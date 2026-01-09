English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Budget 2026: விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம்... பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை ரூ.9,000 ஆகிறதா?

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை அதிகரிக்கிறதா? விவசாயிகளுக்கு இனி ஆண்டுக்கு ரூ9,000 கிடைக்குமா? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 9, 2026, 12:18 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனா எப்போது தொடங்கப்பட்டது?
  • பிஎம் கிசான் தவணையில் இந்த அதிகரிப்பு ஏன் அவசியமாகக் கருதப்படுகிறது?
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

Union Budget 2026: இன்னும் சில நாட்களில் மத்திய பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்வார். விவசாயிகள், மூத்த குடிமக்க, பெண்கள், மாணவர்கள் என பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் பல வித எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. குறிப்பாக, விவசாயிகள் இந்த பட்ஜெட்டில் பிஎம் கிசான் திட்டம் பற்றிய மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை கொண்டுள்ளனர். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana

நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் அரசாங்கத்தை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர். அதிகரித்து வரும் விவசாயச் செலவுகள் மற்றும் பணவீக்கத்திற்கு மத்தியில், விவசாயிகள் பட்ஜெட்டில் பல முக்கிய அறிவிப்புகளை எதிர்பார்க்கின்றனர். குறிப்பாக பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிஎம் கிசான் மூலம் அளிக்கப்படும் வருடாந்திர உதவித்தொகை ₹6,000 இலிருந்து ₹9,000 ஆக அதிகரிக்கலாம். என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது, ​​PM கிசான் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகள் 4 மாதங்களுக்கு ₹2,000, அதாவது ஆண்டுதோறும் ₹6,000 நிதி உதவியைப் பெறுகிறார்கள். இந்தத் தொகை நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மூன்று தவணைகளில் மாற்றப்படுகிறது. இருப்பினும், தற்போதைய சூழ்நிலையில், இந்தத் தொகை அவர்களின் தேவைகளை ஒப்பிடுகையில் குறைவாக இருப்பதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். ஆகையால், 2026 ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் இந்த நிதி உதவி ஆண்டுக்கு ரூ.9,000 ஆக உயர்த்தப்படும் என்று விவசாயிகள் நம்புகின்றனர்.

பிஎம் கிசான் தவணையில் இந்த அதிகரிப்பு ஏன் அவசியமாகக் கருதப்படுகிறது?

சமீபத்திய ஆண்டுகளில், விவசாயச் செலவுகள் வேகமாக அதிகரித்துள்ளன. விதைகள், உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள், டீசல், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களின் விலைகள் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகின்றன. இத்தகைய சூழ்நிலையில், விவசாயிகள் தங்களுக்குக் கிடைக்கும் குறைந்த அளவிலான உதவியைக் கொண்டு தங்கள் செலவுகளைச் சமாளிப்பது கடினமாகிவிட்டது. அரசாங்கம் பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் தொகையை அதிகரித்தால், விவசாயிகள் விவசாயத்தில் முதலீடு செய்யவும், பயிர் உற்பத்தியை மேம்படுத்தவும், நிதி அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவும்.

கிராமப்புற பொருளாதாரமும் பயனடையலாம்

விவசாயிகள் அதிக பணம் பெற்றால், அவர்களின் வாங்கும் சக்தி அதிகரிக்கும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். இது கிராமங்களில் செலவினங்களை அதிகரிக்கும். அதன் மூலம் கிராமப்புற பொருளாதாரம் வலுப்பெறும். இதன் தாக்கம் விவசாயம் தொடர்பான பிற துறைகள் மீதும் இருக்கும்.

பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனா எப்போது தொடங்கப்பட்டது?

பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா டிசம்பர் 2018 இல் தொடங்கப்பட்டது. சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதே இதன் நோக்கமாகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 உதவி நேரடியாக விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு DBT (நேரடி பலன் பரிமாற்றம்) மூலம் அனுப்பப்படுகிறது. இப்போது, ​​அனைவரின் கவனமும் 2026 பட்ஜெட்டில் உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் தொகையை அதிகரிப்பதாக அரசாங்கம் அறிவித்தால், அது விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக இருக்கும்.

முந்தைய பட்ஜெட் மற்றும் ஒதுக்கீடு

2025-26 நிதியாண்டில் பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவிற்காக ₹63,500 கோடி பட்ஜெட் ஒதுக்கப்பட்டது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்தத் திட்டத்திற்கு அதே தொகை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு இந்த திட்டத்திற்கு தொடர்ந்து ஒரே பட்ஜெட்டை ஒதுக்கியுள்ள நிலையில், இந்த முறை இந்தத் தொகை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக பல விவசாய நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். 

பிஎம் கிசான் திட்டத்திற்கான பட்ஜெட் அதிகரித்தால், அதன் தாக்கம் தவணைத் தொகையிலும் இருக்கும் என்றும், அதுவும் அதிகரிக்கப்படும் என்றும் நம்பப்படுகின்றது. கடந்த பட்ஜெட்டிலேயே விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்த்தனர். அது நடக்காத நிலையில், இந்த அண்டு இதற்கான எதிர்பார்ப்பு இன்னும் அதிகமாகியுள்ளது.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

வழக்கமாக 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பிஎம் கிசான் தவனைத் தொகை அளிக்கப்படுகின்றது. முந்தைய தவணையின் அடிப்படையில் 22வது தவணை பிப்ரவரி 2026 முதல் வாரத்தில் வரும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

PM KisanPM Kisan Samman Nidhi YojanaBudget 2026BudgetUnion Budget 2026

