், 70 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பயனாளிகளுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவுகளை அதிகரிக்க அரசாங்கம் மதிப்பீடு செய்யக்கூடும் என்பதைக் காட்டுகின்றன.
- ஓய்வுக்குப் பிறகும் பணிபுரியும் மூத்த குடிமக்களுக்காக அரசாங்கம் ஒரு மூன்றாவது ஓய்வூதிய அடுக்கை உருவாக்கலாம்.
- மூத்த குடிமக்களின் ஆண்டு வருமானம் ரூ. 10 லட்சம் வரை வரி விலக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று முன்மொழியப்பட்டுள்ளது (தற்போது 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு 3 லட்சம் மற்றும் 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு 5 லட்சம்).
- 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த பெண்களுக்கும், 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைத்து மூத்த குடிமக்களுக்கும் இந்த வரம்புகள் குறிப்பாக உயர்த்தப்பட வேண்டும் என கோரப்படுள்ளது.
- நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த முதியோரின் வாழ்க்கைத்தரத்தை உறுதி செய்வதற்காக, மூத்த குடிமக்களுக்கான வங்கி நிலையான வைப்புத்தொகை (FD) வட்டி விகிதங்கள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் அந்த வருமானத்திற்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
- ஏனெனில் பல சமயங்களில் இதுவே அவர்களின் முக்கிய வருமான ஆதாரமாக உள்ளது.
- பிரிவு 80TTB-இன் கீழ், மூத்த குடிமக்களால் ஈட்டப்படும் ரூ. 50,000 வரையிலான வட்டிக்கு தற்போது வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இந்த வரம்பு ரூ.1 லட்சமாக அதிகரிக்கப்படலாம்.
- சுகாதாரப் பாதுகாப்பு விலக்குகள் மற்றும் வட்டி வருமான விலக்குகள் மூலம் மூத்த குடிமக்கள் கணிசமான நிவாரணத்தைப் பெற முடியும்.
