Budget 2026: மூத்த குடிமக்களுக்கு ரயில் டிக்கெட் கட்டணத்தில் மீண்டும் 50% தள்ளுபடி கிடைக்குமா?

Union Budget 2026 Expectations: 2026 நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 28 ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 28 முதல் ஏப்ரல் 2, 2026 வரை இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறும். முதல் கட்டம் ஜனவரி 28 முதல் பிப்ரவரி 13 வரையிலும், இரண்டாம் கட்டம் மார்ச் 9 முதல் ஏப்ரல் 2, 2026 வரையிலும் நடைபெறும்.
பிப்ரவரி 1 பட்ஜெட் தாக்கல்
நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 11 மணிக்கு மக்களவையில் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வார். இந்த பட்ஜெட்டில் நாட்டு மக்கள் பல வித எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளனர். ரயில்வே துறை, கல்வி, சுகாதாரம், விவசாயம் என அனைத்து துறைகளைச் சேர்ந்த மக்களும் இந்த பட்ஜெட்டில் சில முக்கிய அறிவிப்புகளை எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள்
மோடி அரசின் இந்த பட்ஜெட் மீது மக்களுக்கு சில முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. மத்திய அரசு எந்த அளவுக்கு மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் என்பது பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின்னரே தெரியும். இருப்பினும், இதற்கிடையில், ரயில்வே துறையில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர்பார்ப்பு பற்றி இந்த பதிவில் ஆராயலாம். வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில் ரயில் கட்டணத்தில் 50% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என்று ஜீ பிசினஸ் நிகழ்ச்சி ஒன்று கணித்துள்ளது. இதன் மூலம் யார் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது? யார் இதை அதிகம் எதிர்பார்க்கிறார்கள். அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்வோம்.
Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு சிறப்பு பரிசு கிடைக்குமா?
ரயில்வே துறைக்கு பட்ஜெட்டில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. நாட்டில் ரயில்வே வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்த நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பல முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், கட்டண தள்ளுபடிகள் குறித்து பல எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருகின்றன.
Budget 2026: நிதி அமைச்சகத்திற்கும் ரயில்வே அமைச்சகத்திற்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தைகள்
மத்திய பட்ஜெட்டுக்கு முன்னதாக நிதி அமைச்சகத்திற்கும் ரயில்வே அமைச்சகத்திற்கும் இடையே தற்போது பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தச் சலுகைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக முழு கட்டணத்தையும் செலுத்தி வரும் மூத்த குடிமக்களுக்கு இந்த நடவடிக்கை நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிவாரணத்தை அளிக்கும். மூத்த குடிமக்களுக்கான ரயில் டிக்கெட் சலுகை ஏன் நிறுத்தப்பட்டது? முன்பு எவ்வளவு தள்ளுபடி அளிக்கப்பட்டது? இந்த சலுகை மீண்டும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதா?
ரயில்வே துறையிலிருந்து மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு சிறப்பு பரிசு கிடைக்கும் என்று ஒரு சிறப்பு ஜீ பிசினஸ் நிகழ்ச்சி கணித்துள்ளது. ஆம், இந்த முறை பட்ஜெட்டில், மூத்த குடிமக்கள் ரயில் டிக்கெட்டுகளில் முன்னர் அவர்களுக்கு கிடைத்துவந்த தள்ளுபடியைப் பெறக்கூடும். 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்கள் ரயில் கட்டணத்தில் 40% தள்ளுபடி பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், 58 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு 50% விலக்கு அளிக்கப்படலாம்.
Budget 2026: மத்திய அரசு மூத்த குடிமக்களுக்கான ரயில் கட்டண சலுகைகளை மீண்டும் வழங்குமா?
முன்னர், மூத்த குடிமக்களுக்கான ரயில் டிக்கெட் சலுகையின் கீழ், 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு 40 சதவீதமும், 58 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு 50 சதவீதமும் பெரும்பாலான வகுப்புகளில் தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டது. டிக்கெட் முன்பதிவின் போது வயதை உள்ளிட்டு இந்தச் சலுகையைப் பெறுவது எளிதாக இருந்தது. இருப்பினும், கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காலத்தில் ஏற்பட்ட நிதி நெருக்கடி காரணமாக இந்தச் சலுகை மார்ச் 2020-ல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. மேலும் சலுகையை குறைப்பது மூத்த குடிமக்கள் ரயில்களில் பயணிப்பதை குறைக்கும் என்பதும் இதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது. பெருந்தொற்று காலத்தில் மூத்த குடிமக்கள் அதிகமாக பயணிப்பதை தடுக்கும் நோக்கிலும் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
சமீபத்திய ஊடக அறிக்கைகளில், பட்ஜெட்டுக்கு முந்தைய கூட்டங்களில் இந்தச் சலுகையை மீண்டும் வழங்குவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகவும், அரசாங்கம் இது குறித்து முடிவெடுக்கக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இது தொடர்பாக அரசாங்கத்தால் எந்த அதிகாரப்பூர்வ விளக்கமும் வெளியிடப்படவில்லை.
Budget 2026: மூத்த குடிமக்களின் கோரிக்கை என்ன?
கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் நிறுத்தப்பட்ட ரயில் கட்டண சலுகை தங்களுக்கு மீண்டும் தொடங்கப்பட வேண்டும் என மூத்த குடிமக்கள் தற்போது கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். பெருந்தொற்று காலத்தில் இருந்த பொருளாதார நெருக்கடி தற்போது சீரடைந்து வருவதால், இந்த சலுகை தங்களுக்கு மீண்டும் கிடைக்க வேண்டும் கிடைக்க வேண்டும் என்பது அவர்களது வாதமாக உள்ளது.
முன்னர் இருந்த அளவில் சலுகைகளை அளிக்க முடியாவிட்டாலும், அரசாங்கம் அதற்கு மாற்றாக பின்வரும் வழிகளை பரிசீலிக்கலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
- கட்டணத்தில் 50% சலுகை அளிக்கப்படாவிட்டாலும், அரசு பகுதியளவு விலக்குகளை (எ.கா., 30-40%) அளிக்கக்கூடும்.
- ஸ்லீப்பர் மற்றும் பொது வகுப்பில் மட்டும் சலுகைகள்.
- வருடத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான பயணங்களுக்கு மட்டும் விலக்குகள்.
மொத்தத்தில் இந்த பட்ஜெட்டில் மூத்த குடிமக்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ரயில் டிக்கெட் கட்டணத்தில் நிவாரணம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகவே நிபுணர்களும் கருதுகிறார்கள்.
