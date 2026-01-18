தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பு? 2026 பட்ஜெட்டில் வரப்போகும் குட் நியூஸ்..குஷியில் மக்கள்!

Budget 2026 Reforms Gold Price Might Reduce : தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சத்தை எட்டி வருகிறது. மிகப்பெரிய முதலீடாகவும், சேமிப்பாகவும் கருதப்படும் இந்த தங்கம், கடந்த சில நாட்களாகவே நடுத்தர மக்களால் வாங்க முடியாத நிலைக்கு வந்து விடுமோ என்கிற அச்சம் நிலவி வருகிறது.
உச்சத்தை எட்டிய தங்கத்தின் விலை:
கடுகளவு கம்மலாக இருந்தாலும், அது தங்கமாக இருந்தால், அதற்கு இருக்கும் மதிப்பே வேறு. கடந்த ஆண்டில், தங்கம் வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டது. இந்த ஆண்டிலாவது, விலை குறைய வாய்ப்பிருக்கிறதா என்பது மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருந்து வந்தது. அவ்வப்போது இந்த தங்கத்தின் விலையில் சற்று ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்பட்டாலும், பெரிய மாற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை.
விலை குறையுமா?
தங்கத்தின் விலை, ஒரு சவரனுக்கு சுமார் ரூ.1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்துக்கும் மேலாகி விற்பனை ஆகி வருகிறது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இதன் விலை குறைய வேண்டும் என்பது அனைவரும் எதிர்பார்ப்பாகவும், கோரிக்கையாகவும் இருக்கிறது. இதையடுத்து, இதன் விலை குறைய, இறக்குமதி வரியை குறைக்க வேண்டும் என்பதும் சிலரது கோரிக்கையாக இருக்கிறது.
நாட்டின் பொருளாதார நிலைப்பட்டை அசைத்துப்பார்க்கும் பட்ஜெட், வருடா வருடம் தாக்கல் செய்யப்படும். இந்த வருடத்திற்கான மத்திய பட்ஜெட், வரும் பிப்ரவரி மாதம் 1ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இதில், என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்வார். இதையடுத்து, தங்கத்திற்கான இறக்குமதி வரியை, 6 சதவீதத்தில் இருந்து, 4 சதவீதமாக அரசு குறைக்குமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இந்த இறக்குமதி வரியானது குறிக்கப்பட்டால், விற்பனை செய்யப்படும் நகைகளின் விலையும் தானாக குறைய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் இப்போது இருக்கும் நிலையில் இருந்து சுமார் 2 சதவீதம் தங்கத்தின் விலையில் சரிவு ஏற்படலாம் என தெரிகிறது.
இன்றைய விலை:
ஜனவரி 17ஆம் தேதியான நேற்று, தங்கத்தின் விலை கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ.50 அதிகரித்து, சுமார் ரூ.13,280 ஆக விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதே போல, சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை, சவரனுக்கு ரூ.400 அதிகரித்து ரூ.1,06,240 வரை விற்பனையானது. வெள்ளியின் விலையும், கிராமுக்கு ரூ.4 உயர்ந்தது. இதனால், ஒரு கிராம் வெள்ளி சுமார் ரூ.319க்கு விற்பனை ஆகிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்றும், தங்கத்தின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அதே விலைக்கு விற்பனை ஆகிறது.
