Budget 2026: பட்ஜெட்டில் மூத்த குடிமக்களுக்கு வரி நிவாரணம் கிடைக்குமா? வரி வரம்புகள் மாறுமா?

Budget 2026 Expectations for Senior Citizens: இன்னும் சில நாட்களில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான நிதி நிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். முன்னதாக, நிதியமைச்சர், 2025 பட்ஜெட்டில், புதிய வரி வரம்புகள் மற்றும் ₹12 லட்சம் வரையிலான வருமானத்திற்கு வரி இல்லை என்ற அறிவிப்புடன் சாதாரண வரி செலுத்துவோருக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளித்தார்.
மூத்த குடிமக்களுக்காக எழும் கோரிக்கைகள்
கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில், புதிய வரி விதிப்பின் கீழ், மூத்த குடிமக்களுக்கும், சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் என அழைக்கப்படும் மிக மூத்த குடிமக்களுக்கும் எந்தக் கூடுதல் சலுகைகளும் வழங்கப்படவில்லை. இது ஒரு நிலையான இடைவெளியை உருவாக்குவதாகவும், குறிப்பாக சுகாதாரச் செலவுகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், வரி செலுத்தும் மூத்த குடிமக்கள் தனித்துவமான நிதிச் சவால்களை எதிர்கொள்வதால், இதில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.
மூத்த குடிமக்கள் 60 வயதுக்குட்பட்டவர்களைப் போலவே அதே வரியைச் செலுத்துகிறார்கள் என்றும், அவர்களது வயது மற்றும் பொருளாதார நிலைகளை கருத்தில்கொண்டு வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில் மூத்த குடிமக்களுக்குத் தனி வரி வரம்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் நிதி வல்லுநர்கள் கருதுகிறார்கள்.
மூத்த குடிமக்களின் மருத்துவச் செலவுகள் சாதாரண மக்களை விட அதிகமாக இருப்பது யதார்த்தமான ஒரு விஷயமாகும். இருப்பினும், புதிய வரி முறையின் கீழ், மூத்த குடிமக்கள் இளம் வரி செலுத்துவோரைப் போலவே அதே அடிப்படை விலக்கு வரம்பைப் பெறுகிறார்கள். குறிப்பாக அதிகரித்து வரும் சுகாதாரச் செலவுகளின் பின்னணியில், மூத்த குடிமக்களுக்குக் கூடுதல் வரி ஆதரவு மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. அடிப்படை விலக்கு வரம்பை அதிகரிப்பதும், பிரிவு 80D-க்கு அப்பாற்பட்ட மெடிக்கல் டிடக்ஷன்களை அனுமதிப்பதும் குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
வேறுபட்ட வரி வரம்புகளுக்கான கோரிக்கைகள்
தற்போது அனைவருக்கும் இருப்பது போலவே மூத்த குடிமக்களுக்கும் இருக்கும் ஒரே மாதிரியான வரி வரம்புகள், அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் நிதி யதார்த்தங்களைப் புறக்கணிக்கின்றன. 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு அதிக விலக்கு வரம்புகள் அல்லது குறைந்த வரி விகிதங்கள் போன்ற ஒரு வேறுபட்ட வரி அமைப்பு இருந்தால், அது இந்த அமைப்பை மிகவும் நியாயமானதாக மாற்றும் என்ற கருத்து பரவலாக உள்ளது.
பழைய வரி முறை: மூத்த மற்றும் மிக மூத்த குடிமக்களுக்கான விலக்கு
பழைய வரி முறை, மூத்த குடிமக்களுக்கு ₹3 லட்சம் மற்றும் மிக மூத்த குடிமக்களுக்கு ₹5 லட்சம் என்ற அடிப்படை விலக்கு வரம்பை வழங்கியது. வயதான வரி செலுத்துவோர் மீதான சுமையைக் குறைக்க, இந்த வரம்புகள் புதிய அமைப்பின் கீழ் மீண்டும் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் அல்லது விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்று பல நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
புதிய வரி முறை: மூத்த மற்றும் மிக மூத்த குடிமக்களுக்கான விலக்கு
புதிய வரி முறையின் கீழ், அனைத்து வரி செலுத்துவோருக்கும் ஒரே மாதிரியான வரம்புகளே உள்ளன.
- ₹4 லட்சம் வரையிலான வருமானத்திற்கு வரி இல்லை,
- ₹4 லட்சம் முதல் ₹8 லட்சம் வரை 5%,
- ₹8 லட்சம் முதல் ₹12 லட்சம் வரை 10%,
- ₹12 லட்சம் முதல் ₹16 லட்சம் வரை 15%,
- ₹16 லட்சம் முதல் ₹20 லட்சம் வரை 20%,
- ₹20 லட்சம் முதல் ₹24 லட்சம் வரை 25% மற்றும்
- ₹24 லட்சத்திற்கு மேல் உள்ள வருமானத்திற்கு 30% வரி விதிக்கப்படுகிறது.
பழைய வரி முறையில் உள்ள பல விலக்குகளும் கழித்தல்களும் புதிய முறையில் கிடைக்காது. 2026ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் நெருங்கி வரும் நிலையில், இந்த பட்ஜெட்டில் மத்திய அரசு மூத்த குடிமக்களுக்கான உரிய நடவடிக்கையை எடுக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. இல்லையெனில், மூத்த குடிமக்கள் நியாயமற்ற அதிக வரிகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என்று வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். அதிகரித்து வரும் சுகாதாரச் செலவுகள் மற்றும் அந்த வயதில் குறையும் வருமானம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, இலக்கு வைக்கப்பட்ட நிவாரணம் முன்னெப்போதையும் விட இப்போது மூத்த குடிமக்களுக்கு மிகவும் முக்கியமாகிறது.
பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மூத்த குடிமக்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுப்பாரா? அவர்களுக்கு கூடுதல் வரிச் சலுகைகள் கிடைக்குமா? இன்னும் சில நாட்களில் விடை தெரியும்!!
மேலும் படிக்க | Budget 2026: 8 கோடி தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ், PF பணம் எடுக்கும் விதிகளில் மாற்றம்
மேலும் படிக்க | வங்கியில் நகை கடன் வாங்கியுள்ளீர்களா? பிப்ரவரி 1 முதல் வருகிறது மாற்றம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ