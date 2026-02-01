பட்ஜெட் 2026: மதுபானம் மற்றும் புகையிலை விலை உயர்கிறதா? நிதியமைச்சரின் அறிவிப்பு

Budget 2026: நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று மத்திய பட்ஜெட் 2026-ஐ நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். இதில் வரி வசூல் முறையை எளிமையாக்கும் நோக்கில் சில தொழில்நுட்ப மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளார். இது மதுபான விற்பனையாளர்கள் மற்றும் நுகர்வோர் மீது சில தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், மார்க்கெட்டில் விற்பனையாகும் மதுபானங்களின் விலையும் உயர வாய்ப்பு இருக்கிறது. மதுபானங்களுக்கான வரி விதிப்பில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
மதுபானம், ஸ்கிராப் மற்றும் கனிமங்களின் டிசிஎஸ் மாற்றம்
மதுபான விற்பனையாளர்களுக்கு இதுவரை நடைமுறையில் இருந்த சிக்கலான வரி வசூல் முறையை நிதியமைச்சர் எளிமைப்படுத்தியுள்ளார். அதாவது, சில முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய வரி விகிதத்தின்படி மதுபானம், ஸ்கிராப் மற்றும் கனிம வளங்களை விற்பனை செய்பவர்களுக்கு இனி 2% நிலையான டிசிஎஸ் (TCS) விகிதம் பொருந்தும். முன்னதாக இந்தத் துறைகளில் வெவ்வேறு வரி விகிதங்கள் இருந்தன. சில இடங்களில் இது அதிகமாகவும் இருந்தது. இப்போது இது 2% என மாற்றப்பட்டுள்ளதால், வரி செலுத்தும் முறை எளிமையாகும். இந்த வரி விகித மாற்றங்கள் காரணமாக சில்லறை விற்பனையில் மதுபான விலை சிறிதளவு உயர வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
புகையிலை பொருட்களுக்கான வரி
புகையிலை மற்றும் அதன் துணைப் பொருட்களுக்கான National Calamity Contingent Duty - NCCD (என்சிசிடி) வரியில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பிட்ட புகையிலை பொருட்களுக்கான என்சிசிடி வரி 25%-லிருந்து 60% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நடைமுறை மே 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர இருக்கிறது. பேப்பர் அளவில் வரி உயர்த்தப்பட்டாலும், மற்ற கலால் வரிகளைக் குறைப்பதன் மூலம் உண்மையான வரிச் சுமை மாறாது என்று நிதியமைச்சர் விளக்கமளித்துள்ளார். அதாவது, நுகர்வோர் செலுத்தும் விலையில் உடனடியாகப் பெரிய மாற்றம் இருக்காது.
எந்தெந்த பொருட்களுக்கு வரி பொருந்தும்?
ஜர்தா, வாசனை புகையிலை, மெல்லும் புகையிலை போன்ற பொருட்களுக்கு இது பொருந்தும்.
தமிழகத்தில் இதன் தாக்கம் என்ன?
தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை மதுபான விற்பனை மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் (TASMAC) இருப்பதால், மத்திய அரசின் இந்த வரி மாற்றங்கள் மாநில அரசின் வருவாய் மற்றும் கொள்முதல் விலையில் பிரதிபலிக்கும். ஸ்கிராப் மற்றும் கனிமங்களுக்கான வரி சீரமைப்பு, கோயம்புத்தூர் போன்ற தொழில் நகரங்களில் உள்ள மறுசுழற்சி மற்றும் உலோகம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகளுக்கு இருக்கும் வரி சார்ந்த சிக்கல்களை தீர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விலை குறையும் பிற பொருட்கள்
மதுபானம் மற்றும் புகையிலை விலை உயர்ந்தாலும், மக்களின் அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்காக இருக்கும் பொருட்களின் விலை குறையும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 17 வகையான புற்றுநோய் மருந்துகள், மொபைல் போன்கள் மற்றும் எலக்ட்ரிக் வாகன பேட்டரிகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்களான மைக்ரோவேவ் ஓவன் மற்றும் சோலார் பேனல்கள் வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
