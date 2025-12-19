EPF உறுப்பினர்கள் தங்கள் உடன்பிறந்தவர்களை நாமினியாக நியமிக்கலாமா? விதிகள் கூறுவது என்ன?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? இபிஎஃப் தொடர்பான சில முக்கிய விதிகளை இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தெரிந்துவைத்திருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். குறிப்பாக இபிஎஃப் கணக்கிற்கான நாமினி பற்றிய விதிகள் மிக முக்கியம். இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விதியை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
EPF Members: திருமணம் ஆகாத இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள்
திருமணமான இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் பொதுவாக தங்கள் வாழ்க்கைத் துணையை நாமினியாக பரிந்துரைப்பார்கள். ஆனால், திருமணமாகாத இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு நாமினியாக யார் பெயரை போடுவது என்ற குழப்பம் அவ்வப்போது ஏற்படக்கூடும். துரதிஷ்டவசமாக உங்களுக்கு ஏதேனும் ஏற்பட்டு, உங்களுக்குப் பிறகு உங்கள் EPF அல்லது ஓய்வூதியப் பணத்தை யார் பெறுவார்கள் என்று யோசனை இருந்தால் இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
திருமணமாகாத ஒரு ஊழியர் தனது சகோதரனையோ அல்லது சகோதரியையோ நாமினியாக பரிந்துரைக்க முடியுமா என்று ஊழியர்கள் அவ்வப்போது யோசிப்பதுண்டு. ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) இந்த விஷயத்தில் ஒரு விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் மூலம் ஊழியர்களின் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடை கிடைக்கும்.
EPFO Rules: இபிஎஃப்ஓ விதிகள் கூறுவது என்ன?
- ஒரு ஊழியர் தனது சகோதரனையோ அல்லது சகோதரியையோ நாமினியாக பரிந்துரைக்கலாம் என்று EPFO கூறுகிறது.
- ஆனால் சில முக்கியமான நிபந்தனைகளும் இதில் உள்ளன.
- ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) மற்றும் ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) ஆகியவற்றிற்கு தனித்தனி நாமினி பரிந்துரைகள் தேவை என்று EPFO விதிகள் தெளிவாகக் கூறுகின்றன.
- "குடும்பம்" என்பதன் வரையறை ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டம், 1952 இன் பத்தி 2(g) இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஆண் உறுப்பினரைப் பொறுத்தவரை, இதில் மனைவி, குழந்தைகள் மற்றும் சார்ந்திருக்கும் பெற்றோர்கள் அடங்குவர்.
- பெண் உறுப்பினரைப் பொறுத்தவரை, இதில் கணவர், குழந்தைகள், சார்ந்திருக்கும் பெற்றோர் மற்றும் கணவரைச் சார்ந்திருக்கும் பெற்றோர் அடங்குவர்.
EPFO Nomination Rules: உடன்பிறந்தவர்கள் பற்றி விதி என்ன சொல்கிறது?
ஆனால் இங்கே ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் முக்கியமான விதி உள்ளது. EPF திட்டத்தின் பத்தி 61(4) இன் படி, நாமினேஷன் செய்யும் போது ஒரு ஊழியருக்கு குடும்பம் இல்லையென்றால், அவர் தனது சகோதரர் அல்லது சகோதரி உட்பட எந்த நபரையும் நாமினியாக பரிந்துரைக்கலாம்.
இருப்பினும், ஒரு ஊழியர் திருமணம் செய்து கொண்டாலோ அல்லது அவருக்கு ஒரு குடும்பம் அமைந்தாலோ, முந்தைய நாமினி நியமனம் தானாகவே செல்லாததாகிவிடும். மேலும் இபிஎஃப் உறுப்பினர் ஒரு குடும்ப உறுப்பினரின் பெயரில் ஒரு புதிய நாமினி நியமனத்தை செய்வது அவசியமாகிறது.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் தொடர்பான விதிகளும் தெளிவாக உள்ளன
- பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டம், 1995 இன் பத்தி 2(vii), குடும்பம் என்பது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை மட்டுமே கொண்டதாக வரையறுக்கிறது.
- EPS இன் பத்தி 16(5)(a) இன் படி, ஒரு ஊழியர் திருமணமாகாதவராகவோ அல்லது உயிருடன் இருக்கும் வாழ்க்கைத் துணை அல்லது தகுதியான குழந்தைகள் இல்லாதவராகவோ இருந்தால், அவர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்திற்கு வேறு ஒருவரை நாமினியாக பரிந்துரைக்கலாம்.
- இங்கும் அதே நிபந்தனை பொருந்தும், அதாவது ஒரு குடும்பம் உருவானவுடன் அந்த நபரின் நியமனம் ரத்து செய்யப்படும்.
EPF and EPS Nomination: இபிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கு தனி படிவங்கள் தேவை
ஒரு ஊழியர் திருமணமாகாதவராக இருந்தால் மற்றும் தகுதியான குடும்ப உறுப்பினர்கள் இல்லை என்றால், அவர்கள் PF மற்றும் ஓய்வூதியம் இரண்டிற்கும் தங்கள் சகோதரர் அல்லது சகோதரியை பரிந்துரைக்கலாம். ஆனால் இரண்டுக்கும் நாமினியை பரிந்துரைக்க தனித்தனி நியமன படிவங்கள் தேவைப்படும். இதில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் செய்யும் சிறிய தவறும் அவர்களது குடும்பத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க தீங்கையும், நஷ்டத்தையும் விளைவிக்கும். ஆகையால், நாமினி பரிந்துரைகளை சரியான நேரத்தில் புதுப்பிப்பது மிகவும் முக்கியமாகும்.
