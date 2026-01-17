English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Budget 2026: சம்பள வர்க்கத்திற்கு மிகப்பெரிய செய்தி, ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வரம்பில் மாற்றம்?

Budget 2026: சம்பள வர்க்கத்திற்கு மிகப்பெரிய செய்தி, ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வரம்பில் மாற்றம்?

Budget 2026 Expectations: நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட்டில் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வரம்பை மாற்றுவாரா? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 17, 2026, 11:47 AM IST
  • ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் என்றால் என்ன?
  • பட்ஜெட்டில் இதன் வரம்பு மாறுமா?
  • 2026 பட்ஜெட்டில் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்?

Trending Photos

தொடர்ச்சியாக 7 தோல்வி படங்கள்! இருந்தாலும் செம டிமாண்டில் இருக்கும் நாயகி..யார் தெரியுமா?
camera icon7
Popular actress
தொடர்ச்சியாக 7 தோல்வி படங்கள்! இருந்தாலும் செம டிமாண்டில் இருக்கும் நாயகி..யார் தெரியுமா?
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, யாருக்கு எவ்வளவு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, யாருக்கு எவ்வளவு?
தொள தொளன்னு தொங்கும் தொப்பை..கடகடன்னு குறைக்க வீட்டு உடற்பயிற்சிகள்!
camera icon7
Belly Fat
தொள தொளன்னு தொங்கும் தொப்பை..கடகடன்னு குறைக்க வீட்டு உடற்பயிற்சிகள்!
Pongal 2026: பொங்கல் பண்டிகையில் இந்த 2 உணவுகளை சேர்க்க கூடாது!
camera icon6
Pongal 2026
Pongal 2026: பொங்கல் பண்டிகையில் இந்த 2 உணவுகளை சேர்க்க கூடாது!
Budget 2026: சம்பள வர்க்கத்திற்கு மிகப்பெரிய செய்தி, ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வரம்பில் மாற்றம்?

Union Budget 2026 Expectations on Standard Deduction: பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரித்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த பட்ஜெட்டில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நிலையான விலக்கு தொகையை (standard deduction) உயர்த்துவார் என்று மாத சம்பளம் பெறும் வரி செலுத்துவோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

அதிக ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன், குறிப்பாக நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் உடனடி மற்றும் நேரடி வரி நிவாரணத்தை வழங்கும் என பல நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.

Standard Deduction: நிலையான கழிவுத்தொகையை அதிகரிப்பதற்கான கோரிக்கை

ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எனப்படும் நிலையான கழிவுத்தொகையை மேலும் உயர்த்துவது குறித்த பரிந்துரை இன்னும் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் தற்போது பழைய வரி முறையின் கீழ் ₹50,000 மற்றும் தற்போதைய வரி முறையின் கீழ் ₹75,000 என்ற ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனைப் பெறுகிறார்கள்.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரி முறை எதுவாக இருந்தாலும், "நிலையான கழிவுத்தொகையை வருமானத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்துடன் இணைத்து, அதிகபட்ச வரம்பாக ₹1 லட்சம் நிர்ணயிக்க வேண்டும்" என்று பல பொருளாதார நிபுணர்கள் பரிந்துரைத்துள்ளனர். புதிய வரி முறையின் கீழ் தற்போதைய நிலையான கழிவுத்தொகை ₹75,000 ஆக உள்ளது.

அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கை மற்றும் வேலை தொடர்பான செலவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, நிலையான கழிவுத்தொகையை ₹1,00,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகின்றது. மேலும், பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு அதிக கழிவுத்தொகை வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் உள்ளது.

ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் என்றால் என்ன?

வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானத்தைக் கணக்கிட, வரி செலுத்துவோரின் சம்பள வருமானத்திலிருந்து நிலையான கழிவுத்தொகை எனப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை கழிக்கப்படுகிறது. ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் சம்பளம் பெறும் நபர்களுக்கு இந்த கழிவுத்தொகையைத் தானாகவே பெறத் தகுதி உண்டு. இதற்காக அவர்கள் எந்த ரசீதுகள், முதலீடுகள் அல்லது செலவுகளுக்கான ஆதாரங்களையும் அளிக்கத் தேவையில்லை.

Old and New Tax Regimes: பழைய மற்றும் புதிய வரி முறைகளின் கீழ் நிலையான கழிவுத்தொகை

2025-26 நிதியாண்டுக்கு (2026-27 மதிப்பீட்டு ஆண்டு) கிடைக்கும் நிலையான கழிவுத்தொகை:

- பழைய வருமான வரி முறை: ₹50,000

- புதிய வருமான வரி முறை: ₹75,000

இந்தக் கழிவுத்தொகை, வருமான நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல், சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இயல்பாகவே கிடைக்கும்.

நிலையான கழிவுத்தொகை குறித்து முந்தைய பட்ஜெட்கள் கூறியது என்ன?

பல ஆண்டுகளாக, சம்பளம் பெறும் வரி செலுத்துவோர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் வகையில் நிலையான கழிவுத்தொகை பலமுறை திருத்தப்பட்டுள்ளது. 

2018 பட்ஜெட்....

"சம்பளம் பெறும் வரி செலுத்துவோருக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், போக்குவரத்துப் படி மற்றும் இதர மருத்துவச் செலவுகளுக்கான ஈடுசெலுத்தல் (reimbursement) தொடர்பான தற்போதைய விலக்கிற்குப் பதிலாக, ₹40,000/- நிலையான கழிவை வழங்க நான் முன்மொழிகிறேன். நிலையான கழிவை அனுமதிக்கும் இந்த முடிவு, பொதுவாக போக்குவரத்து மற்றும் மருத்துவச் செலவுகளுக்காக எந்தப் படியையும் பெறாத ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் கணிசமாகப் பயனளிக்கும். இந்த முடிவின் வருவாய் செலவு தோராயமாக ₹8,000 கோடி ஆகும்," என்று அப்போதைய நிதியமைச்சர் மறைந்த அருண் ஜெட்லி 2018 பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்தபோது கூறினார்.

2019 பட்ஜெட்....

நிர்மலா சீதாராமன் தனது முதல் பட்ஜெட்டை 2019 ஜூலை 5 அன்று தாக்கல் செய்தார். "சம்பளம் பெறும் வரி செலுத்துவோர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நிலையான கழிவு ₹50,000 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது," என்று அவர் 2019 பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்தபோது அறிவித்தார்.

2023 பட்ஜெட்...

"சம்பளம் பெறும் தனிநபருக்கு ₹50,000 நிலையான கழிவு மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியத்திலிருந்து ₹15,000 வரையிலான கழிவு ஆகியவை தற்போது பழைய வரி விதிப்பு முறையின் கீழ் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு கழிவுகளையும் புதிய வரி விதிப்பு முறையின் கீழும் அனுமதிக்க முன்மொழியப்படுகிறது," என்று நிதியமைச்சர் சீதாராமன் 2023-24 பட்ஜெட்டில் அறிவித்தார்.

2024 பட்ஜெட்...

2024-25 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை மக்களவையில் தாக்கல் செய்த நிதியமைச்சர் சீதாராமன், 2025 நிதியாண்டில் புதிய வருமான வரி விதிப்பு முறையின் கீழ் சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கான நிலையான கழிவு ₹50,000 இலிருந்து ₹75,000 ஆக உயர்த்தப்படும் என்று கூறினார்.

Union Budget 2026: 2026 பட்ஜெட்டில் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்?

பழைய மற்றும் புதிய வரி விதிப்பு முறைகளின் கீழ் உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வரம்புகளில் உள்ள வேறுபாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, 2026 பட்ஜெட்டில் நிலையான ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் மீண்டும் திருத்தப்படுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். இந்த வரம்பில் மேலும் ஒரு மாற்றம், அதிகரித்து வரும் செலவுகளுக்கு மத்தியில் சம்பளம் பெறும் வரி செலுத்துவோர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளிக்கும்.

மத்திய பட்ஜெட் 2025 -இல் அறிவிக்கப்பட்ட வரி நிவாரணம்

மத்திய பட்ஜெட் 2025, சம்பளம் பெறும் தனிநபர்களுக்கு சில குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணங்களை வழங்கியது. இது அடிப்படை வரி விலக்கு வரம்பை ₹4 லட்சமாக உயர்த்தியது மற்றும் தள்ளுபடியை மேம்படுத்தி, ₹12 லட்சம் வரையிலான வருமானத்தை வரி இல்லாததாக மாற்றியது.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: அதிர்ச்சி செய்தி!! ஸ்மார்ட்போன், டிவி விலைகளில் விரைவில் 4-8% அதிகரிப்பு?

மேலும் படிக்க | Budget 2026 ஜாக்பாட்: ஓய்வூதியத்திற்கு இனி வரி கட்ட வேண்டாமா? PFRDA முக்கிய பரிந்துரை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Budget 2026Union Budget 2026NIRMALA SITHARAMANBudgetIncome Tax

Trending News