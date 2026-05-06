English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • தங்கம் வாங்கி ஆன்லைனில் விற்கலாம்! சாமானியர்களுக்கான குட் நியூஸ்: NSE அறிவிப்பு

தங்கம் வாங்கி ஆன்லைனில் விற்கலாம்! சாமானியர்களுக்கான குட் நியூஸ்: NSE அறிவிப்பு

Gold investment : தங்கம் வாங்கி இனி ஆன்லைனில் விற்பனை செய்வது தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பை தேசிய பங்குச்சந்தை முகமை வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 6, 2026, 07:22 AM IST
  • தங்கத்தை ஆன்லைனில் விற்கலாம்
  • பொதுமக்களுக்கான லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
  • தேசிய பங்குச்சந்தை முகமை விதிமுறைகள்

Trending Photos

மகளிர் உரிமைத்தொகை வராது! எல்லோருக்கும் மாதம் ரூ.2500 - விஜய் விரைவில் அறிவிப்பு
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத்தொகை வராது! எல்லோருக்கும் மாதம் ரூ.2500 - விஜய் விரைவில் அறிவிப்பு
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்..LIK to வாழா 2-எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT releases
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்..LIK to வாழா 2-எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
முதல்வர் பதவி காலி.. ராஜினாமா செய்த ஸ்டாலின்.. அடுத்து என்ன?
camera icon7
MK Stalin Resigns
முதல்வர் பதவி காலி.. ராஜினாமா செய்த ஸ்டாலின்.. அடுத்து என்ன?
இன்றைய ராசிபலன் : மே 5 , செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Daily Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : மே 5 , செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
தங்கம் வாங்கி ஆன்லைனில் விற்கலாம்! சாமானியர்களுக்கான குட் நியூஸ்: NSE அறிவிப்பு

Gold investment : தங்கத்தின் மூலம் வருமானம் ஈட்ட நினைப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் வந்துள்ளது. தங்கத்தை ஆன்லைனில் வாங்கி விற்பனை செய்வது தொடர்பாக தேசிய பங்குச் சந்தை முகமை முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுள்ளது. அது என்னவென்றால், தேசிய பங்குச் சந்தை (NSE) மின்னணு தங்க வரவுச் சீட்டுகள் என்ற புதிய வர்த்தகப் பிரிவைத் தொடங்கியுள்ளது. இதனால், எல்லோரும் பங்குகளைப் போலவே தங்கத்தையும் டிஜிட்டல் முறையில் வாங்கி விற்க முடியும்.

Add Zee News as a Preferred Source

மின்னணு தங்க வரவுச் சீட்டு என்றால் என்ன?

எலக்ட்ரானிக் கோல்டு ரிசீட் (EGR) என்பது ஒரு டிஜிட்டல் முதலீட்டு ஆவணம் ஆகும். நீங்கள் ஒரு பங்குச் சந்தையில் நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்குவது போலவே, தங்கம் வாங்குவதற்கான ரசீதுகளை மின்னணு முறையில் வாங்கலாம். நீங்கள் வாங்கும் ஒவ்வொரு EGRக்கும் இணையாக, நிஜமான தங்கம் செபி (SEBI) அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பான பெட்டகங்களில் (Vaults) பாதுகாத்து வைக்கப்படும். இது வெறும் காகித முதலீடு அல்ல, உண்மையான தங்கத்தின் மதிப்பைக் கொண்ட டிஜிட்டல் சான்றிதழ் ஆகும்.

EGR எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

EGR வர்த்தகம் என்பது மூன்று நிலைகளில் செயல்படும். 

1. தங்கத்தை டெபாசிட் செய்தல்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பெட்டகங்களில் தங்கம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, அதற்கு நிகரான மின்னணு வரவுச் சீட்டுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

2. வர்த்தகம்: உருவாக்கப்பட்ட இந்த EGR-கள் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்படும். முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் டிமேட் (Demat) கணக்கு மூலம் இவற்றைத் தடையின்றி வாங்கி விற்கலாம்.

3. தங்கமாக மாற்றுதல்: முதலீட்டாளர்கள் விரும்பினால், தங்களிடம் உள்ள மின்னணு ரசீதுகளைக் கொடுத்துவிட்டு, அதற்கு இணையான சுத்தமான தங்கத்தைப் பெட்டகங்களிலிருந்து நேரடியாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

EGR முக்கிய அம்சங்கள்

இந்தத் திட்டம் தங்கம் வாங்கும் முறையில் மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் தங்கம் விலை ஊருக்கு ஊர் மாறுபடும். ஆனால் NSEன் இந்தத் தளம் மூலம் நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான வெளிப்படையான விலையில் தங்கம் வாங்க முடியும். மேலும், பெட்டகங்களில் வைக்கப்படும் தங்கம் உயர்தரமானது மற்றும் அதன் தூய்மைக்கு 100% உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது. இதனால் ஏமாற்றப்படும் வாய்ப்பு அறவே இல்லை. 

வீட்டில் தங்கம் வைத்தால் திருட்டு பயம் மற்றும் லாக்கர் வாடகை போன்ற செலவுகள் இருக்கும். EGR முறையில் தங்கம் டிஜிட்டல் வடிவில் இருப்பதால் அத்தகைய கவலைகள் தேவையில்லை. சாமானிய மக்கள் கூடத் தங்களின் சேமிப்பிற்கு ஏற்ப மிகச்சிறிய அளவிலான தங்கம் (உதாரணமாக 1 கிராம் முதல்) முதலீடு செய்ய இந்தத் தளம் வழிவகை செய்கிறது. அவசர தேவைக்குத் தங்கத்தை விற்க வேண்டும் என்றால், கடையைத் தேடி அலைய வேண்டியதில்லை. பங்குச் சந்தையில் ஒரே கிளிக்கில் விற்றுப் பணமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

யாரெல்லாம் இதனால் பயனடையலாம்?

1. இத்திட்டத்தில் சாமானிய முதலீட்டாளர்கள் பயனடைய முடியும். பாதுகாப்பான மற்றும் லாபகரமான முறையில் தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய நினைக்கும் மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கு இந்த திட்டம் மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கப்போகிறது.

2. வியாபாரத்திற்குத் தேவையான தங்கத்தை வெளிப்படையான விலையில் வாங்க நகை வியாபாரிகளுக்கு இது உதவும். பெரிய அளவிலான முதலீடுகளைச் செய்யும் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த முதலீட்டுத் தளமாகும்.

தேசிய பங்குச்சந்தை முகமை விளக்கம்

NSEன் வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறைத் தலைவர் ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணன் இது குறித்துக் கூறுகையில், "இந்தத் திட்டம் இந்தியர்கள் தங்கத்துடன் கொண்டிருக்கும் உறவை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும். தொழில்நுட்ப வசதிகளைப் பயன்படுத்தி சாமானிய மக்களும் நம்பிக்கையுடனும், வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய முடியும். இதன் மூலம் தங்கம் என்பது ஒரு நவீன முதலீட்டு அங்கமாக மாறும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் தங்கம் வாங்குவது என்பது வெறும் முதலீடு மட்டுமல்ல, அது ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான விஷயம். அந்த உணர்வை நவீனத் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைத்து, பாதுகாப்பான பாதையை NSE உருவாக்கியுள்ளது. பிசிக்கல் தங்கத்தில் உள்ள நடைமுறைச் சிக்கல்களைத் தவிர்த்து, டிஜிட்டல் முறையில் லாபம் ஈட்ட விரும்புவோருக்கு மின்னணு தங்க வரவுச் சீட்டுஒரு வரப்பிரசாதமாகும். உங்களிடம் டிமேட் கணக்கு இருந்தால், இன்றே பங்குச் சந்தையில் பங்குகளைப் போலவே தங்கத்தையும் வாங்கி உங்கள் சேமிப்பைத் தொடங்கலாம்.

மேலும் படிக்க | தங்கம் வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா? ரூபாய் வீழ்ச்சியால் காத்திருக்கும் ஆபத்து - ஆனந்த் சீனிவாசன்

மேலும் படிக்க | இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் தங்கம் விலை குறைவு? சூப்பர் அப்டேட்

மேலும் படிக்க | மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

GoldGold InvestmentNational Stock ExchangeDigital gold investmentGold trading

Trending News