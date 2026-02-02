English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பட்ஜெட் 2026 : தங்கப் பத்திர முதலீட்டாளர்களுக்கு புதிய வரி - யாருக்கு லாபம்? யாருக்கு நஷ்டம்?

பட்ஜெட் 2026 : தங்கப் பத்திர முதலீட்டாளர்களுக்கு புதிய வரி - யாருக்கு லாபம்? யாருக்கு நஷ்டம்?

Budget 2026: பட்ஜெட் 2026ல் தங்கப் பத்திர முதலீட்டாளர்களுக்கு புதிய வரி விதிக்கப்படுவதால் யாருக்கு லாபம், யாருக்கு நஷ்டம்? என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 2, 2026, 09:00 PM IST
  • தங்கப் பத்திரம் முதலீடு அப்டேட்
  • புதிய வரிகளை விதித்த மத்திய அரசு
  • தங்கப் பத்திர முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி

பட்ஜெட் 2026 : தங்கப் பத்திர முதலீட்டாளர்களுக்கு புதிய வரி - யாருக்கு லாபம்? யாருக்கு நஷ்டம்?

Budget 2026: இந்தியாவில் தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய விரும்புபவர்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் லாபகரமான ஒன்றாக தங்கப் பத்திரம் (SGB) இருந்து வந்தது. ஆனால், இப்போது அந்த முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறது மத்திய அரசு. இதுவரை இந்தப் பத்திரங்களை முதிர்வு காலம் 8 ஆண்டுகள் வரை வைத்திருந்தால், அதன் மூலம் கிடைக்கும் லாபத்திற்கு முழுமையான வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், மத்திய பட்ஜெட் 2026-ல் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த விதியில் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளார். அதன்படி, இனி வரும் காலங்களில் அனைத்து தங்கப் பத்திர முதலீட்டாளர்களுக்கும் வரி விலக்கு கிடைக்காது. 

Add Zee News as a Preferred Source

யாருக்கு வரி விலக்கு உண்டு?

யாரெல்லாம் ரிசர்வ் வங்கி நேரடியாகப் பத்திரங்களை வெளியிடும் போது விண்ணப்பித்து வாங்குகிறார்களோ, அவர்களுக்கு மட்டுமே முதிர்வு காலத்தின் போது வரி விலக்கு அளிக்கப்படும். அதாவது, நீங்கள் முதலில் அரசிடம் இருந்தே பத்திரத்தை வாங்கி, அதை 8 ஆண்டுகள் வரை தொடர்ந்து வைத்திருந்தால், அதன் லாபத்திற்கு நீங்கள் ஒரு ரூபாய் கூட வரி கட்டத் தேவையில்லை.

யாருக்கு இனி வரி விதிக்கப்படும்?

பங்குச் சந்தை வழியாக அல்லது ஒருவரிடம் இருந்து மற்றவருக்கு மாற்றப்பட்ட பத்திரங்களை வாங்கியவர்களுக்குப் பெரிய அடி விழுந்துள்ளது. இரண்டாம் நிலை சந்தையில் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கிறது என்பதற்காகப் பத்திரங்களை வாங்குபவர்கள், இனி முதிர்வு காலத்தின் போது அதன் லாபத்திற்கு மூலதன ஆதாய வரி செலுத்த வேண்டும். இது ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

இடையில் விற்றால் என்ன நடக்கும்?

முதிர்வு காலத்திற்கு முன்பே, அதாவது 8 ஆண்டுகளுக்கு முன் நீங்கள் பத்திரங்களை விற்பனை செய்தால், அது எப்போதும் போல வரிக்கு உட்பட்டது தான். ஒரு வருடம் அல்லது அதற்கும் குறைவாக வைத்து விற்றால், உங்கள் வருமான வரி வரம்பு அடிப்படையில் வரி வசூலிக்கப்படும். ஒரு வருடத்திற்கு மேல் வைத்து விற்றால், 12.5 விழுக்காடு வரி விதிக்கப்படும். பணவீக்கச் சரிக்கட்டல் பலன் கிடையாது.

ஆண்டு வட்டிக்கு வரி உண்டா?

தங்கப் பத்திரங்களுக்கு அரசு வழங்கும் 2.5 விழுக்காடு ஆண்டு வட்டி எப்போதும் போல வரிக்கு உட்பட்டது தான். இது உங்கள் மற்ற வருமானங்களுடன் சேர்க்கப்பட்டு, உங்கள் வரி வரம்பிற்கு ஏற்ப வரி விதிக்கப்படும்.

ஏன் இந்த மாற்றம்?

பங்குச் சந்தையில் குறைந்த விலைக்குத் தங்கப் பத்திரங்களை வாங்கி, முதிர்வு காலத்தில் வரி விலக்கு மூலம் அதிக லாபம் ஈட்டும் முறையைத் தவிர்க்கவே அரசு இந்த மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. உண்மையான நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களை ஊக்குவிப்பதே அரசின் நோக்கம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, நீங்கள் ஏற்கனவே பங்குச் சந்தையில் SGB வாங்கியிருந்தால், ஏப்ரல் 1, 2026-க்கு முன் உங்களின் முதலீட்டுத் திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்வது நல்லது.

மேலும் படிக்க | EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 6 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வா? வருகிறது குட் நியூஸ்

மேலும் படிக்க |  EPFO: பிஎப் புது ரூல்ஸ்! இந்த விதி தெரிஞ்சு அப்ளை பண்ணா டக்குனு கிடைக்கும்

