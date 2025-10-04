English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UPS-க்கு மாறிய ஊழியர்கள் NPS, UPS ஆகிய 2 கணக்குகளையும் வைத்திருக்க முடியுமா? PFRDA பதில்

UPS Latest News: UPS மற்றும் NPS ஆகிய இரண்டு ஓய்வூதியத் திட்டங்களையும் ஒன்றாக வைத்திருக்க முடியுமா என்ற கேள்வியை பல உறுப்பினர்கள் எழுப்பி வருகிறார்கள். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 4, 2025, 11:39 AM IST
  • ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம்.
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குழப்பம்.
  • PFRDA அளித்த பதில்.

UPS-க்கு மாறிய ஊழியர்கள் NPS, UPS ஆகிய 2 கணக்குகளையும் வைத்திருக்க முடியுமா? PFRDA பதில்

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு சமீபத்தில் UPS தொடர்பான ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்தது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (UPS) மாறுவதற்கான காலக்கெடு இரண்டாவது முறையாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊழியர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களின் கோரிக்கைகளின் பேரில், நிதி அமைச்சகம் UPS -க்கு மாறுவதற்கான காலக்கெடுவை நவம்பர் 30, 2025 வரை மேலும் 2 மாதங்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது.

ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம்

இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி UPS தொடங்கப்பட்டது. ஆரம்பத்தில், தகுதியுள்ள தற்போதைய ஊழியர்கள், கடந்த காலத்தில் ஓய்வு பெற்றவர்கள் மற்றும் தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் (NPS) கீழ் உள்ள இறந்த ஓய்வு பெற்றவர்களின் சட்டப்பூர்வமாக திருமணமான வாழ்க்கைத் துணைவர்களுக்கு UPS -க்கான காலக்கெடு ஜூன் 30 ஆக இருந்தது. இது பின்னர் செப்டம்பர் 30 ஆகவும் இப்போது நவம்பர் 30 ஆகவும் நீட்டிக்கப்பட்டது. NPS -இல் சில குறைபாடுகள் சுட்டிக்கட்டப்பட்டதை அடுத்து, NPS இன் கீழ் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான கூடுதல் ஓய்வூதியத் திட்ட விருப்பமாக UPS தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குழப்பம்

UPS பற்றிய மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குழப்பம் மற்றும் அதற்கு மாறுவதில் அவர்கள் காட்டிய தயக்கம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, அரசாங்கம் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட திட்டத்தில் பல மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. பிற திட்டங்களிலிருந்து மாறுவது தொடர்பான விதிகள், ராஜினாமா மற்றும் கட்டாய ஓய்வூதியம் குறித்த சலுகைகள் மற்றும் வரி விலக்குகள் போன்ற புதுப்பிப்புகள் இதில் அடங்கும். இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்ட பிறகு, பல ஊழியர்கள் UPS-ஐத் தேர்வு செய்யலாமா அல்லது NPS-ல் தொடரலாமா என்பதை முடிவு செய்ய கூடுதல் அவகாசம் கோரினர். அதைத் தொடர்ந்து தற்போது இந்த காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊழியர்களுக்கு உள்ள முக்கியமான கேள்வி

- பல ஊழியர்கள் சமூக ஊடகங்களில் NPS மற்றும் UPS இரண்டையும் ஒன்றாக வைத்திருக்க முடியுமா என்று கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். 

- இரண்டு ஓய்வூதியத் திட்டங்களையும் ஒன்றாக வைத்திருக்கலாம், ஆனால்.இதில் சிலவற்றை புரிந்துகொள்ள வேண்டும். 

- ஒரு ஊழியர் UPS -ஐத் தேர்வுசெய்து NPS கணக்கைத் திறக்கலாம். 

- ஆனால் NPS கணக்கை 'அனைத்து குடிமக்கள் மாதிரியின்' கீழ் (All Citizen Model) திறக்கப்பட வேண்டும்.

- ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) இந்த கேள்விக்கு அதன் வலைத்தளத்தில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs) பகுதியில் பதிலளித்துள்ளது.

PFRDA -இடம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி

UPS சந்தாதாரர்கள் தன்னார்வ NPS Tier-1/2 கணக்குகளைத் திறக்க/பராமரிக்க/வைத்திருக்க முடியுமா?

“ஆம், UPS சந்தாதாரர், தனது UPS கணக்கிற்கு கூடுதலாக, அனைத்து குடிமக்கள் மாதிரியின் கீழ் தன்னார்வ அடிப்படையில் NPS (அடுக்கு I மற்றும் அடுக்கு II) இன் கீழ் கூடுதல் கணக்கைக் கொண்டிருக்கலாம்” என்று PFRDA போர்டல் பதிலளிக்கிறது.

அதாவது, UPS-ஐத் தேர்வுசெய்த ஊழியர்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து ஏற்றுக்கொண்டால், NPS சலுகைகளைப் பெறலாம்.

Unified Pension Scheme: UPS என்றால் என்ன, யார் தகுதியானவர்கள்?

UPS என்பது மத்திய ஊழியர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும், இது எளிமையான மற்றும் நெறிப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. UPS, ஊழியர்களின் மாதாந்திர பங்களிப்புகள் மற்றும் அரசாங்க பங்களிப்புகளின் கலவையை ஓய்வூதிய நிதியில் முதலீடு செய்கிறது.

UPS இன் கீழ், ஓய்வூதியத் தொகை ஊழியரின் சேவை, பங்களிப்புகள் மற்றும் நிலையான ஓய்வூதிய வயதின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டம் பாரம்பரிய வரையறுக்கப்பட்ட சலுகை ஓய்வூதியங்களை விட அதிக நிலைத்தன்மை மற்றும் ஒழுங்குமுறையை வழங்குகிறது.

National Pension System: NPS அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கானது

NPS என்பது அனைத்து இந்திய குடிமக்களுக்கும் உள்ள ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். அரசு ஊழியர்களுக்கு, கட்டாய NPS (மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அடுக்கு-1) அல்லது UPS ஐத் தேர்வுசெய்ய இது ஒரு விருப்பமாக வருகிறது. பொது குடிமக்கள் அனைத்து குடிமக்கள் மாதிரியின் கீழ் தானாக முன்வந்து NPS இல் சேரலாம்.

டயர்-1 கணக்கு: இது முக்கிய ஓய்வூதியக் கணக்கு. முதலீடுகள் நீண்ட காலத்திற்கு இதில் லாக் இன் செய்யப்படுகின்றன. ஓய்வு பெற்றவுடன் திரும்பப் பெறுதல் வழக்கமான ஓய்வூதியமாக செய்யப்படுகிறது.

டயர்-2 கணக்கு: இது மூலதன முதலீட்டிற்கான ஒரு நெகிழ்வான கணக்கு. முதலீடுகள் மற்றும் பணம் எடுப்பதில் இதற்கு குறிப்பிட்ட கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் இல்லை. கூடுதல் வரி திட்டமிடல் விருப்பங்களை இது வழங்குகிறது.

UPS இல் சேர்ந்த அரசு ஊழியர்கள் Tier-1 மற்றும் Tier-2 NPS கணக்குகளைத் திறந்து தங்கள் ஓய்வூதிய நிதியை பல்வேறு விருப்பங்களில் முதலீடு செய்யலாம்.

UPS vs NPS சுருக்கமாக...

- UPS அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டும், ஓய்வூதியத்தின் அடிப்படையில் மாதாந்திர பங்களிப்புகளுடன் வரையறுக்கப்பட்ட நன்மை ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது.

- NPS (Tier-1/2) அனைத்து குடிமக்களுக்கும் கிடைக்கும். டையர்-1 -இல் நீண்ட கால லாக்-இன், டயர்-2 இல் நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட வருமானம்.

- UPS இல் அரசாங்க பங்களிப்புகள் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்றன, NPS முதலீடுகளில் சந்தை அடிப்படையிலான வருமானத்தை வழங்குகிறது.

- OPS, அதாவது பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம், பாரம்பரிய வரையறுக்கப்பட்ட நன்மை ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். 

- புதிய ஊழியர்களுக்கு அதிக வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் முதலீட்டு விருப்பங்களை வழங்க OPS க்கு மாற்றாக UPS மற்றும் NPS அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு நிதி அமைச்சகத்தின் அவசர உத்தரவு: UPS காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டது

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய அப்டேட்: முக்கிய அலவன்ஸ் விதிகளில் மாற்றம், மத்திய அரசு உத்தரவு

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

UPSUnified Pension SchemeCentral government employeespensionersNPS

