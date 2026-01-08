English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Budget 2026: பட்ஜெட் தாக்கலுக்கான தேதி பிப்ரவரி 1 ஆக மாறியது ஏன்?

Budget 2026: பட்ஜெட் தாக்கலுக்கான தேதி பிப்ரவரி 1 ஆக மாறியது ஏன்?

Budget 2025: மத்திய பட்ஜெட் முன்னர் எப்போது தாக்கல் செய்யப்பட்டது? பட்ஜெட் தாக்கல் தேதி பிப்ரவரி 1 ஆக ஏன் மாற்றப்பட்டது? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 8, 2026, 03:18 PM IST
  • சாதனையை நோக்கி நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்.
  • பட்ஜெட் 2026 -இல் முக்கிய எதிர்பார்ப்பு என்ன?
  • பட்ஜெட் தாக்கல் தேதி பிப்ரவரி 1 ஆக ஏன் மாற்றப்பட்டது?

Budget 2026: பட்ஜெட் தாக்கலுக்கான தேதி பிப்ரவரி 1 ஆக மாறியது ஏன்?

Union Budget 2026: நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பிப்ரவரி 1 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று மத்திய பட்ஜெட் 2026 ஐ தாக்கல் செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு பட்ஜெட் தாக்கலின் மூலம் அவர் தொடர்ச்சியாக  ஒன்பதாவது முறையாக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வார். இது அவருக்கு ஒரு பெரிய சாதனையாக இருக்கும். இது மோடி 3.0 அரசாங்கத்தின் இரண்டாவது முழு பட்ஜெட்டாகும். முதல் முழு பட்ஜெட் 2025 இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல்

முன்னர், மத்திய பட்ஜெட் பிப்ரவரி 28 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டு வந்தது. இருப்பினும், 2017 இல், மோடி அரசாங்கம் இந்த தேதியை பிப்ரவரி 1 ஆக மாற்றியது. பட்ஜெட் தாக்கலில் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களை விரைவாக அங்கீகரிக்கவும் புதிய திட்டங்களை சரியான நேரத்தில் செயல்படுத்தவும் இந்த மாற்றம் உதவுகிறது.

Budget 2026 Expectations: பட்ஜெட் 2026 -இல் முக்கிய எதிர்பார்ப்பு என்ன?

அதிகரிக்கும் வரிகள் மற்றும் பணவீக்கத்தின் காரணமாக மக்களின் வீட்டு பட்ஜெட்டில் அழுத்தம் ஏற்படுகின்றது. ஆகையால், இந்த பட்ஜெட்டில் அரசாங்கம் பொருளாதார வளர்ச்சியைப் பராமரிப்பதில் கவனம் செலுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு நிவாரணம் வழங்குவதிலும் கவனம் செலுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Nirmala Sitharaman: சாதனையை நோக்கி நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்

2026 பட்ஜெட் தாக்கலுடன், 10 முறை பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த முன்னாள் பிரதமர் மொரார்ஜி தேசாய் வைத்திருந்த சாதனையை நிர்மலா சீதாராமன் நெருங்குவார். பிப்ரவரி 2024 இடைக்கால பட்ஜெட்டையும் சேர்த்து, அவர் ஏற்கனவே எட்டு பட்ஜெட்டுகளை தாக்கல் செய்துள்ளார். ஒரே பிரதமரின் ஆட்சிக் காலத்தில் தொடர்ச்சியாக ஒன்பது பட்ஜெட்டுகளை தாக்கல் செய்த ஒரே நிதியமைச்சர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெறுவார்.

Union Budget 2026: இந்திய பட்ஜெட்டின் வரலாறு

சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பட்ஜெட்

இந்தியாவின் முதல் மத்திய பட்ஜெட் நவம்பர் 26, 1947 அன்று நாட்டின் முதல் நிதியமைச்சர் ஆர்.கே. சண்முகம் செட்டி அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

பட்ஜெட் தாக்கலின் நேரம்

பல தசாப்தங்களாக, பிப்ரவரி மாதத்தின் கடைசி வேலை நாளில் மாலை 5 மணிக்கு பட்ஜெட் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இது பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காலத்தில் இருந்த ஒரு பாரம்பரியமாகும். பட்ஜெட் தகவல்கள் அலுவலக வேலை நேரத்தில் லண்டனை அடைய ஏதுவாக இந்த நேரம் ஒதுக்கப்பட்டது.

காலை 11 மணி பாரம்பரியம்

1999 ஆம் ஆண்டு, அப்போதைய நிதியமைச்சர் யஷ்வந்த் சின்ஹா ​​பட்ஜெட் தாக்கலுக்கான நேரத்தை காலை 11 மணியாக மாற்றினார். அதே பாரம்பரியம் இன்றும் தொடர்கிறது.

February 1: பட்ஜெட் தாக்கல் தேதி பிப்ரவரி 1 ஆக ஏன் மாற்றப்பட்டது?

2017 ஆம் ஆண்டில், பட்ஜெட் தேதி பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதியிலிருந்து பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதியாக மாற்றப்பட்டது. நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து சரியான நேரத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல், அதாவது புதிய நிதியாண்டில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டது. முன்னதாக, பட்ஜெட் தாக்கலுக்கான் தேதி பிப்ரவரி 28 ஆக இருந்தபோது அடுத்த கட்ட பணிகளும் செயல்பாடுகளும் தாமதம் ஆயின என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதிக முறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த நிதி அமைச்சர்கள்

மொரார்ஜி தேசாய் (10 பட்ஜெட்டுகள்): 1959 மற்றும் 1964 மற்றும் 1967 மற்றும் 1969 க்கு இடையில் மொத்தம் 10 பட்ஜெட்டுகளை அவர் தாக்கல் செய்தார்.

பி. சிதம்பரம் (9 பட்ஜெட்டுகள்): 1996 இல் தனது முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார், பின்னர் UPA அரசாங்கத்தின் போது பல பட்ஜெட்டுகளை அவர் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

பிரணாப் முகர்ஜி (8 பட்ஜெட்டுகள்): வெவ்வேறு பதவிக்காலத்தில் மொத்தம் 8 பட்ஜெட்டுகளை தாக்கல் செய்துள்ளார்.

பட்ஜெட் குறித்த பிற முக்கிய அம்சங்கள்

டாக்டர் மன்மோகன் சிங் 1991 மற்றும் 1995 க்கு இடையில் நிதியமைச்சராக தொடர்ச்சியாக ஐந்து பட்ஜெட்டுகளை தாக்கல் செய்தார். இந்தியாவில் பொருளாதார சீர்திருத்தங்களைத் தொடங்கியதற்காக 1991 பட்ஜெட் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கதாகக் கருதப்படுகிறது.

பட்ஜெட் உரைகள் தொடர்பான பதிவுகள்

மிக நீண்ட பட்ஜெட் உரை: பிப்ரவரி 1, 2020 அன்று நிர்மலா சீதாராமனின் உரை, 2 மணி நேரம் 40 நிமிடங்கள் நீடித்தது.

குறுகிய பட்ஜெட் உரை: 1977 ஆம் ஆண்டு, ஹிருபாய் முல்ஜிபாய் படேல் வெறும் 800 வார்த்தைகளைக் கொண்ட இடைக்கால பட்ஜெட் உரையை நிகழ்த்தினார்.

