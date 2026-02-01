English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • பட்ஜெட் 2026: மதுபானம் மற்றும் புகையிலை விலை உயர்கிறதா? நிதியமைச்சரின் அறிவிப்பு

பட்ஜெட் 2026: மதுபானம் மற்றும் புகையிலை விலை உயர்கிறதா? நிதியமைச்சரின் அறிவிப்பு

Budget 2026: நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்திருக்கும் பட்ஜெட் 2026 காரணமாக மதுபானம் மற்றும் புகையிலைப் பொருட்களின் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 1, 2026, 02:13 PM IST
  • நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்
  • மதுபானங்களுக்கான வரி விதிப்பில் மாற்றம்
  • புகையிலை, மதுபானங்கள் விலை உயர வாய்ப்பு

Trending Photos

CSK கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பிறந்தாநாள் இன்று.. அவர் செய்த சாதனைகள்.. சொத்து மதிப்பு என்ன?
camera icon7
Ruturaj Gaikwad
CSK கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பிறந்தாநாள் இன்று.. அவர் செய்த சாதனைகள்.. சொத்து மதிப்பு என்ன?
டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக ரன்கள் எடுத்த டாப் 7 வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் இருக்கும் இந்தியர்!
camera icon7
T20 World Cup
டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக ரன்கள் எடுத்த டாப் 7 வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் இருக்கும் இந்தியர்!
CSK தவறவிட்ட தங்கம்... பதிரானாவை கழட்டிவிட்டது பெரிய தவறு - ஏன் தெரியுமா?
camera icon8
CSK
CSK தவறவிட்ட தங்கம்... பதிரானாவை கழட்டிவிட்டது பெரிய தவறு - ஏன் தெரியுமா?
தாயுமானவர் திட்டம் : சென்னை மக்களே அலெர்ட்! ரேஷன் பொருள் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிப்பு
camera icon9
Thayumanavar Scheme
தாயுமானவர் திட்டம் : சென்னை மக்களே அலெர்ட்! ரேஷன் பொருள் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிப்பு
பட்ஜெட் 2026: மதுபானம் மற்றும் புகையிலை விலை உயர்கிறதா? நிதியமைச்சரின் அறிவிப்பு

Budget 2026: நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று மத்திய பட்ஜெட் 2026-ஐ நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். இதில் வரி வசூல் முறையை எளிமையாக்கும் நோக்கில் சில தொழில்நுட்ப மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளார். இது மதுபான விற்பனையாளர்கள் மற்றும் நுகர்வோர் மீது சில தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், மார்க்கெட்டில் விற்பனையாகும் மதுபானங்களின் விலையும் உயர வாய்ப்பு இருக்கிறது. மதுபானங்களுக்கான வரி விதிப்பில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மதுபானம், ஸ்கிராப் மற்றும் கனிமங்களின் டிசிஎஸ் மாற்றம்

மதுபான விற்பனையாளர்களுக்கு இதுவரை நடைமுறையில் இருந்த சிக்கலான வரி வசூல் முறையை நிதியமைச்சர் எளிமைப்படுத்தியுள்ளார். அதாவது, சில முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய வரி விகிதத்தின்படி மதுபானம், ஸ்கிராப் மற்றும் கனிம வளங்களை விற்பனை செய்பவர்களுக்கு இனி 2% நிலையான டிசிஎஸ் (TCS) விகிதம் பொருந்தும். முன்னதாக இந்தத் துறைகளில் வெவ்வேறு வரி விகிதங்கள் இருந்தன. சில இடங்களில் இது அதிகமாகவும் இருந்தது. இப்போது இது 2% என மாற்றப்பட்டுள்ளதால், வரி செலுத்தும் முறை எளிமையாகும். இந்த வரி விகித மாற்றங்கள் காரணமாக சில்லறை விற்பனையில் மதுபான விலை சிறிதளவு உயர வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.

புகையிலை பொருட்களுக்கான வரி

புகையிலை மற்றும் அதன் துணைப் பொருட்களுக்கான National Calamity Contingent Duty - NCCD (என்சிசிடி) வரியில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பிட்ட புகையிலை பொருட்களுக்கான என்சிசிடி வரி 25%-லிருந்து 60% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நடைமுறை மே 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர இருக்கிறது. பேப்பர் அளவில் வரி உயர்த்தப்பட்டாலும், மற்ற கலால் வரிகளைக் குறைப்பதன் மூலம் உண்மையான வரிச் சுமை மாறாது என்று நிதியமைச்சர் விளக்கமளித்துள்ளார். அதாவது, நுகர்வோர் செலுத்தும் விலையில் உடனடியாகப் பெரிய மாற்றம் இருக்காது.

எந்தெந்த பொருட்களுக்கு வரி பொருந்தும்?

ஜர்தா, வாசனை புகையிலை, மெல்லும் புகையிலை போன்ற பொருட்களுக்கு இது பொருந்தும்.

தமிழகத்தில் இதன் தாக்கம் என்ன?

தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை மதுபான விற்பனை மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் (TASMAC) இருப்பதால், மத்திய அரசின் இந்த வரி மாற்றங்கள் மாநில அரசின் வருவாய் மற்றும் கொள்முதல் விலையில் பிரதிபலிக்கும். ஸ்கிராப் மற்றும் கனிமங்களுக்கான வரி சீரமைப்பு, கோயம்புத்தூர் போன்ற தொழில் நகரங்களில் உள்ள மறுசுழற்சி மற்றும் உலோகம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகளுக்கு இருக்கும் வரி சார்ந்த சிக்கல்களை தீர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விலை குறையும் பிற பொருட்கள்

மதுபானம் மற்றும் புகையிலை விலை உயர்ந்தாலும், மக்களின் அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்காக இருக்கும் பொருட்களின் விலை குறையும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 17 வகையான புற்றுநோய் மருந்துகள், மொபைல் போன்கள் மற்றும் எலக்ட்ரிக் வாகன பேட்டரிகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்களான மைக்ரோவேவ் ஓவன் மற்றும் சோலார் பேனல்கள் வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க - நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 9-வது பட்ஜெட்டின் சிறப்பு இதுதான்

மேலும் படிக்க - 60 வயசு ஆனவர்களுக்கு மாதம் ரூ.20,000 பென்சன்! மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய தகவல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Budget 2026Alcohol pricetobacco taxliquor priceNIRMALA SITHARAMAN

Trending News