Budget 2026: சம்பள வர்க்கத்திற்கு மிகப்பெரிய செய்தி, ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வரம்பில் மாற்றம்?

Union Budget 2026 Expectations on Standard Deduction: பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரித்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த பட்ஜெட்டில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நிலையான விலக்கு தொகையை (standard deduction) உயர்த்துவார் என்று மாத சம்பளம் பெறும் வரி செலுத்துவோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
அதிக ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன், குறிப்பாக நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் உடனடி மற்றும் நேரடி வரி நிவாரணத்தை வழங்கும் என பல நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
Standard Deduction: நிலையான கழிவுத்தொகையை அதிகரிப்பதற்கான கோரிக்கை
ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எனப்படும் நிலையான கழிவுத்தொகையை மேலும் உயர்த்துவது குறித்த பரிந்துரை இன்னும் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் தற்போது பழைய வரி முறையின் கீழ் ₹50,000 மற்றும் தற்போதைய வரி முறையின் கீழ் ₹75,000 என்ற ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனைப் பெறுகிறார்கள்.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரி முறை எதுவாக இருந்தாலும், "நிலையான கழிவுத்தொகையை வருமானத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்துடன் இணைத்து, அதிகபட்ச வரம்பாக ₹1 லட்சம் நிர்ணயிக்க வேண்டும்" என்று பல பொருளாதார நிபுணர்கள் பரிந்துரைத்துள்ளனர். புதிய வரி முறையின் கீழ் தற்போதைய நிலையான கழிவுத்தொகை ₹75,000 ஆக உள்ளது.
அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கை மற்றும் வேலை தொடர்பான செலவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, நிலையான கழிவுத்தொகையை ₹1,00,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகின்றது. மேலும், பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு அதிக கழிவுத்தொகை வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் உள்ளது.
ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் என்றால் என்ன?
வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானத்தைக் கணக்கிட, வரி செலுத்துவோரின் சம்பள வருமானத்திலிருந்து நிலையான கழிவுத்தொகை எனப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை கழிக்கப்படுகிறது. ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் சம்பளம் பெறும் நபர்களுக்கு இந்த கழிவுத்தொகையைத் தானாகவே பெறத் தகுதி உண்டு. இதற்காக அவர்கள் எந்த ரசீதுகள், முதலீடுகள் அல்லது செலவுகளுக்கான ஆதாரங்களையும் அளிக்கத் தேவையில்லை.
Old and New Tax Regimes: பழைய மற்றும் புதிய வரி முறைகளின் கீழ் நிலையான கழிவுத்தொகை
2025-26 நிதியாண்டுக்கு (2026-27 மதிப்பீட்டு ஆண்டு) கிடைக்கும் நிலையான கழிவுத்தொகை:
- பழைய வருமான வரி முறை: ₹50,000
- புதிய வருமான வரி முறை: ₹75,000
இந்தக் கழிவுத்தொகை, வருமான நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல், சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இயல்பாகவே கிடைக்கும்.
நிலையான கழிவுத்தொகை குறித்து முந்தைய பட்ஜெட்கள் கூறியது என்ன?
பல ஆண்டுகளாக, சம்பளம் பெறும் வரி செலுத்துவோர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் வகையில் நிலையான கழிவுத்தொகை பலமுறை திருத்தப்பட்டுள்ளது.
2018 பட்ஜெட்....
"சம்பளம் பெறும் வரி செலுத்துவோருக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், போக்குவரத்துப் படி மற்றும் இதர மருத்துவச் செலவுகளுக்கான ஈடுசெலுத்தல் (reimbursement) தொடர்பான தற்போதைய விலக்கிற்குப் பதிலாக, ₹40,000/- நிலையான கழிவை வழங்க நான் முன்மொழிகிறேன். நிலையான கழிவை அனுமதிக்கும் இந்த முடிவு, பொதுவாக போக்குவரத்து மற்றும் மருத்துவச் செலவுகளுக்காக எந்தப் படியையும் பெறாத ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் கணிசமாகப் பயனளிக்கும். இந்த முடிவின் வருவாய் செலவு தோராயமாக ₹8,000 கோடி ஆகும்," என்று அப்போதைய நிதியமைச்சர் மறைந்த அருண் ஜெட்லி 2018 பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்தபோது கூறினார்.
2019 பட்ஜெட்....
நிர்மலா சீதாராமன் தனது முதல் பட்ஜெட்டை 2019 ஜூலை 5 அன்று தாக்கல் செய்தார். "சம்பளம் பெறும் வரி செலுத்துவோர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நிலையான கழிவு ₹50,000 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது," என்று அவர் 2019 பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்தபோது அறிவித்தார்.
2023 பட்ஜெட்...
"சம்பளம் பெறும் தனிநபருக்கு ₹50,000 நிலையான கழிவு மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியத்திலிருந்து ₹15,000 வரையிலான கழிவு ஆகியவை தற்போது பழைய வரி விதிப்பு முறையின் கீழ் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு கழிவுகளையும் புதிய வரி விதிப்பு முறையின் கீழும் அனுமதிக்க முன்மொழியப்படுகிறது," என்று நிதியமைச்சர் சீதாராமன் 2023-24 பட்ஜெட்டில் அறிவித்தார்.
2024 பட்ஜெட்...
2024-25 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை மக்களவையில் தாக்கல் செய்த நிதியமைச்சர் சீதாராமன், 2025 நிதியாண்டில் புதிய வருமான வரி விதிப்பு முறையின் கீழ் சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கான நிலையான கழிவு ₹50,000 இலிருந்து ₹75,000 ஆக உயர்த்தப்படும் என்று கூறினார்.
Union Budget 2026: 2026 பட்ஜெட்டில் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்?
பழைய மற்றும் புதிய வரி விதிப்பு முறைகளின் கீழ் உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வரம்புகளில் உள்ள வேறுபாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, 2026 பட்ஜெட்டில் நிலையான ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் மீண்டும் திருத்தப்படுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். இந்த வரம்பில் மேலும் ஒரு மாற்றம், அதிகரித்து வரும் செலவுகளுக்கு மத்தியில் சம்பளம் பெறும் வரி செலுத்துவோர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளிக்கும்.
மத்திய பட்ஜெட் 2025 -இல் அறிவிக்கப்பட்ட வரி நிவாரணம்
மத்திய பட்ஜெட் 2025, சம்பளம் பெறும் தனிநபர்களுக்கு சில குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணங்களை வழங்கியது. இது அடிப்படை வரி விலக்கு வரம்பை ₹4 லட்சமாக உயர்த்தியது மற்றும் தள்ளுபடியை மேம்படுத்தி, ₹12 லட்சம் வரையிலான வருமானத்தை வரி இல்லாததாக மாற்றியது.
