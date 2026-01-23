English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பட்ஜெட் 2026 : மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் ஜாக்பாட் நன்மைகள்! என்னென்ன தெரியுமா?

பட்ஜெட் 2026 : மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் ஜாக்பாட் நன்மைகள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Budget 2026 Reforms Expectations : இன்னும் சில நாட்களில் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த நிலையில், கல்வித்தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான சில எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்திருக்கிறது. இதில், மாணவர்களின் எதிர்பார்ப்பும் மேலோங்கி இருக்கிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 23, 2026, 04:02 PM IST
  • பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள்
  • கல்விக்கான திட்டங்கள் என்னென்ன?
  • இதோ முழு விவரம்!

பட்ஜெட் 2026 : மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் ஜாக்பாட் நன்மைகள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Budget 2026 Reforms Expectations : மத்திய பட்ஜெட், மிக விரைவில் அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது. இதன் குறித்த எதிர்பார்ப்பும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் இருகிறது. நடுத்தர மக்கள், பெண்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்களுக்கு எதிர்வரும் மத்திய பட்ஜெட் மீது பலவித எதிர்பார்புகள் இருக்கின்றன. இதையடுத்து, மாணவர்களுக்காக பட்ஜெட்டில் எவ்வாறு நிதி ஒதுக்கப்பட இருக்கிறது என்பது குறித்த விஷயத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள்:

மத்திய பட்ஜெட் நெருங்குவதை அடுத்து, மாணவர் சேர்க்கையை அதிகப்படுத்துவதை விட, கல்வித்தரம் மற்றும் மாணவர் வசதிக்கான உள்கட்டமைப்புகளை வளர்ப்பது குறித்த கோரிக்கைகள் அதிகமாக இருக்கின்றன. இந்தியாவை பொறுத்தவரை, மாணவர்களின் கல்வித்திறனை மேம்படுத்துவது குறித்த எண்ணம்தான் அரசுக்கு அதிகமாக உள்ளது.

உலகின் 2வது பெரிய கல்வி அமைப்பாக இருக்கிறது இந்தியா. இங்கு, 25 வயது மற்றும் அதற்கு கீழ் இருக்கும் இளைஞர்கள் மட்டும் 40% பேர் இருக்கின்றனர். இதையடுத்து கடந்த் ஆண்டு மத்திய பட்ஜெட்டில், கல்வித்துறைக்கு மட்டும் ரூ.1.28 லட்சம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இதில், ரூ.50,000 கோடிக்கும் மேல் உயர்கல்விக்கு சென்றிருந்தது. எட்டு ஆண்டுகளில், உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் 13.8 சதவீதம் அதிகரித்திருப்பதாக கடந்த ஆண்டின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கைகள் கூறுகின்றன.

எதற்கெல்லாம் நிதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும்?

2026 மத்திய பட்ஜெட்டின் மீது, கல்வியாளர்களுக்கு பலவித எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றன. அதாவது, மொத்த கல்வித்துறைக்கும், ஆராய்ச்சிக்கும், திறன் மேம்பாட்டிற்கும் நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்பது கோரிக்கையாக இருக்கிறது.

குறிப்பாக, AI - செயற்கை நுண்ணறிவுகளின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையி, AI குறித்த படிப்புகளை வளர்க்க, கல்வி நிலையங்கள் பலவற்றை டிஜிட்டல் மயமாக்குதல் இருக்க வேண்டும் என்பது எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. ஆனால் இதில் க்ரவுண்ட் லெவல் ரியாலிட்டி என்ன என்று பார்த்தால், இது குறித்து போதிக்கும் ஆசிரியர்கள் - கற்பிப்பவர்கள் குறைவாக இருப்பதாகவும், இதை அதிகரிப்பதற்கும் பட்ஜெட் ஒதுக்க வேண்டும் என்பதும் கோரிக்கையாக இருக்கிறது. 

Tier 2 மற்றும் Tier 3 கல்வி நிலையங்களில், AI குறித்த கல்வியை மேம்படுத்தி, இதற்கான பரிசோதனை ஆய்வகங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதும் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. 

ஆராய்ச்சி, வேலை வாய்ப்புக்கு முன்னுரிமை:

கல்விக்கான அணுகல், நம் இந்தியாவில் அதிகரித்திருக்கும் போதிலும், ஆய்வகங்கள், விடுதிகள், மாணவர் வசதிகள் போன்ற அடிப்படையான கட்டமைப்புகளுக்கு மாணவர் சேர்க்கை வளர்ச்சியை அதிகரிக்க கைகொடுக்கவில்லை. எனவே, 2026 மத்திய பட்ஜெட்டிலாவது திறன் மேம்பாடு, ஆராய்ச்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்பது, சில கல்வியாளர்களின் ஒருமித்த கருத்தாக இருக்கின்றது. 

பட்ஜெட் தாக்கல்:

வரும் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார். இதையடுத்து, இந்த பட்ஜெட்டில் என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் இருக்கப்போகிறது, இதில் நடுத்தர மக்களுக்கு பயன் இருக்குமா, இந்த பட்ஜெட்டால் அன்றாட பொருட்களின் விலைவாசி என்னவாக மாறும் என்பது குறித்த பலவித எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளது. என்ன நடக்கப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

Budget 2026Financial BudgetFM Nirmala SitaramanAI Learning

