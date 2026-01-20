Budget 2026: பட்ஜெட்டில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! உயர்கிறதா இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் பல முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. தற்போது மீண்டும் ஒரு முறை, EPS 95 திட்டத்தின் கீழ் உள்ள குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் குறித்த பேச்சுக்கள் வலம் வரத் தொடங்கியுள்ளன. இந்த முறை பல ஆண்டுகளாக மாறாமல் இருக்கும் ரூ.1,000 என்ற குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை மத்திய அரசு பல மடங்கு உயர்த்தும் என பெரும்பாலானோர் எதிர்பார்க்கின்றனர். இருப்பினும், EPS ஓய்வூதியத் திட்டத்தை உயர்த்துவது குறித்து பரிசீலிப்பதாக இதுவரை அரசாங்கம் எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
Union Budget 2026: மத்திய பட்ஜெட் 2026 -இல் உள்ள எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?
2026 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் நெருங்கி வருகிறது. இந்த பட்ஜெட் 'நுகர்வு' சார்ந்த பட்ஜெட்டாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளதால், நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பொதுமக்களின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தையும் பணப் புழக்கத்தையும் அதிகரிக்க வழிவகுக்கும் கொள்கைகளையும் சீர்திருத்தங்களையும் அறிவிப்பார் என்ற நம்பிக்கை எழுந்துள்ளது. அதற்கேற்ப, ஓய்வூதியதாரர்கள் EPS திட்டத்தின் கீழ் சில பெரிய சலுகைகளை எதிர்பார்க்கின்றனர்.
Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
EPS-இன் கீழ் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவது குறித்து அதிக விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன. ஊழியர் சங்கங்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் நிபுணர்கள் மாதத்திற்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.2,500, ரூ.3,000 அல்லது ரூ.7,500 ஆக உயர்த்த பரிந்துரைத்துள்ளதாக பல அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால் இப்போது, அரசாங்கம் ஓய்வூதியத்தை ரூ.5,000 அல்லது ரூ.10,000 ஆக உயர்த்தக்கூடும் என்று அறிக்கைகள் கூறுகின்றன. இது தற்போதுள்ள ஓய்வுதியத்தை மாதத்திற்கு ரூ.1,000-லிருந்து ஐந்து மடங்கு அல்லது பத்து மடங்கு உயர்வாக இருக்கும்.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் ரூ.5,000 ஆக உயர்த்தப்படுமா?
EPFO ஒரு பெரிய சீரமைப்புக்குத் திட்டமிட்டு வருவதாகத் தெரிகிறது. இது ஓய்வுபெற்ற லட்சக்கணக்கான தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு கணிசமான நிதி ஊக்கத்தை அளிக்கும். அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம், உயர்ந்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் எதிர்கொள்ளும் பெருகிவரும் நிதிச் சிக்கல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.1,000-லிருந்து ரூ.5,000 ஆக உயர்த்தப்படலாம் என்று வெளிவரும் அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
ஓய்வூதியம் ரூ.10,000 ஆக உயர்த்தப்படுமா?
பல ஊடக அறிக்கைகள் ரூ.10,000 ஆக உயர்த்தப்படும் என தெரிவிக்கின்றன. ஆனால், அது சாத்தியமில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில், அதிகபட்ச ஓய்வூதியமே ரூ.7,500 ஆக உள்ளது. இந்த நிலையில், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டுமானால், அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் மற்றும் ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிக்க வேண்டும். ஆகையால், ரூ.10000 ஓய்வூதிய உயர்வு சாத்தியமில்லை என்றாலும், ரூ.5000 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் சாத்தியம் என்றே கருதப்படுகின்றது.
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள்
இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், EPFO உறுப்பினர்களுக்கான ஓய்வூதிய உயர்வை அரசாங்கம் தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருவதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டின் போது அல்லது அதற்குப் பிறகு EPFO ஓய்வூதியம் குறித்து ஒரு முடிவு எடுக்கப்படும் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த 11 ஆண்டுகளில் பணவீக்கம் வேகமாக அதிகரித்துள்ளதாகவும், அதனால் செலவுகள் உயர்ந்துள்ளதாகவும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஊழியர்களும் வாதாடி வருகின்றனர்.
EPS 95: ஓய்வூதிய உயர்வு எப்போது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது?
தற்போது, இபிஎஸ் ஓய்வூதிய உயர்வு குறித்து இன்னும் அரசாங்கம் எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடப்படவில்லை. பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள பட்ஜெட்டில், அரசாங்கம் இது குறித்த முக்கிய முடிவுகளை வெளியிடலாம் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகே இறுதி முடிவு செயல்படுத்தப்படும்.
EPF Pension: இபிஎஃப் ஓய்வூதிய உயர்வால் ஏற்படும் முக்கிய நன்மைகள்
- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிப்பது அதிகரித்த பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகளை சமாளிக்க இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உதவும்.
- மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிப்பது இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு நிதி ஆதரவை அளிக்கும்.
- ரூ.1,000 மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்படுவது பல ஆண்டுகள் இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரிய நிவாரணத்தை அளிக்கும்.
