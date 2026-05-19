/Bullion Bank: இனி வீட்டில் இருக்கும் தங்கத்தின் மவுசு கூடும், அரசு போடும் மாஸ் திட்டம்

Bullion Bank India: வீடுகளில் முடங்கிக் கிடக்கும் தங்கத்தை நாட்டின் பொருளாதாரப் நீரோட்டத்திற்குள் கொண்டு வருவதற்கான விரிவான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
Bullion Bank India: இந்தியாவில் தங்கம் வெறும் முதலீடாகவோ, ஆபரணமாகவோ மட்டும் பார்க்கப்படுவதில்லை. இதில் ஒரு விதமான உணர்வுப்பூர்வமான பந்தம் கலந்துள்ளது. இந்தியக் குடும்பங்கள் தங்கத்துடன் ஒரு தனித்துவமான பிணைப்பைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன. தலைமுறை தலைமுறையாக, நாம் கடினமாக உழைத்துச் சேர்த்த சேமிப்பின் கணிசமான பகுதியைத் தங்க நகைகளாகவோ அல்லது தங்கக் கட்டிகளாகவோ முதலீடு செய்து, அவற்றை நமது பாதுகாப்புப் பெட்டகங்களுக்குள் பத்திரப்படுத்தி வருகிறோம்.
இருப்பினும், பாதுகாப்புப் பெட்டகங்களுக்குள் பூட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த விலைமதிப்பற்ற உலோகம், நாட்டிற்கு எந்தவொரு ஆக்கபூர்வமான பயனும் அளிப்பதில்லை. தற்போது, இவ்வாறு முடங்கிக் கிடக்கும் தங்கத்தை நாட்டின் பொருளாதாரப் நீரோட்டத்திற்குள் கொண்டு வருவதற்கான விரிவான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. நாட்டிற்குள்ளேயே 'தங்க வங்கிகளை' (Bullion Banks) நிறுவுவதற்கான ஒரு முன்மொழிவு அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால், உங்கள் வீடுகளில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள தங்கம் இனி வெறும் பாதுகாப்பான முதலீடாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், அது, சந்தையின் செயல்பாட்டிற்குச் செயல்ரீதியாகவும் பங்களிக்கும்.
தங்கத்திற்கான தனது பிரம்மாண்டமான உள்நாட்டுத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய, இந்தியா முதன்மையாக வெளிநாட்டுச் சந்தைகளையே சார்ந்திருக்கிறது. புள்ளிவிவரங்களின்படி, நாம் ஆண்டுதோறும் சுமார் 700 முதல் 800 டன் தங்கம் வரை இறக்குமதி செய்கிறோம். இந்த இறக்குமதிக்காக நாடு சுமார் ₹7 லட்சம் கோடி (US$ 72.4 பில்லியன்) செலவு செய்கிறது. இது ஒரு மிகப்பெரிய தொகையாகும். இது நமது அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பின் மீது கணிசமான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
இந்தச் சவாலை எதிர்கொள்ளும் வகையில், 'அகில இந்திய நகைக்கடைக்காரர்கள் மற்றும் பொற்கொல்லர்கள் கூட்டமைப்பு' (AIJGF) மத்திய வர்த்தகத் துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயலிடம் ஒரு விரிவான முன்மொழிவைச் சமர்ப்பித்துள்ளது. தங்கத்திற்கான தேவையை ஒடுக்குவதற்கு முயற்சிப்பதை விட, நாட்டிற்குள் ஏற்கனவே இருக்கும் தங்கத்தையே விவேகத்துடன் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த முன்மொழிவு வலியுறுத்துகிறது. இது தங்க கொள்முதல் மற்றும் முதலீட்டை பொறுத்தவரை ஒரு புதிய அணுகுமுறையாக பார்க்கப்படுகிறது.
பாதுகாப்புப் பெட்டகங்களில் உள்ள தங்கம் ஒரு பொருளாதார இயந்திரமாக உருவெடுக்கிறது
இன்றைய காலகட்டத்தில், நாம் நம்மிடம் உள்ள தங்கத்தை பாதுகாப்பாக ஒரு வங்கி லாக்கரில் வைக்கிறோம், அல்லது, தேவை ஏற்படும்போது, அந்தத் தங்கத்தின் மீது கடன் (தங்கக் கடன்) பெறுகிறோம். இந்த இரண்டு சூழ்நிலைகளிலும், பொருளாதாரக் கண்ணோட்டத்தில், அந்தத் தங்கம் முற்றிலும் செயலற்றதாகவே உள்ளது.
'தங்க வங்கி' என்ற கருத்தாக்கம் இந்த பாரம்பரிய அமைப்பை முழுமையாக மாற்றியமைக்க உள்ளது. இந்த மாதிரியின் கீழ், வைப்பு செய்யப்பட்ட தங்கம் ஒரு செயல்பாட்டு நாணய வடிவமாகக் கருதப்படும். பாதுகாப்புப் பெட்டகங்களில் பூட்டி வைக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக, அது நேரடியாகச் சந்தையில் புழங்கும், அதன் மூலம் பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் வேகத்தை அதிகரிக்கும்.
|அம்சம்
|தற்போதைய நிலை
|புதிய முன்மொழிவு
|உள்நாட்டுத் தங்கம்
|வீடுகளிலும் மத நிறுவனங்களிலும் வங்கி லாக்கர்களிலும் முடங்கிக் கிடக்கின்றன
|முடங்கியுள்ள தங்கத்தை 'தங்க வங்கிகள்' மூலம் பொருளாதார முதன்மை நீரோட்டத்திற்குள் கொண்டு வருதல்.
|வெளிநாட்டுச் சார்பு மற்றும் இறக்குமதி
|ஆண்டுதோறும் 700 முதல் 800 டன் தங்கம் வரை இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.
|உள்நாட்டுத் தங்கத்தைச் சந்தை புழக்கத்திற்குக் கொண்டு வருவதன் மூலம் இறக்குமதித் தேவை பெருமளவு குறையும்.
|பொருளாதாரத் தாக்கம்
|இறக்குமதிக்காக ஆண்டுக்குச் சுமார் ₹7 லட்சம் கோடி (US$ 72.4 பில்லியன்) செலவிடப்படுகிறது. இதனால் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்புக்கு அழுத்தம் ஏற்படுகிறது.
|பயன்பாட்டுக்கு வரும்போது, இந்த மிகப்பெரிய தொகை மிச்சப்பட்டு அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு பாதுகாக்கப்படும்.
தங்க வங்கி மாதிரியைச் செயல்படுத்துவது ஒரு வலுவான தங்க விநியோகச் சங்கிலியை உருவாக்கும் என்று நகை வியாபாரிகள் கூட்டமைப்பு உறுதியாக நம்புகிறது. இந்தக் கண்ணோட்டத்தை நனவாக்க, ஒரு கூட்டு ஆலோசனைக் குழுவை அமைக்குமாறு கூட்டமைப்பு அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்தக் குழுவில் கொள்கை வகுப்பாளர்களும் தொழில்துறை ஜாம்பவான்களும் இடம்பெறுவார்கள். தங்க வங்கிகளின் செயல்பாடுகளுக்கு வெளிப்படையான, பாதுகாப்பான மற்றும் கடுமையான ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பை உருவாக்குவதை உறுதிசெய்து, அதன் மூலம் இந்த புதிய அமைப்பின் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை நிலைநிறுத்துவதே அவர்களின் பணியாக இருக்கும்.
அகில இந்திய நகை மற்றும் பொற்கொல்லர் கூட்டமைப்பு, முறையான ஒரு பொன் வங்கி கட்டமைப்பை அமைக்குமாறு மத்திய அரசை வலியுறுத்தியுள்ளது.
புல்லியன் வங்கி என்பது தங்கம், வெள்ளி, பிளாட்டினம் மற்றும் பல்லேடியம் போன்ற விலைமதிப்புள்ள உலோகங்களை வர்த்தகம் செய்யும், நிதியளிக்கும் மற்றும் சேமித்து வைக்கும் ஒரு சிறப்பு நிதி நிறுவனமாகும்.
வீடுகள், கோவில்கள் மற்றும் தங்கப் பரிவர்த்தனை நிதியங்களிடம் (Gold ETFs) தேங்கிக் கிடக்கும் பயன்படுத்தப்படாத தங்கத்தை, முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பொன் வங்கிச் சூழலமைப்பின் வாயிலாக முறைசார் நிதி அமைப்பிற்குள் கொண்டுவர வேண்டும் என்று இத்துறை சார்ந்த அமைப்பு முன்மொழிந்துள்ளது.