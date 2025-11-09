English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Business
  • Jackpot! லட்சங்களை அள்ளித் தரும் 20 ரூபாய் நோட்டு உங்க கிட்ட இருக்கா!

Jackpot! லட்சங்களை அள்ளித் தரும் 20 ரூபாய் நோட்டு உங்க கிட்ட இருக்கா!

Earn Money with Old Coins Notes: சற்று சிறப்பு வாய்ந்த பழைய நாணயங்கள் மற்றும் நோட்டுகளை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் பல்வேறு தளங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களை விற்பதன் மூலம் பல லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 9, 2025, 09:25 AM IST
  • ஆன்லைனில் பழைய நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை விற்கலாம்.
  • மக்கள் அதிகபட்ச கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
  • இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு வெளியீடு.

Jackpot! லட்சங்களை அள்ளித் தரும் 20 ரூபாய் நோட்டு உங்க கிட்ட இருக்கா!

Earn Money with Old Coins Notes: இந்த நவீன யுகத்தில், மக்கள் விரைவாக பணம் சம்பாதிக்கும் வழிகளை தேடுகிறார்கள், ஆனால் பெரும்பாலும் வாய்ப்புகளை கையை விட்டு நழுவி விடுகிறது. காலம் மிகவும் முன்னேறி வரும் இந்த நேரத்தில் தற்போது மக்கள் தங்களை பணக்காரர்களாக்க பல வழிகளைத் தேடுகிறார்கள். அத்தகைய சூழ்நிலையில் உங்கள் பையிலோ அல்லது பாக்கெட்டிலோ உள்ள ஒரு சாதாரண இளஞ்சிவப்பு 20 ரூபாய் நோட்டு உங்களைப் பணக்காரராக ஆக்காது. சில அரிய வரிசை எண்கள் அல்லது சில முக்கிய அம்சங்கள் போன்ற தனித்துவமான அம்சங்களைக் கொண்ட நோட்டுகளுக்கு மட்டுமே சந்தையில் அதிக மதிப்பு உள்ளது.

இந்நிலையில் உங்களின் இருக்கும் இந்த 20 ரூபாய் நோட்டால் 4 லட்சம் ரூபாய் வரை பணம் பெறலாம், எனினும் இந்த நோட்டில் சில சிறப்பம்சங்கள் இருக்க வேண்டும். அதன்படி இந்த நோட்டை விற்க நீங்கள் விரும்பினால், முதலில் தேவையான நிபந்தனைகளைப் பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம். கீழே உள்ள 20 ரூபாய் நோட்டின் சிறப்பு அம்சங்களை இப்போது பார்ப்போம், அதன் பிறகு அதை விற்பதன் மூலம் நீங்கள் ஒரு நொடியில் லட்சாதிபதி ஆகலாம்.

20 ரூபாய் நோட்டின் சிறப்பம்சங்கள்

20 ரூபாய் நோட்டை விற்பதன் மூலம் நீங்கள் பணக்காரர் ஆகலாம். இதற்கு நீங்கள் முதலில் அந்த நோட்டின் சிறப்பு அம்சங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். முதலில், அந்த நோட்டு இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்க வேண்டும். மேலும், அதில் மகாத்மா காந்தியின் புகைப்படம் அச்சிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். அந்த நோட்டில் அசோக தூணின் படம் இருப்பதும் அவசியம் ஆகும். அதேபோல் 786 என்ற தொடர் எண் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பொதுவான முஸ்லிம் சமூகத்தில் 786 என்ற தொடர் எண் மிகவும் அதிர்ஷ்டமாகவும் புனிதமாகவும் கருதப்படுகிறது. எனவே இந்த நோட்டை விற்கும் வாய்ப்பை தவறவிடுவீர்கள். நீங்கள் இந்த நோட்டை சில ஆன்லைன் தளத்தில் எளிதாக விற்பனை செய்யலாம். அதன்படி இந்த 20 ரூபாய் நோட்டை விற்கும் வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள்.

இந்த நோட்டை எங்கு, அந்த தளத்தில் விற்கலாம்?

முதலில், நீங்கள் Quikr இணையதளத்தில் விற்பனையாளராகப் பதிவு செய்ய வேண்டும். இதற்குப் பிறகு, நீங்கள் ரூபாய் நோட்டின் புகைப்படத்தைப் பகிர வேண்டும். வாடிக்கையாளர்கள் பின்னர் உங்களுடன் இணைவார்கள். இந்த ரோப்பாய் நோட்டை நீங்கள் விரும்பும் விலையில் ஏலம் விட்டு விற்பனை செய்யலாம்.

முக்கிய குறிப்பு

கடந்த ஆகஸ்ட் 2020 ஆம் ஆண்டில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI), கரன்சி நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கப்படுவது மற்றும் விற்கப்படுவது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அந்த அறிக்கையில், “ரிசர்வ் வங்கியின் (Reserve Bank Of India) பெயர்/லோகோவைப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு ஆன்லைன்/ ஆஃப்லைன் தளங்களில் பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களின் வாங்குதல் மற்றும் விற்பது தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில், பொதுமக்களிடம் இருந்து கட்டணங்கள்/கமிஷன்/வரி என சில தனிமங்கள் மோசடியில் ஈடுபடுவது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது." என ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது.

ஆகையால் ஆன்லைனில் பழைய நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கும் / விற்கும் போது பொது மக்கள் அதிகபட்ச கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

(பொறுப்புத் துறப்பு: ஜீ தமிழ் நியூஸ் பழைய நாணயங்கள் அல்லது வங்கி நோட்டுகளை ஆன்லைனில் வாங்குவதையும் விற்பதையும் ஊக்குவிக்கவில்லை. இந்த செய்தி வெறும் தகவலுக்காக மட்டுமே பகிரப்பட்டுள்ளது)

மேலும் படிக்க | டிஜிட்டல் தங்கத்தில் முதலீடு செய்பவரா நீங்கள்...? முக்கிய எச்சரிக்கை - கவனம் மக்களே

மேலும் படிக்க | கர்ப்பிணிகளுக்கு ரூ.11,000.. அரசின் இந்த திட்டத்தில் சேருவது எப்படி? முழு விவரம் இதோ! 

