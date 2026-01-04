முதன்முதலில் வீடு வாங்குபவர்களுக்கு அரசு தரும் சலுகைகள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Budget 2026 Reforms : இந்தியாவை பொறுத்தவரை, முக்கிய நகரங்களில், சொந்தமாக ஒரு வீட்டை வாங்க வேண்டும் என்றால், கண்டிப்பாக அதற்கு ரூ.1 கோடி எடுத்து வைக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. இதுவே, நாம் நகரம் அல்லாத புறநகர் இடங்களில் வீடு பார்க்கும் போது அப்போது கண்டிப்பாக 80 லட்சம் வரை தேவைப்படும். இப்போது எங்கு வீடு வாங்க வேண்டும் என்றாலும், கண்டிப்பாக ரூ.50 லட்சம் இல்லாமல் முடியாது என்கிற நிலை இருக்கிறது.
வீடு வாங்குவது..!
இருப்பதிலேயே, தேய்மானம் இல்லாத முதலீடுகளுள் ஒன்றாக உள்ளது, வீட்டுமனை மற்றும் நிலம். ஒரு நிலத்தின் மதிப்பு எப்படி உயருகிறதோ, அதை வைத்துதான் அங்கு வீடு கட்டுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் அதிகரிக்கும். அதே சமயத்தில், இந்த வீட்டுமனைகளின் விலையும், வீடு கட்டும் பொருட்களின் விலையும், இருக்க இருக்க உயர்ந்து கொண்டே போகுமே அன்றி, குறையாது. இந்தியாவை பொருத்தவரை, வீட்டுக்கடன் வாங்கித்தான் பலரும் வீடு கட்டும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றானர். அப்படி வீடு கட்டும் போது, மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டுகளில் ஏதேனும் சலுகைகள் வழங்கப்படுமா என்பது அவர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
2025ஆம் ஆண்டை பொருத்தவரை, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 1.5 சதவீதம் வரை ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை குறைத்திருந்தது. இதனால், பல்வேறு வங்கிகள், தங்களின் வீட்டு கடன்களுக்கான வட்டியை குறைத்திருக்கின்றன. இதனால், இந்தியர்களால் லட்சக்கணக்கான பணத்தை சேமிப்பது என்பது சாத்தியமானது.
தற்போது வருமான வரி சட்டத்தின் கீழ், ஓராண்டுக்கு வீட்டு கடனுக்காக நாம் செலுத்த வேண்டிய வட்டித்தொகையானது ரூ.2 லட்சம் வரை வரி விலக்கு கிடைக்க கூடியதாக உள்ளது. இதை, ரூ.5 லட்சமாக அரசு உயர்த்த வேண்டும் என்பது வீட்டுக்கடன் வாங்கியிருப்பவர்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கையாக இருக்கிறது.
சலுகை:
முதன்முறையாக, சொந்த வீடு வாங்குவோருக்கு வரிவிலக்கானது, Section 80EEA என்கிற பிரிவின் கீழ் கூடுதலாக 50 ஆயிரத்திற்கு வழங்கப்பட்டது. ஆனால், 2022ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்துடன் இது நிறுத்தப்பட்டது. இந்த திட்டத்தை மீஜ்ண்டும் கொண்டு வர வேண்டுமெனவும், இதனை புதிய வரி கணக்கு தாக்கல் நடைமுறையில் சேர்க்க வேண்டும் எனவும் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இது போன்ற ஏதாவது மெகா மாற்றாம், 2026ல் நடக்குமா, அல்லது இதே நிலை தொடருமா என்பது வரும் பட்ஜெட் தாக்கலின் போதுதான் தெரியும்.
நம்பிக்கை:
வரவிருக்கும் 2026 மத்திய பட்ஜெட்டில், இந்தியாவின் வீட்டு வசதி கடன் துறையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்காகவும், சீர்திருத்தம் செய்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்குவதற்கும் வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தரவுகளின் படி, நிலுவையில் இருக்கும் வீட்டுக்கடன்களில் ரூ.27 லட்சம் கோடி என்கிற குறிப்பிட்ட எல்லையை தாண்டியுள்ளது. ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் நிதி துறையை சேர்ந்த வல்லுநர்கள் இலக்கு சார்ந்த கொள்கை மாற்றங்கள் இருக்க வேண்டுமென வாதிடுகின்றனர்.
