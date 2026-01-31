Budget 2026: நடுத்தர வர்க்க மக்களுக்கு குட் நியூஸ்... ESIC சம்பள வரம்பு அதிகரிக்கப்படுகிறதா?

Budget 2026 Expectations for ESIC: மாத சம்பளம் பெறும் ஊழியரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் 2026 பட்ஜெட் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை அளிக்கும். அரசு வட்டாரங்களின்படி, ஊழியர் மாநில காப்பீட்டுக் கழகத்தின் (ESIC) வரம்பை விரிவுபடுத்துவது குறித்து அரசாங்கம் தீவிரமாக பரிசீலித்து வருகிறது. ESIC இன் கீழ் மாதாந்திர சம்பள வரம்பை தற்போதைய ₹21,000 இலிருந்து ₹25,000 அல்லது ₹30,000 ஆக அதிகரிப்பது பற்றி பேசப்பட்டு வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த திட்டம் பட்ஜெட்டில் சேர்க்கப்பட்டால், மில்லியன் கணக்கான புதிய ஊழியர்கள் ESIC -இன் காப்பீட்டு வரம்பிகுள் சேர்க்கப்படுவார்கள். அவர்களுக்கு இலவச சிகிச்சை, மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு சலுகைகள் வழங்கப்படும்.
ESIC என்றால் என்ன, அதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
ஊழியர் மாநில காப்பீட்டுக் கழகம் என்பது இந்திய அரசின் சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பாகும். ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் இலவச மருத்துவ சிகிச்சை, நோய் சிகிச்சையின் போது பணப் பலன்கள், மகப்பேறு சலுகைகள், விபத்து மற்றும் ஊனமுற்றோர் உதவி போன்ற சலுகைகளை வழங்குவதே இதன் நோக்கம்.
ESIC என்பது ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் ஆகிய இரு தரப்பினரின் பங்களிப்புகளுடன் கூடிய அரசாங்க சுகாதார காப்பீடு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு காப்பீட்டின் ஒரு வடிவமாகும்.
தற்போதைய ESIC வரம்பு என்ன?
- தற்போது, ESIC விதிகளின்படி, மாதத்திற்கு ₹21,000 வரை சம்பாதிக்கும் ஊழியர்கள் ESIC இன் கீழ் உள்ளனர்.
- இந்த வரம்பை விட அதிகமாக சம்பாதிக்கும் எந்தவொரு ஊழியரும், அவர்கள் தனியார் சுகாதார காப்பீட்டை எடுக்கத் தேர்வுசெய்தாலும், இந்தத் திட்டத்திலிருந்து விலக்கப்படுகிறார்கள்.
- அரசாங்கம் கடைசியாக இந்த வரம்பை 2016 இல் ₹15,000 இலிருந்து ₹21,000 ஆக உயர்த்தியது.
Budget 2026: பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?
ESIC சம்பள வரம்பை மாதத்திற்கு ₹25,000 இலிருந்து ₹30,000 ஆக உயர்த்துவது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. நடுத்தர வர்க்கம் மற்றும் கீழ் நடுத்தர வர்க்க ஊழியர்களை, குறிப்பாக தனியார் துறை, MSMEகள் மற்றும் சேவைத் தொழில்களில் உள்ளவர்களை உள்ளடக்குவதே இதன் நோக்கம். இந்த மாற்றம் செயல்படுத்தப்பட்டால், ESIC-யால் உள்ளடக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பைக் காணக்கூடும்.
ESIC வரம்பு அதிகரித்தால் எத்தனை பேர் பயனடைவார்கள்?
அரசாங்கத் தரவுகளின்படி, தற்போது சுமார் 13-14 கோடி மக்கள் (ஊழியர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள்) ESIC-யின் கீழ் உள்ளனர். வரம்பை அதிகரிப்பதன் மூலம், லட்சக்கணக்கான புதிய ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்கள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வரக்கூடும். குறிப்பாக ₹22,000 முதல் ₹30,000 வரை சம்பளம் வாங்குபவர்கள், தற்போது அரசாங்க சுகாதார காப்பீட்டிற்கு வெளியே உள்ளனர். இவர்களுக்கு இது அதிக நன்மை அளிக்கும்.
ஊழியர்கள் என்ன சலுகைகளைப் பெறுகிறார்கள்?
ESIC-யின் கீழ் முக்கிய சலுகைகள்:
- முற்றிலும் இலவச சிகிச்சை (ESIC மருத்துவமனைகள் மற்றும் குழு மருத்துவமனைகளில்)
- ஊழியர் மற்றும் முழு குடும்பத்திற்கும் சிகிச்சை
- நோயின் போது பண உதவித்தொகை
- மகப்பேறு சலுகைகள்
- விபத்து அல்லது இயலாமை ஏற்பட்டால் ஓய்வூதியம்
- நீண்ட கால சிகிச்சை மற்றும் அறுவை சிகிச்சைக்கான வசதி
இந்த காப்பீடு தனியார் சுகாதார காப்பீட்டை விட மிகவும் மலிவானதாகவும் விரிவானதாகவும் கருதப்படுகிறது.
இந்த நடவடிக்கை ஏன் அவசியமாகிறது?
இதற்குப் பின்னால் சில முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன:
- பணவீக்க உயர்வு
- ரூ. 21,000 சம்பளத்தின் மதிப்பில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம்
- தனியார் சுகாதார காப்பீடு விலை உயர்ந்து வருகிறது
- நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு பிரீமியங்கள் ஒரு சுமையாக மாறி வருகின்றன
- சமூகப் பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்துதல்
- அதிக ஊழியர்களுக்கு அரசு பாதுகாப்பு வழங்குதல்
- ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பணியாளர்களை வலுப்படுத்துதல்
நிறுவனங்கள் மீது தாக்கம் இருக்குமா?
ஆம், ஆனால் குறைவாகவே இருக்கும்.
ESIC இல்
பணியாளர் பங்களிப்பு: 0.75%
முதலாளி பங்களிப்பு: 3.25%
ESIC வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டால், அதன் வரம்பு சில நிபுணர்களின் பங்களிப்புகளை அதிகரிக்கும். ஆனால் அதற்கு ஈடாக, ஊழியர்கள் சிறந்த பாதுகாப்பைப் பெறுவார்கள்.
நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு பெரிய நிவாரணம்
2026 பட்ஜெட் ESIC சம்பள வரம்பில் அதிகரிப்பை அறிவித்தால், அது நடுத்தர வர்க்க ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக இருக்கலாம். இது சுகாதாரச் செலவுகளில் நேரடி சேமிப்பை ஏற்படுத்தும். மேலும் சமூகப் பாதுகாப்பை நோக்கிய ஒரு வலுவான நடவடிக்கையாக இது இருக்கும். இப்போது அனைவரின் பார்வையும் 2026 பட்ஜெட் அறிவிப்பில் உள்ளது.
மேலும் படிக்க | Budget 2026 : பட்ஜெட்டிற்கு முன்பு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய வார்த்தைகள்!
மேலும் படிக்க | Budget 2026: பிஎம் கிசான் தொகை அதிகரிக்குமா? விவசாயிகளுக்கு காத்திருக்கும் அறிவிப்புகள் என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ