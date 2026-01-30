English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Budget 2026: பிஎம் கிசான் தொகை அதிகரிக்குமா? விவசாயிகளுக்கு காத்திருக்கும் அறிவிப்புகள் என்ன?

Budget 2026: பிஎம் கிசான் தொகை அதிகரிக்குமா? விவசாயிகளுக்கு காத்திருக்கும் அறிவிப்புகள் என்ன?

PM Kisan news: விவசாயிகள் பட்ஜெட்டில் எதிர்பார்ப்பது என்ன? நிதி அமைச்சர் வெளியிடக்கூடும் அறிவிப்புகள் என்ன? பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை அதிகரிக்குமா?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 30, 2026, 03:00 PM IST
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் என்ன?
  • 2026 பட்ஜெட்டில் பிஎம் கிசான் தொகை அதிகரிக்குமா?

Budget 2026: பிஎம் கிசான் தொகை அதிகரிக்குமா? விவசாயிகளுக்கு காத்திருக்கும் அறிவிப்புகள் என்ன?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி 2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். இந்த பட்ஜெட் மீது பொதுமக்களுக்கு அதிக எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. நாட்டின் முதுகெலும்பாக இருக்கும் விவசாயிகள் பட்ஜெட்டில் எதிர்பார்ப்பது என்ன? நிதி அமைச்சர் வெளியிடக்கூடும் அறிவிப்புகள் என்ன? இது குறித்த விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Budget 2026 Expectations: விவசாயிகளுக்கு பட்ஜெட்டில் உள்ள எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?

கீழ்வரும் விஷயங்கள் விவசாயிகளின் முக்கிய கோரிக்கைகளில் சிலவாகும்:

- விவசாய மேம்பாட்டுக்கான திட்டங்கள்,
- எளிய வழியிலும், குறைந்த விலையிலும் உரங்கள் மற்றும் விதைகள் கிடைப்பதற்கான ஏற்பாடு,
- நீர்ப்பாசன வசதிகளை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் 
- பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் தொகையை அதிகரித்தல்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள 11 கோடி விவசாயிகளுக்கு இதுவரை ₹4.09 லட்சம் கோடிக்கு மேல் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் தெரிவித்தார். விவசாயிகளை வலுப்படுத்துவதில் மத்திய அரசு கவனம் செலுத்துகிறது என்று அவர் கூறினார். விதைகள், யூரியா, உரங்கள், விவசாய இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்டர்கள் போன்ற பொருட்களுக்கான ஜிஎஸ்டியைக் குறைப்பது விவசாயிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் அளிக்கும். ஊடக அறிக்கைகளின்படி, 2026 மத்திய பட்ஜெட்டில் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் தொகையும் அதிகரிக்கப்படலாம். இருப்பினும், இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை. இது வெறும் யூகமே. பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ₹6,000 வரை நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2026 பட்ஜெட்டில் பிஎம் கிசான் தொகை அதிகரிக்குமா?

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ₹6,000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. அதாவது 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 விவசாயிகளின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுகின்றது. மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு சாத்தியமான அனைத்து வழிகளிலும் உதவ முயற்சிக்கிறது. இந்த ₹6,000 நேரடியாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது. 

இருப்பினும், தற்போதைய சூழ்நிலையில், அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு இந்தத் தொகை போதுமானதாக இல்லை என்று விவசாய அமைப்புகளும் விவசாய நிபுணர்களும் கூறுகின்றனர். கடந்த சில ஆண்டுகளில், மின்சாரம் மற்றும் நீர்ப்பாசனம் முதல் விவசாய இயந்திரங்கள் வரை அனைத்திலும் விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகையால், 2026 பட்ஜெட்டில் இந்தத் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

பிஎம் கிசான் திட்டத்தை போலவே மத்திய அரசு இன்னும் பல திட்டங்களை விவசாயிகளுக்காக செயல்படுத்தி வருகின்றது. பிஎம் தன்-தான்யா கிருஷி யோஜனா போன்ற திட்டங்கள் விவசாயம் ஒப்பீட்டளவில் பலவீனமாக உள்ள பகுதிகளில் உதவக்கூடும். இந்தத் திட்டங்களின் பலன்கள் சிறு விவசாயிகள், மானாவாரிப் பகுதிகள் மற்றும் பெண்களைச் சென்றடைவதை பட்ஜெட் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

Union Budget 2026: விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் என்ன?

கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டிலேயே பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர். ஆனால், அது நடக்கவில்லை. இப்போது மீண்டும் கோரிக்கை வலுவடைந்துள்ளது. பல விவசாயிகள் தங்களுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கிடைக்கும் ரூ.2,000 போதுமானதாக இல்லை என கருதுகிறார்கள். கூலி உயர்வைக் கருத்தில் கொண்டு, அரசாங்கம் பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகையை குறைந்தபட்சம் ரூ.3,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிஎம் கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. 22வது தவணை அடுத்த மாதம், அதாவது பிப்ரவரி மாதம் வரக்கூடும் என ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், இது தொடர்பாக அரசாங்கம் இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.

