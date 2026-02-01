Budget 2026: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? நிறைவேற்றுவாரா நிதி அமைச்சர்?

Budget 2026 Expectations for Central Government Employees: இன்று மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். இன்று தாக்கல் செய்யப்படும் மத்திய பட்ஜெட்டில் 1.1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கும் பிரச்சினைகள் குறித்த தெளிவு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் உள்ளனர். அடுத்த அகவிலைப்படி உயர்வு உறுதிப்படுத்தப்படுவதையும், 8வது ஊதியக் குழு எதிர்பார்த்ததை விட முன்னதாகவே வெளியிடப்படுமா என்பது குறித்த குறிப்புகளையும் ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு AICPI IW டிசம்பர் 2025 இல் மாறாமல் இருப்பதாக தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் தொழிலாளர் பணியகம் இப்போது தெரிவித்துள்ளது. 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி, ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி நிவாரணத்தைக் கணக்கிட இந்த குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறியீடு மாறாமல் இருந்தாலும், ஜனவரி 2026 முதல் பொருந்தக்கூடிய அகவிலைப்படி விகிதம் இன்னும் 60 சதவீதத்தை எட்டக்கூடும் என்று கூறப்படுகின்றது. இது அடுத்த ஊதியக் கட்டமைப்பிற்கு மாறுவதற்கு முன்பு 7வது ஊதியக் குழுவின் கட்டமைப்பின் கீழ் கடைசி பெரிய அகவிலைப்படி திருத்தமாக இருக்கலாம்.
8வது சம்பளக் குழுவின் கீழ் முழுமையான சம்பள திருத்தம் வர இன்னும் சிறிய காலம் இருந்தாலும், பட்ஜெட் உரையில் ஊதிய திருத்தத்திற்கான அரசாங்கத்தின் திட்ட வரைபடம் குறித்த தடயங்கள் கிடைக்கும் என ஊழியர்கள் நம்புகிறார்கள்.
DA Hike: டிஏ உயர்வுக்கான வாய்ப்பு எப்படி உள்ளது?
தற்போதைய போக்குகளின்படி, ஜனவரி 2026 முதல் டிஏ 58 சதவீதத்திலிருந்து சுமார் 60 சதவீதமாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அதிகரிப்பு சிறியதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் அது மாதாந்திர சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும்.
- உதாரணமாக, ரூ.50,000 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஒரு ஊழியர் தற்போது ரூ.29,000 டிஏவாகப் பெறுகிறார்.
- 60 சதவீதத்தில், இது ரூ.30,000 ஆகிறது, மாத வருமானம் ஆண்டுதோறும் ரூ.1,000 அல்லது ரூ.12,000 அதிகரிக்கிறது.
- ஓய்வூதியதாரர்கள் அகவிலைப்படி நிவாரணம் மூலம் இதேபோன்ற பலனைப் பெறுகிறார்கள்.
மேலும் படிக்க | Budget 2026 LIVE Updates: சென்னை உட்பட நாடு முழுதும் 7 வழித்தடங்களில் அதிவேக ரயில்வழித் திட்டம் அறிமுகம்
8வது சம்பளக் குழுவின் முக்கியத்துவம்
8வது சம்பளக் குழு சமீபத்தில் அமைக்கப்பட்டது. அதன் பரிந்துரைகளை இறுதி செய்வதற்கு முன்பு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுடன் ஆலோசனைகளைத் தொடங்கும். ஊதியத் திருத்தங்களில் சிக்கலான கணக்கீடுகள் மற்றும் கவனமான கொள்கைத் தேர்வுகள் உள்ளதால், அந்தச் செயல்முறைக்கு நேரம் எடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 8வது ஊதியக்குழு அமுல்படுத்தப்பட்டவுடன், மாற்றங்கள் அடிப்படை ஊதியத்திற்கு அப்பால் சென்று, கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களையும் பாதிக்கும். இவை அரசு ஊழியர்களின் நீண்டகால வருவாயை வடிவமைப்பதில் பெரிய பங்கு வகிக்கும் காரணிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Budget 2026: 2026 பட்ஜெட் 8வது சம்பளக் குழுவை விரைவுபடுத்த முடியுமா?
பட்ஜெட்டில் 8வது சம்பளக் குழுவை விரைவாக செயல்படுத்துவது குறித்த குறிப்புகள் அளிக்கப்படலாம் என ஊழியர்கள் நம்புகிறார்கள். இந்த ஆணையம் சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் அமைக்கப்பட்டது, மேலும் அதன் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க 18 மாத கால அவகாசம் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது, இதனால் உடனடியாக செயல்படுத்துவது சாத்தியமில்லை. அதிக சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களின் எதிர்கால செலவைக் கையாள பட்ஜெட் இடம் ஒதுக்கினால், அரசாங்கம் ஆலோசனைகள் மற்றும் சம்பளக் குழு செயல்முறையை விரைவாகச் செய்ய விரும்புகிறது என்பதற்கான தெளிவான சமிக்ஞையாக இதை கருதலாம்.
8வது சம்பளக் குழுவால் அரசுக்கு அதிக நிதிச் சுமை ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிக பணியாளர்கள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் ஓய்வூதியதாரர்களுடன் செலவு ரூ.2.4 லட்சம் கோடி முதல் ரூ.3.2 லட்சம் கோடி வரை உயரக்கூடும். நிதி ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கும் அதே வேளையில் இவ்வளவு பெரிய செலவை சமநிலைப்படுத்துவது அரசாங்கத்திற்கு கடினமான சவாலாக இருக்கும். புதிய ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படும்போது, அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் அடிப்படை ஊதியத்தில் இணைக்கப்பட்டு பூஜ்ஜியத்திற்கு மீட்டமைக்கப்படும். அதன் பிறகு புதிய அகவிலைப்படி கணக்கீடுகள் தொடங்கும். அதனால்தான் ஜனவரி 2026 அகவிலைப்படி எண்ணிக்கை மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. சம்பள கட்டமைப்புகள் திருத்தப்படுவதற்கு முன்பு தற்போதைய அமைப்பின் கீழ் கடைசி முக்கியமான அகவிலைப்படி விகிதமாக இது இருக்கலாம்.
சுவாரஸ்யமாக, தற்போதைய அகவிலைப்படி அளவுகள் முந்தைய ஊதிய சுழற்சிகளின் முடிவில் காணப்படும் உச்ச நிலைகளை விட இன்னும் குறைவாகவே உள்ளன. அதாவது, 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஒப்பீட்டளவில் மிதமான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் கூட மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வந்தவுடன் சம்பளத்தில் காணக்கூடிய ஏற்றமாக மாறக்கூடும். அடிப்படை ஊதிய உயர்வுகளுக்கு அப்பால், சலுகைகள் கட்டமைப்பிலும் பரந்த மாற்றங்களை ஊழியர் சங்கங்கள் வலியுறுத்துகின்றன.
அவற்றில் சில,
- போனஸ் கணக்கீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் தற்போதைய வரம்புகளை மறுபரிசீலனை செய்தல்,
- வருங்கால வைப்பு நிதி பங்களிப்புகளுக்கு முழு சம்பளத்தையும் கணக்கிடுதல் மற்றும்
- இன்றைய ஊதிய நிலைகளுடன் சிறப்பாகப் பொருந்துமாறு பணிக்கொடை வரம்புகளை உயர்த்துதல்
ஆகியவை அவர்களின் கோரிக்கைகளாகும். இருப்பினும், இவை இன்னும் விவாதத்தில் உள்ள கோரிக்கைகளாகவே உள்ளன. இவற்றுக்கு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் கிடைக்கவில்லை.
டிஏ மற்றும் டிஆர் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன?
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம் மற்றும் விலைவாசியை சமாளிக்க மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி வழங்கப்படுகின்றது. ஓய்வூதியதாரர்களைப் பொறுத்தவரை, இதே பங்கை அகவிலை நிவாரணம் வகிக்கிறது. இது நிலையான ஓய்வூதிய வருமானத்தை பணவீக்கம் அரித்துவிடாமல் தடுக்க உதவுகிறது. டிஏ மற்றும் டிஆர் ஆகிய இரண்டும் பொதுவாக பணவீக்கப் போக்குகளுக்கு ஏற்ப, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில், ஆண்டுக்கு இருமுறை திருத்தி அமைக்கப்படுகின்றன. ஒரு புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும்போது, திரட்டப்பட்ட டிஏ மற்றும் டிஆர் ஆகியவை அடிப்படை ஊதியம் அல்லது ஓய்வூதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, பூஜ்ஜியமாக மீட்டமைக்கப்படுகின்றன. அதன் பிறகு, புதிய கட்டமைப்புடன் புதிய உயர்வுகள் தொடங்குகின்றன.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்?
பணவீக்கத் தரவுகள் வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து டிஏ குறித்த தெளிவை ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் அடுத்த ஊதியத் திருத்தச் சுழற்சி எவ்வளவு விரைவில் வேகம் பெறும் என்பதைப் பற்றி பட்ஜெட் குறிப்புணர்த்தக்கூடும்.
மேலும் படிக்க | Budget 2026: சாமானியர்கள், வரி செலுத்துவோர், நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் டாப் 10 எதிர்பார்ப்புகள்
மேலும் படிக்க | Budget 2026: நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் உரையை நேரலையில் எப்போது, எப்படி பார்ப்பது?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ