English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • பட்ஜெட் 2026 : பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! மாவட்டந்தோறும் விடுதி - தமிழ்நாடு திட்டத்தை காப்பி அடித்த மத்திய அரசு

பட்ஜெட் 2026 : பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! மாவட்டந்தோறும் விடுதி - தமிழ்நாடு திட்டத்தை காப்பி அடித்த மத்திய அரசு

Thozhi hostel scheme : பெண்களுக்காக தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் திட்டம் இனி நாடு முழுவதும் செயல்படுத்தப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய பட்ஜெட் 2026ல் அறிவித்துள்ளார். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 1, 2026, 12:16 PM IST
  • மத்திய பட்ஜெட்டில் பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • மாவட்டந்தோறும் விடுதிகள் அமைக்கப்படும்
  • தமிழ்நாடு திட்டத்தை காப்பி அடித்த மத்திய அரசு

Trending Photos

அரசு ஊழியர்கள் இந்த ஆடை கட்டாயம் அணிய வேண்டாம்: மாநில அரசு உத்தரவு!
camera icon6
Khadi
அரசு ஊழியர்கள் இந்த ஆடை கட்டாயம் அணிய வேண்டாம்: மாநில அரசு உத்தரவு!
மீன ராசியில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், அதிர்ஷ்டம் டபுளாகும்
camera icon9
Shani Vakri
மீன ராசியில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், அதிர்ஷ்டம் டபுளாகும்
எம்.எஸ்.தோனி To ரோகித் சர்மா: டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார்?
camera icon8
T20 World Cup
எம்.எஸ்.தோனி To ரோகித் சர்மா: டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார்?
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக விக்கெட்டை எடுத்த டாப் 8 பௌலர்கள்
camera icon8
T20 World Cup
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக விக்கெட்டை எடுத்த டாப் 8 பௌலர்கள்
பட்ஜெட் 2026 : பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! மாவட்டந்தோறும் விடுதி - தமிழ்நாடு திட்டத்தை காப்பி அடித்த மத்திய அரசு

Thozhi hostel scheme : தமிழ்நாடு அரசு உழைக்கும் பெண்களுக்காக ‘தோழி விடுதிகள்’ திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. இத்திட்டத்துக்கு இப்போது தேசிய அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. இத்திட்டத்தை நாடு முழுவதும் செயல்படுத்த உள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் இன்று பட்ஜெட் 2026 தாக்கல் செய்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், நாடு முழுவதும் மாவட்டந்தோறும் பெண்களுக்கு விடுதிகள் அமைக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

இதனால், தமிழ்நாடு அரசின் பெண்களுக்கான தோழி விடுதிகள் திட்டம் நாடு முழுவதும் விரிவடைய உள்ளது. அண்மையில் நிதியமைச்சர் தாக்கல் செய்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கையிலும் ‘தோழி’ விடுதிகள் திட்டம் பாராட்டப்பட்டிருந்தது. எனவே, தமிழ்நாடு அரசின் பெண்கள் தோழி விடுதிகள் திட்டம் குறித்த சிறப்பம்சங்களை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

தமிழ்நாடு அரசின் தோழி விடுதிகள் திட்டம்

தமிழ்நாடு அரசு உழைக்கும் பெண்கள், படிக்கும் மாணவிகள் உள்ளிட்டோரின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் பொருட்டு 2023 ஆம் ஆண்டு ‘தோழி விடுதிகள்’ திட்டத்தை தொடங்கியது. இத்திட்டம் பெண்கள், மாணவிகள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றதையடுத்து, இத்திட்டம் மாநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது. இப்போது, 9 மாவட்டங்களில் 11 தோழி விடுதிகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

தோழி விடுதி சிறப்பம்சங்கள்

தமிழக அரசு, தமிழ்நாடு பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகள் கழகம் (TNWWHCL) மூலம் தோழி விடுதிகள் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துகிறது. தனியார் விடுதிகளுக்கு இணையான வசதிகளுடன், அதே சமயம் அதிக பாதுகாப்போடு இவை கட்டப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு சமூக நலத்துறை மற்றும் பெண்கள் அதிகாரமளித்தல் துறையானது, பணி புரியும் பெண்களுக்காக ஒன்பது மாவட்டங்களில் பதினொரு தங்கும் விடுதிகளைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த விடுதிகளுக்கு ‘தோழி’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த விடுதிகள் வெறும் தங்கும் இடமாக மட்டுமல்லாமல், பெண்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பல நவீன வசதிகளைக் கொண்டுள்ளன:

* 24 மணிநேர சிசிடிவி கண்காணிப்பு மற்றும் பயோமெட்ரிக் (Bio-metric) நுழைவு முறை.

* அதிவேக வைபை (Wi-Fi), ஏர் கண்டிஷனர் வசதி (தேவைப்பட்டால்), வாஷிங் மெஷின், மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர்.

* விருப்பப்பட்டால் சந்தா அடிப்படையில் தரமான உணவைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதற்காகத் தனி சமையலறை மற்றும் டைனிங் வசதிகள் உள்ளன.

* சில குறிப்பிட்ட விடுதிகளில் பணிபுரியும் தாய்மார்களுக்காகக் குழந்தைகளைப் பராமரிக்கும் 'கிரெச்' வசதிகளும் உள்ளன.

எந்தெந்த மாவட்டங்களில் உள்ளன?

சென்னை, செங்கல்பட்டு (தாம்பரம், கூடுவாஞ்சேரி), சேலம், திருச்சி, திருநெல்வேலி, வேலூர், விழுப்புரம், பெரம்பலூர் மற்றும் தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களில் ஏற்கனவே 11 விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும், ஈரோடு, காஞ்சிபுரம், தர்மபுரி உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் புதிய விடுதிகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.

யாரெல்லாம் தங்கலாம்?

* அரசு அல்லது தனியார் துறையில் பணிபுரியும் பெண்கள்.
* உயர்கல்வி பயிலும் மாணவிகள்.
* குறுகிய காலப் பயிற்சிக்காக அல்லது வேலை நேர்காணலுக்காக வரும் பெண்கள் (தினசரி வாடகை அடிப்படையில்).

கட்டண விவரங்கள்

தனியார் விடுதிகளை ஒப்பிடும்போது, இதன் கட்டணம் குறைவானது

மாத வாடகை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் அறையின் வசதியைப் பொறுத்து கட்டணம் மாறுபடும். பொதுவாக ரூ.4,000-ல் இருந்து தொடங்குகிறது. தனி அறை, இருவர் அல்லது நால்வர் தங்கும் அறை உண்டு. 

தினசரி வாடகை: குறுகிய காலம் தங்குவோருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.600 முதல் ரூ.1,200 வரை வசூலிக்கப்படுகிறது.

முன்பணம்: சேரும்போது ஒரு சிறிய தொகையைப் பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகையாக (Security Deposit) செலுத்த வேண்டும் (இது திரும்பப் பெறத்தக்கது).

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

- இந்த விடுதிகளில் சேர விரும்பும் பெண்கள் நேரில் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆன்லைன் மூலமாகவே எளிதாகப் பதிவு செய்யலாம்.
- அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tnwwhcl.in-க்குச் செல்லவும்.
- அதில் உங்களுக்குத் தேவையான மாவட்டம் மற்றும் விடுதியைத் தேர்வு செய்து, அறைகள் காலியாக உள்ளதா எனப் பார்க்கவும்.
- உங்களின் அடையாள அட்டை, பணிபுரியும் சான்று ஆகியவற்றை இணைத்துப் பதிவு செய்யலாம்.

உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் அல்லது முன்பதிவு செய்ய உதவிக் கோரினால் 94999 88009 என்ற உதவி எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் தோழி விடுதியில் தங்க ஆன்லைனில் பதிவு செய்வது எப்படி?

மேலும் படிக்க | Budget 2026: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? நிறைவேற்றுவாரா நிதி அமைச்சர்?

மேலும் படிக்க | இலவச பயிற்சியுடன் மாதம் ரூ.1200 உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Budget 2026Thozhi hostel schemeNIRMALA SITHARAMANTamil Nadu Government SchemeUnion Budget 2026

Trending News