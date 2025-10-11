PF உறுப்பினர்கள் அதிக பங்களிப்பு மூலம் EPS ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க முடியுமா? பதில் இதோ

EPS Pension: நாடு முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 7 லட்சம் மக்கள் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பில் (EPFO) உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். அவர்களில் பலருக்கு ஓய்வு பெறும்போது எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் என்ற குழப்பம் உள்ளது. ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) பொது வருங்கால வைப்பு நிதியின் (EPF) ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருப்பதால், அது ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு வழக்கமான ஓய்வூதியத்தை உறுதி செய்கிறது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
EPF இன் கீழ் பெறப்படும் ஓய்வூதியம் உங்கள் EPF கணக்கில் பங்களிக்கப்பட்ட மொத்தத் தொகையைப் பொறுத்தது அல்ல என்பதை இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மாறாக, ஓய்வூதியத் தொகை குறிப்பிட்ட கணக்கீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஆகையால், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் அதை பற்றி அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது?
- இபிஎஃப் கணக்கில் ஊழியர்கள் மாதா மாதம் ஊதியத்தில் 12% தொகையை பங்களிக்கிறார்கள்.
- அதே அளவு தொகையை, அதாவது ஊழியரின் ஊதியத்தில் 12% தொகையை நிறுவனமும் இபிஎஃப் கணக்கில் செலுத்துகிறது.
- ஊழியர்கள் அளிக்கும் தொகை மொத்தமும் இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது.
- நிறுவனம் அளிக்கும் தொகையில் 8.33 சதவீதம் ஓய்வூதியத்திற்காக இபிஎஸ் கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகிறது.
- இருப்பினும், இந்தத் தொகை நேரடியாக ஊழியரின் முழு அடிப்படை சம்பளத்தை சார்ந்தது அல்ல.
Employee Pension Scheme
செப்டம்பர் 2014 இல் EPS பங்களிப்புகளுக்கு வரம்பு விதிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த வரம்பின் கீழ், மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக ரூ.1,250 EPS கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படலாம். ஒரு முதலாளியின் பங்களிப்பு இந்த வரம்பை மீறினால், மீதமுள்ள தொகை EPF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும். இந்த வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பின் அடிப்படையில் ஊழியர்களின் ஓய்வூதியங்கள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
EPS இன் பலன்கள் எந்த ஊழியர்களுக்கு கிடைக்காது?
பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் நன்மைகள் (EPS) அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் கிடைக்காது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். செப்டம்பர் 2014 க்குப் பிறகு ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதியில் (EPF) பதிவுசெய்து, அடிப்படை சம்பளம் மாதத்திற்கு ரூ.15,000 ஐத் தாண்டிய ஊழியர்களுக்கு இதன் நன்மைகள் கிடைக்கும்.
Maximum EPF Pension: ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் என்ன?
EPS இன் கீழ், எந்தவொரு ஊழியரும் அதிகபட்சமாக ரூ.75,000 மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம். குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகை ரூ.1,000 ஆகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. EPS ஓய்வூதியம் என்பது பணியாளரின் பதவிக்காலம் மற்றும் சராசரி மாத சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கான பங்களிப்பை அதிகரிக்க முடியுமா?
இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கான பங்களிப்பை அதிகரிக்கலாம். ஆனால், அதிக பங்களிப்புகள் உங்கள் ஓய்வூதியத்தை கணிசமாக அதிகரிக்காது. ஊழியர்கள் EPS கணக்கில் எவ்வளவு பங்களித்தாலும், அவர்களது EPS கணக்கில் ₹1,250 மட்டுமே டெபாசிட் செய்யப்படும். மீதமுள்ள தொகை இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்லும்.
மேலும் படிக்க | தீபாவளியில் அட்டகாசமான சலுகை! பிரதமரின் பரிசாக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை ரூ.200 குறைகிறதா?
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் எப்போது? 18 மாத அரியர் கிடைக்குமா? அரசு ஊழியர்களுக்கு அசத்தலான அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ