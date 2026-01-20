English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பட்ஜெட் 2026 : பெண்களுக்கு வரப்போகும் முக்கிய திட்டங்கள் என்ன? விவரம்..

பட்ஜெட் 2026 : பெண்களுக்கு வரப்போகும் முக்கிய திட்டங்கள் என்ன? விவரம்..

Budget 2026 Reforms For Women : 2026ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட், வரும் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த பட்ஜெட்டில் பெண்களுக்கான எந்தெந்த சலுகைகள் வழங்கப்பட இருக்கிறது என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு அனைவருக்கும் அதிகரித்துள்ளது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 20, 2026, 03:31 PM IST
பட்ஜெட் 2026 : பெண்களுக்கு வரப்போகும் முக்கிய திட்டங்கள் என்ன? விவரம்..

Budget 2026 Reforms For Women : எதிர்வரும் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை எதிர்நோக்கி, நடுத்தர வர்க்க மக்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். இதை காக்கும் வகையில், சில புதிய வரி விதிப்பு முறைகளில் விலகுகள் அறிவிக்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதைத்தாண்டி, பெண்களுக்கும் இந்த பட்ஜெட்டில் எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் நடைபெறும், எதையெல்லாம் பெண்கள் எதிர்பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம். 

பட்ஜெட் 2026:

வரும் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதியன்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதா ராமன் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார். இந்த பட்ஜெட்டி, இந்தியாவை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்குவது குறித்த சில திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட இருக்கின்றன. இதையடுத்து, பட்ஜெட்டை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

பெண்களுக்கான திட்டங்கள்:

இந்திய பெண்களின் நிதி பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான், ஜன் தன் யோஜ்னா. இதில், பெண்கள் பெயரில் தொடங்கப்பட்ட கோடிக்கணக்கான கணக்குகள் செயலற்று இருப்படாக கூறப்படுகிறது. இதில், பண பரிமாற்றங்களை தவிர, பெரிய பலன்கள் எதுவும் இல்லை என்றும் தெரிகிறது. இந்த நிலையை மாற்றுவதற்கு அரசு சில நடவடிக்கைகளை எடுக்க இருக்கிறது. இதனால், 2026 பட்ஜெட்டில் தன் தன் கணக்குகளை காப்பீடு, கடன் உள்ளிட்டவற்றுடன் இணைக்க நேரடியாக முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. 

கடன் அட்டைகள்:

பெண்களுக்கு, பிரத்யேக கடன் அட்டைகல் வழங்கப்படுவது குறித்து, பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்த விவாதங்கள் ஏற்கனவே இருப்பதை ஒட்டி, இதற்கு பட்ஜெட்டில் கிரீன் சிக்னல் வழங்கப்படலாம் என நம்பப்படுகிறது. 

இந்த பட்ஜெட்டில், முதன் முறையாக வங்கி சேவையை பெறும் பெண்களுக்கான கடன் அட்டை மாதிரிகள் மீதும், அரசு கவனம் செலுத்தலாம் என கூறப்படுகிறது. இது, பெண்களுக்கு பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் விஷயமாக இருக்கலாம். 

எளிதில் கடன்:

யார் கடன் பெறு வேண்டும் என்றாலும், அதற்கு எக்கச்சக்க தகுந்த ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பது பலருக்கும் ஒரு தலைவலியாக இருக்கிறது. ஆனால், 2026 பட்ஜெட்டில் குறைந்த ஆவணங்களை கொண்டு, எளிதில் கடன் பெறக்கூடிய சிறு-குறு கடன்கள் பெறலாம் என்றும், இதனால், கடன் வாங்கும் தயக்கத்தை பெண்களிடத்தில் இருந்து போக்க முடியும் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராம புறங்களில் இருக்கும் பெண்கள், தையல் , பால் பண்ணை அமைக்க, உள்ளூர் வர்த்தகம் உள்ளிட்ட பணிகளில் ஈடுபடுவர். அப்போது அவர்களுக்கு தேவயான கடன், கேட்ட மாத்திரத்தில் கிடைக்க இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடுகள் உதவியாக இருக்கும் என்பது பலரது அனுமானமாக உள்ளது.

காப்பீடு:

பெண்கள் பலருக்கு, இன்னும் காப்பீடு ஏதும் இல்லாமல் இருக்கின்றன. இதனால், அவர்கள் நோய்வாய்ப்படும் காலத்தில், நிதிச்சுமை அதிகரிக்க வாய்ப்புண்டு. இதனை சமாளிக்க பட்ஜெட்டில் ஏதேனும் திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பு? 2026 பட்ஜெட்டில் வரப்போகும் குட் நியூஸ்..குஷியில் மக்கள்!

மேலும் படிக்க | 50 லட்சம் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! புதிய ஊதிய கணக்கு -மத்திய அரசு அதிரடி

