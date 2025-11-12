English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அரசு ஊழியரின் குடும்ப விவரங்களில் இருந்து மகளின் பெயரை நீக்க முடியாது: DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு

அரசு ஊழியரின் குடும்ப விவரங்களில் இருந்து மகளின் பெயரை நீக்க முடியாது: DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு

Central Government Employees Latest News: குடும்ப விவரங்களில் மகள்களின் பெயர்களை நீக்குவது சட்டப்படி செல்லுமா? இது குறித்து DoPPW அளித்த விளக்கத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 12, 2025, 10:34 AM IST
  • குடும்ப விவரங்களில் மகள்களின் பெயர்களைச் சேர்ப்பது குறித்து விளக்கம்.
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான குறிப்பாணை.
  • மகள்களும் குடும்பப் பதிவேட்டில் ஒரு பகுதியாகவே இருப்பார்கள்.

Trending Photos

ஆத்தாடி.. திருப்பதி லட்டுவில் ரூ.250 கோடி மதிப்புள்ள போலி நெய்.. வெளியான ஷாக் தகவல்
camera icon7
ஆத்தாடி.. திருப்பதி லட்டுவில் ரூ.250 கோடி மதிப்புள்ள போலி நெய்.. வெளியான ஷாக் தகவல்
குருவின் பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்! யார் யாருக்கு தெரியுமா?
camera icon6
Jupiter transit
குருவின் பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்! யார் யாருக்கு தெரியுமா?
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா முதல் டெஸ்ட் போட்டி: பிளேயிங் 11 இதுதான்.. துருவ் ஜுரேல் இருக்காரா?
camera icon12
India vs South Africa
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா முதல் டெஸ்ட் போட்டி: பிளேயிங் 11 இதுதான்.. துருவ் ஜுரேல் இருக்காரா?
சிஎஸ்கே - குஜராத் டிரேடிங்.. எற்பட்டுள்ள திருப்பம்.. வாஷிங்டன் சென்னை வராரா?
camera icon7
IPL Trade
சிஎஸ்கே - குஜராத் டிரேடிங்.. எற்பட்டுள்ள திருப்பம்.. வாஷிங்டன் சென்னை வராரா?
அரசு ஊழியரின் குடும்ப விவரங்களில் இருந்து மகளின் பெயரை நீக்க முடியாது: DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்ப விவரங்களில் மகள்களின் பெயர்களைச் சேர்ப்பது குறித்து ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) ஒரு விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான குறிப்பாணை

அக்டோபர் 31, 2025 தேதியிட்ட அதன் அலுவலக குறிப்பாணையில், ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருக்கும்போது, ​​குடும்ப விவரங்களில் இருந்து மகளின் பெயரை நீக்க முடியாது என்று துறை கூறியுள்ளது. அப்போதுள்ள விதிகளைப் பின்பற்றி, ஊழியர்களின் மறைவுக்குப் பிறகுதான் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான மகள்களின் தகுதி தீர்மானிக்கப்படும்.

ஒரு ஊழியர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு, குடும்பப் பட்டியலில் இருந்து மகளின் பெயரை நீக்க வேண்டுமா என்பது குறித்து பல துறைகள் வழிகாட்டுதலைக் கோரியதை அடுத்து இந்த தெளிவுபடுத்தல் வழங்கப்பட்டது.

DoPPW: CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் விதி 50(15)

மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் விதி 50(15) இன் படி, அரசு ஊழியர்கள் அனைவரும் பணியில் சேரும்போது குடும்ப உறுப்பினர்களின் விரிவான பட்டியலை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். கணவன் / மனைவி, அனைத்து குழந்தைகள், பெற்றோர் மற்றும் ஊனமுற்ற உடன்பிறப்புகள் போன்றோரின் தகவல்கள் இதில் இருக்க வேண்டும். இந்தத் தகவல் ஓய்வுபெறும் போது புதுப்பிக்கப்பட்டு ஓய்வூதிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

தேவைப்படும்போது குடும்ப ஓய்வூதியத் தகுதியை நிர்ணயிப்பதற்கு முழுமையான மற்றும் துல்லியமான குடும்ப விவரங்கள் கிடைப்பதை இந்த விதி உறுதி செய்கிறது.

Family Pension: மகள்களும் குடும்பப் பதிவேட்டில் ஒரு பகுதியாகவே இருப்பார்கள்

அக்டோபர் 7, 2022 தேதியிட்ட அதன் முந்தைய அலுவலக குறிப்பாணையை துறை குறிப்பிட்டது. குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும், அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களும் படிவம் 4 -இல் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என இதில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆகையால், ஒரு மகள் அரசு ஊழியரால் குடும்ப உறுப்பினராக அறிவிக்கப்பட்டவுடன், குடும்ப விவரங்களிலிருந்து அவரது பெயரை நீக்க முடியாது. ஓய்வூதியப் பலன்களுக்கான உடனடித் தகுதியைப் பொருட்படுத்தாமல், அவர் தொடர்ந்து குடும்பப் பதிவின் ஒரு பகுதியாக அங்கீகரிக்கப்படுகிறார்.

ஓய்வூதியதாரரின் மறைவுக்குப் பிறகு தகுதி தீர்மானிக்கப்படுகிறது

சமீபத்திய தெளிவுபடுத்தல், மகளின் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி, ஓய்வூதியதாரர் அல்லது ஏற்கனவே உள்ள குடும்ப ஓய்வூதியதாரர் இறந்த பிறகுதான், நிறுவப்பட்ட ஓய்வூதிய விதிகளின்படி தீர்மானிக்கப்படும் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது. தகுதியுள்ள பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் இல்லாதது போன்ற பிற சந்தர்ப்பங்களில், அவர் பின்னர் தகுதியுடையவராகும் சந்தர்ப்பங்களில், குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான அவரது உரிமை பாதுகாக்கப்படுவதை இந்த ஏற்பாடு உறுதி செய்கிறது.

அனைத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளுக்கான வழிமுறைகள்

ஓய்வூதிய விஷயங்களைக் கையாளும் அதிகாரிகளிடையே இந்த விளக்கத்தை பரவலாகப் பரப்புமாறு அனைத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளுக்கு DoPPW உத்தரவிட்டுள்ளது. அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் விதிகளும் முழுமையாகப் பின்பற்றப்படுவதை உறுதிசெய்து, துல்லியமான குடும்பப் பதிவுகளைப் பராமரிக்குமாறு அவர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்கள் வேலையை ராஜினாமா செய்தால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது: DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற பெற்றொர் இருவரும் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்: DoPPW

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Central Government PensionerspensionCentral government employeespensionersDoPPW

Trending News