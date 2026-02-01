பட்ஜெட் 2026 : தமிழ்நாட்டு சுற்றுலா தலங்களுக்கான சூப்பர் அறிவிப்புகள்! மொத்தமா மாறுது..

Budget 2026 Major Changes TN Tourism : பட்ஜெட் 2026 முக்கிய அறிவிப்புகள் தற்போது வெளியாகியிருக்கின்றன. இதில், சிறு குறு தொழிலுக்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகள், ஆடை, கைத்தறிகளுக்கான ஒதுக்கீடுகள் உள்ளிட்டவை முக்கியமாக பார்க்கப்பட்டுள்ளன. இதையடுத்து, தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிற்கும் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. பட்ஜெட் அறிவிக்கப்படும் இந்த நாளில், முதலில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்திய குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்தார். பின்னர், பட்ஜெட் அறிவிப்பிற்காக தேர்ந்தெடுத்த காஞ்சிபுரத்தில் நெய்யப்பட்ட பட்டுப்புடவையில் வந்தார்.
பட்ஜெட் 2026 அறிவிப்புகள்:
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறார். இதில், தமிழ்நாட்டிற்கான பல்வேறு கோடிகள், பல திட்டங்களின் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு உள்ளன. தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நாள் நெருங்கிக்கொண்டே இருப்பதால், இப்போது இந்த அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கலாம் என்று சிலர் கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், என்னென்ன அறிவிப்புகள் என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
மாற்றங்கள் :
பழவேற்காட்டில், பறவைகளை கண்காணிக்க மூன்று புதிய கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்படும் என நிதயமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். அதே போல, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆதிச்சநல்லூர் தொல்லியல் தளம், உலகத்தரம் வாய்ந்த சுற்றுலா தளமாக மேம்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறார். நாடு முழுவதும், 15 தொல்லியல் தளங்கள், சுற்றுலா தளங்களாக மேம்படுத்தப்படும் என பட்ஜெட்டில் அவர் அறிவித்துள்ளார்.
சுற்றுலா வழிகாட்டிகள்:
IIM (Indian Institute Of Management) உதவியுடன், சுற்றுலா தளங்கள் மேம்படுத்தப்படும் என மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்திருக்கிறார். இந்தியாவின் 20 சுற்றுலா தளங்களில், 10,000 சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார். அதே போல, தமிழ்நாட்டின் பொதிகை மலை, இமாச்சல், உத்தரகாண்ட், ஜம்மு காஷ்மீர் மலையேற்றத்தை ஊக்குவிக்க திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக பட்ஜெட்டில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்திருக்கிறார்.
2026-27 நிதியாண்டின் மூலதன செலவாக, ரூ.12.2 லட்சம் கோடி, மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மோடி தலைமையிலான ஆட்சியில், சுமார் 25 கோடி மக்கள் வறுமையில் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாக நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார். பொது போக்குவரத்துக்காக, நாடு முழுவதும் 20 நீர் வழித்தடங்கள் அமைக்கப்பட இருப்பதாக அறிவித்த அவர், கூடவே சென்னை முதல் பெங்களூரு; சென்னை டூ ஐதராபாத் இடையே, அதிவேக ரயில் வழித்தடம் அமைய இருப்பதாக தெரிவித்தார். இதனால் பயணிகளின் நேரம் மிச்சமாவதோடு, இரு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பயணமும் சுமூகமாக அமையும் வகையில் இந்த திட்டம் அமைந்துள்ளது.
