Budget 2026: சாமானியர்களின் டாப் 7 எதிர்பார்ப்புகள்: இன்று பட்ஜெட்டில் நிஜமாக்குவாரா நிதி அமைச்சர்?

Union Budget 2026: இன்னும் சில நிமிடங்களில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். இந்த பட்ஜெட்டில், 'புதிய வரி முறையை' கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்றுவதில் அரசாங்கத்தின் முழு கவனமும் உள்ளது. வரி இல்லாத வருமானத்தில் மூலதன ஆதாயங்களைச் சேர்ப்பது முதல் வீட்டுக் கடன் வட்டியில் விலக்குகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கான தனி அடுக்குகள் வரை, இந்த முறை சாமானிய மக்களுக்கு ஏழு முக்கிய கோரிக்கைகள் உள்ளன. இந்த எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால், வரி செலுத்துவோர் சேமிப்பு கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
1. ₹12 லட்சம் வரை வரி இல்லாத வருமானத்தில் மூலதன ஆதாயங்கள்?
தற்போது, ₹12 லட்சம் வரை வரி இல்லாத வருமானம் (தள்ளுபடியுடன்) (tax-free income) சம்பளம் அல்லது வணிக வருமானத்தில் மட்டுமே கிடைக்கிறது. இருப்பினும், அரசாங்கம் இப்போது "மூலதன ஆதாயங்களை", அதாவது பங்குச் சந்தை, பரஸ்பர நிதிகள் மற்றும் சொத்துக்களில் இருந்து கிடைக்கும் லாபத்தையும் உள்ளடக்கக்கூடும் என்ற பேச்சு உள்ளது.
தாக்கம்: இது நடந்தால், ஆண்டுதோறும் சிறிய லாபம் ஈட்டும் சிறு முதலீட்டாளர்கள் அதிக வரிகளைச் செலுத்த வேண்டியதில்லை. அவர்களின் மொத்த வருமானம் ₹12 லட்சத்திற்கு கீழ் இருந்தால் அவர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் கிடைக்கும்.
2. உங்கள் சொந்த வீட்டின் மீதான வீட்டுக் கடன் வட்டி சலுகைகள்
தற்போதைய விதிகள் சற்று சிக்கலானவை: உங்கள் வீட்டை வாடகைக்கு விட்டால் மட்டுமே உங்கள் வருமானத்திற்கு எதிரான வட்டியைக் கழிக்க முடியும். இருப்பினும், அவர்களின் சொந்த வீட்டில் வசிப்பவர்களுக்கு புதிய வரி விதிப்பின் கீழ் எந்த வட்டி விலக்கும் கிடைக்காது.
எதிர்பார்ப்பு மற்றும் தாக்கம்: அரசாங்கம் சுயமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட சொத்துக்களுக்கான வட்டியையும் விலக்கு அளிக்கலாம், இது வீட்டுக் கடன் EMI-களின் சுமையைக் குறைக்கும்.
3. சுகாதார காப்பீடு (80D) புதிய வரி முறையில் சேர்த்தல்
உயர்கல்விக்கான செலவுகள் அதிகமாகி விட்டன. பழைய வரிவிதிப்பு முறை பிரிவு 80E இன் கீழ் வட்டி விலக்கு அளித்தது, ஆனால் புதிய வரிவிதிப்பு முறையில் இது இல்லை.
மாற்றத்திற்கான சாத்தியம்: மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர் மீதான நிதி அழுத்தத்தைக் குறைக்க, அரசாங்கம் புதிய வரிவிதிப்பு முறையில் கல்விக் கடன் வட்டி விலக்கைச் சேர்க்கலாம்.
4. மூத்த குடிமக்களுக்கான 'சிறப்பு' வரிவிதிப்பு முறை
புதிய வரிவிதிப்பு முறை தற்போது 25 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கும் 75 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் ஒரே ஒரு வரிவிதிப்பு முறையை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் நிலையான வருமானம் மற்றும் அதிகரித்து வரும் மருத்துவச் செலவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, அதிக அடிப்படை விலக்கு வரம்பைப் பெற வேண்டும் என்று கோருகின்றனர்.
எதிர்பார்ப்பு: பட்ஜெட் 2026 மூத்த குடிமக்களுக்கு ₹5 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அடிப்படை வரம்பை நிர்ணயிக்கலாம்.
5. சுகாதார காப்பீடு (80D) புதிய ஆட்சியில் சேர்த்தல்
பழைய வரி முறை பிரபலமடைவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் சுகாதார காப்பீட்டில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசாங்கம் இப்போது புதிய வரி முறையை வலுப்படுத்த விரும்புகிறது.
திட்டம்: புதிய முறையில் முதல் முறையாக, ₹25,000 முதல் ₹50,000 வரையிலான சுகாதார காப்பீட்டு பிரீமியங்களை வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கலாம் என்ற பேச்சு உள்ளது. இது மக்கள் சுகாதார காப்பீடு எடுக்க ஊக்குவிக்கும்.
6. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நிலையான விலக்கு அதிகரிப்பு
தற்போது, சம்பளம் வாங்கும் வகுப்பினர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ₹75,000 நிலையான விலக்கு பெறுகிறார்கள். பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு இது போதுமானதாக இல்லை என்று கருதப்படுகிறது.
பரிந்துரை: இதை ₹1 லட்சம் அல்லது ₹1.5 லட்சமாக அதிகரிக்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் கோருகின்றனர். இது நடந்தால், உங்கள் வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானம் நேரடியாக ₹25,000 முதல் ₹75,000 வரை குறையும்.
7. மருத்துவச் செலவுகள் குறித்த அரசாங்கத்தின் புதிய நிலைப்பாடு
பழைய முறையின் கீழ், ₹15,000 வரை மருத்துவ ரீயெம்பர்ஸ்மெண்ட் கிடைத்தது, ஆனால் இது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்போது, அரசாங்கம் இதை அதன் அசல் வடிவத்தில் இல்லாவிட்டாலும், ஒரு புதிய 'இலக்கு வைக்கப்பட்ட பிரிவாக' அறிமுகப்படுத்தலாம். இதன் நோக்கம் கடுமையான நோய்கள் அல்லது வெளிநோயாளர் சிகிச்சை தொடர்பான செலவுகளுக்கு வரி அங்கீகாரம் வழங்குவதாக இருக்கலாம்.
2026 பட்ஜெட் மிதான எதிர்பார்ப்புகள் மிக அதிகம். நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு நிவாரணம் வழங்குவதும் முதலீட்டை அதிகரிப்பதும் அரசாங்கத்தின் குறிக்கோள். இந்த ஏழு கோரிக்கைகளில் சில கோரிக்கைகள் மட்டும் நிறைவேற்றப்பட்டால் கூட, அது உழைக்கும் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியாக இருக்கும்.
