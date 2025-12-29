மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு 2வது பணிக்கொடை கிடைக்குமா? DoPPW முக்கிய செய்தி

Gratuity Rules for Central Government Employees: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. பல மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, ஒரு அரசு ஊழியர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணிக்கொடை பெற முடியுமா என்பது குறித்து குழப்பம் உள்ளது. குறிப்பாக, ஒருவர் இராணுவ சேவையில் இருந்து ஓய்வுபெற்று பணிக்கொடை பெற்ற பிறகு, மத்திய அல்லது மாநில அரசுகளின் கீழ் ஒரு சிவில் பதவியில் சேரும்போது இந்தக் கேள்வி அதிக முக்கியத்துபம் பெறுகிறது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பின் (NPS) கீழ் பணிக்கொடை தொடர்பான ஒரு முக்கிய விளக்கத்தை ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியர் நலத்துறை (DoPPW) வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அலுவலக குறிப்பாணை டிசம்பர் 26, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இதில் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
DoPPW குறிப்பாணை
கிராஜுவிட்டி தொடர்பான ஒரு முக்கிய குறிப்பாணையை DoPPW சில நாட்களுக்கு முன்னர் வெளியிட்டுள்ளது. இராணுவ சேவைக்காக ஏற்கனவே பணிக்கொடை பெற்ற ஒரு ஊழியர், பின்னர் மீண்டும் சிவில் சேவையில் சேர்ந்தால், அவர் மீண்டும் பணிக்கொடை பெற தகுதியுடையவரா என்பதைத் தெளிவுபடுத்துவதே இந்த குறிப்பாணையின் நோக்கமாகும். மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்ட ஒரு அரசு ஊழியர் எந்தெந்த சூழ்நிலைகளில் மீண்டும் தனியாக பணிக்கொடை பெற மாட்டார் என்பது குறித்து DoPPW தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இந்த ஊழியர்களுக்கு தனிப் பணிக்கொடை கிடைக்காது
ஒரு அரசு ஊழியர், பணி ஓய்வு, விருப்ப ஓய்வு அல்லது கட்டாய ஓய்வின் பேரில் பணிக்கொடை பெற்ற பிறகு ஓய்வு பெற்றிருந்தாலோ, அல்லது பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதன் பேரில் கருணைப் பணிக்கொடை பெற்றிருந்தாலோ, அவர் பின்னர் மீண்டும் அரசுப் பணியில் பணியமர்த்தப்பட்டால், அவர் இரண்டாவது சேவை காலத்திற்கு தனிப் பணிக்கொடை பெற தகுதிபெற மாட்டார் என்று அந்தக் குறிப்பாணை கூறுகிறது.
சுருக்கமாக, இந்த சந்தர்ப்பங்களில் தனிப் பணிக்கொடை அனுமதிக்கப்படாது:
சுற்றறிக்கையின்படி, ஒரு மறுநியமனம் செய்யப்பட்ட அரசு ஊழியர், தனது முந்தைய பணிக்காகப் பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பெற்றிருந்தால், அவருக்கு இரண்டாவது பணிக்கொடைக்கு உரிமை இல்லை:
- சூப்பரானுவேஷன் பணிக்கொடை
- ஓய்வு பெறும் பணிக்கொடை
- கட்டாய ஓய்வுப் பணிக்கொடை
- பணிநீக்கம் அல்லது பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் கருணைப் பணிக்கொடை
இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில், முந்தைய பணிக்கொடையே இறுதியானதாகக் கருதப்படும். மேலும் அடுத்த அரசுப் பணிக்காகப் புதிய பணிக்கொடை எதுவும் அனுமதிக்கப்படாது.
யாருக்கு மீண்டும் பணிக்கொடை கிடைக்கும்?
முதல் நிபந்தனை
- ஒரு ஊழியர் முன்பு ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் (PSU) பணிபுரிந்து, பின்னர் அந்த அமைப்பின் அனுமதியுடன் அரசுப் பணியில் நியமிக்கப்பட்டால், அவர் அரசாங்கத்தில் ஆற்றிய சேவைக்கு பணிக்கொடை பெற தகுதியுடையவர்.
- இந்த பணிக்கொடையானது, அவர் தன்னாட்சி அமைப்பு அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் ஆற்றிய சேவைக்காக ஏற்கனவே பெற்ற தொகைக்கு கூடுதலாக வழங்கப்படும்.
இரண்டாவது நிபந்தனை
- இருப்பினும், தன்னாட்சி அமைப்பு அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனம் மற்றும் அரசுப் பணி ஆகிய இரண்டிலிருந்தும் பெறப்பட்ட மொத்த பணிக்கொடைத் தொகையானது, முழு சேவை காலத்தையும் கணக்கில் கொண்டு, அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வரம்பை மீறக்கூடாது.
Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நீங்கிய குழப்பம்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இந்த குறிப்பாணை ஒரு தெளிவை அளித்துள்ளது. DoPPW -இன் இந்த தெளிவுபடுத்தல் பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள், மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் கலப்பு சேவை பதிவுகளைக் கொண்ட அதிகாரிகள் ஆகியோருக்கு மிகவும் தேவையான உறுதியைக் கொண்டுவருகிறது. இது சீரான தன்மையை உறுதி செய்து, அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்கு அப்பால் இரட்டைப் பலன்களைத் தடுக்கிறது. மேலும், இது NPS கட்டமைப்பின் கீழ் பணிக்கொடை கொடுப்பனவுகளை ஏற்கனவே உள்ள ஓய்வூதிய விதிகளுடன் சீரமைக்கிறது.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரி 1 2026 முதல் அரசு ஊழியர்களுக்கு அரியர் கிடைக்குமா? நிபுணர்கள் உறுதி
மேகும் படிக்க | டிசம்பர் 31 நிறைவுபெறும் 7வது ஊதியக்குழு: 10 ஆண்டுகளில் அரசு ஊழியர்களுக்கு 55% சம்பள உயர்வு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ