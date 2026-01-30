Budget 2026 : பட்ஜெட்டிற்கு முன்பு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய வார்த்தைகள்!

Budget 2026 Key Terms You Must Know : 2026ஆம் ஆண்டின் மத்திய பட்ஜெட், வரும் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இதையடுத்து, இந்த பட்ஜெட்டில் இடம் பெற இருக்கும் சில முக்கியமான வார்த்தைகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
2026ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட், இன்னும் சில தினங்களில் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இதனை, மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பார். இந்த நிலையில், இந்த அறிவிப்பின் போது நிதியமைச்சர் பல்வேறு வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவார். அந்த வார்த்தைகள், பெரும்பாலான சமயங்களில் பாமர மக்களுக்கு புரியாததாக இருக்கும். இதையடுத்து, அந்த வார்த்தைகள் என்றால் என்ன என்றும், அது என்னென்ன வார்த்தைகள் என்றும், இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Fiscal Deficit | நிதிப் பற்றாக்குறை :
அரசின் மொத்த வருவாயை விட, அதன் மொத்த செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும் போது அது நிதி பற்றாக்குறைக்கு வழிவகுக்கும். அரசாங்கம் வாங்கிய கடன் தொகை, இதில் சேர்கப்படாது. இது, அந்த ஆண்டிற்கான நிதி பொருப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தொடு அரசாங்கம் கடன் வாங்கிய மொத்த தொகையை, அடிப்படையில் இருந்து குறைக்கிறது. Fiscal Deficit என்கிற வார்த்தை இதைத்தான் குறிக்கிறது.
Capital Expenditure | மூலதனச் செலவு :
Capital Expenditure-ஐ Capex என்று குறிப்பிடுவர். அரசாங்கத்தால் இயந்திரங்கள், நிலம் மற்றும் கட்டடங்கள் போன்ற சொத்துகளை வாங்க அல்லது மேம்படுத்த செலவிடப்படும் பணமாகும். இந்த முதலீடுகளானது, உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டை ஊக்குவிக்கவும், எதிர்கால பொருளாதார வளர்ச்சியை உருவாக்கவும் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது.
Direct vs Indirect Tax | நேரடி மற்றும் மறைமுக வரி:
வருமான வரி உள்ளிட்ட நேரடி வரிகள், ஒரு தனி நபரால் அல்லது தொழில் நிறுவனத்தால் நேரடியாக அரசாங்கத்திற்கு செலுத்தப்படுகிறது. இதற்கு நேர் மாறாக, GST போன்ற மறைமுக வரிகளானது, பொருட்கள் மர்றும் சேவைகளின் மீது விதிக்கப்படுகிறது. இதனால், இந்த சேவைகளை பெரும் போது, நுகர்வோர்கள் அந்த வரியை செலுத்த ஆளாக்கப்படுகின்றனர். இது, மறுமுக வரியில் சேரும்.
Revenue Deficit | வருவாய் பற்றாக்குறை:
அரசின் வருவாய்க்கான செலவுகள், அதன் வருவாய் வரவுகளை விட அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நிதி பற்றாக்குறை ஏற்படும். மானியங்கள், ஓய்வூதியம், சம்பளம் போன்ற அன்றாட செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான வருமானத்தில் உள்ள பற்றாக்குறையை, இந்த இடைவேளை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
Disinvestment | முதலீட்டு விலகல் :
நிதி திரட்டுவதற்காக, பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் உள்ள தங்களின் பங்குகளை அரசாங்கம் Disinvestment என்று குறிக்கிறது. தன் வசம் உள்ள சொத்துகளை பணமாக மாற்றுவதன் மூலமாக, அரசாங்கம் நிதி பற்றாக்குறையை சமாளிக்கவோ, புதிய வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்கவோ தேவையான வளங்களை இது உருவாக்குகிறது.
Inflation | பணவீக்கம்:
பணவீக்கம் என்பது, பொருளாதாரத்தில், பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விலை மட்டம் உயர்ந்து, பணத்தின் திறன் குறைவதை குறிக்கிறது. இதனால், அதே தொகைக்கு முன்னர் வாங்கியதை விட குறைவான பொருட்களையே வாங்க முடியும். இது, பொதுவாகவே நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு மூலம் அளவிடப்படுகிறது.
