அதிரடியாய் குறைந்த தங்கம் விலை: நகை வாங்க நேரம் வந்தாச்சா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

Gold Price Latest News: கடந்த 10 மாதங்களாக தங்கத்தின் விலை வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது. இந்த அசுர வேகத்தை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. டிசம்பர் 2024 இல் ₹78,000-₹80,000க்கு விற்கப்பட்ட தங்கம், இப்போது ₹1.30 லட்சத்தை எட்டியுள்ளது. தங்கத்தின் விலை நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சி அலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான வரிப் போர், புவிசார் அரசியல் பதட்டங்கள் மற்றும் பங்குச் சந்தையில் தற்போது இருக்கும் விற்பனை போக்கு ஆகியவை தங்கத்தின் விலையை கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளன. தங்கத்தின் விலை ₹1.50 லட்சத்தை தாண்டும் என்று மதிப்பிடப்பட்டது.
தங்கம் விலை எப்போது குறையும? இந்த ஏறுமுக இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு தொடரும்? என்று அனைவரும் காத்திருக்கும் நேரத்தில் இன்று தங்கத்தின் விலை வெகுவாக குறைந்துள்ளது. எதிர்காலத்தில் இது தொடருமா என்ற கேள்வி இரு புறம் இருக்க, வெள்ளி விலையில் சரிவு ஏற்படும் என்றும் கணிக்கப்படுள்ளது.
தங்கத்தின் விலை குறையப் போகிறதா?
தங்கத்தின் பளபளப்பு மங்கப் போவதில்லை. இது குறித்த ஒரு முன்னணி வங்கியின் கணிப்புகள் நிச்சயமற்ற தன்மையை மேலும் அதிகரித்துள்ளன. 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் தங்கத்தின் விலை அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு $5,000 ஐ எட்டும் என்று HSBC வங்கி கணித்துள்ளது. இது இந்திய மதிப்பில் 10 கிராமுக்கு ₹1,55,237 ஆகும். 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் தங்கத்தின் விலை அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு $5,000 ஐ எட்டும் என்று பாங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா மற்றும் சொசைட்டி ஜெனரல் ஆகியவை கணித்துள்ளன. மற்றொரு சர்வதேச வங்கியான ANZ, 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் தங்கத்தின் விலை $4,600 ஐ எட்டும் என்று கணித்துள்ளது.
தங்கத்தின் விலை அதிகரிப்பதற்கான காரணங்கள்
உலகளாவிய தங்கத்தின் விலைகள் புவிசார் அரசியல் பிரச்சினைகள், நாணய ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பான முதலீட்டிற்கான வளர்ந்து வரும் தேவை ஆகியவற்றால் இயக்கப்படுகின்றன. மத்திய வங்கிகள் தொடர்ந்து தங்கத்தை வாங்குவது இந்த தேவையை தூண்டுகிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள வர்த்தகப் போர்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் காரணமாக முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை பாதுகாப்பான முதலீடாக கருதி அதில் அதிக முதலீடு செய்கின்றனர். இது தங்கத்தின் விலையில் நிலையான அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கிறது.
வெள்ளி விலைகள் கணிசமாகக் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
கடந்த வாரத்தின் குறிப்பிடத்தக்க சரிவுக்குப் பிறகு, உலகளாவிய சந்தைகளில் அதிகப்படியான விநியோகம் காரணமாக வெள்ளி விலைகள் மேலும் குறையக்கூடும் என்று இந்திய தங்க நகை வியாபாரிகள் சங்கத்தின் (IBJA) செய்தித் தொடர்பாளர் குமார் ஜெயின் தெரிவித்தார். பெரும்பாலான இந்திய சந்தைகள் லண்டன் தங்க சந்தை சங்கத்திடமிருந்து (LBMA) வெள்ளியை வாங்குகின்றன. அங்கு வெள்ளி வழங்கப்பட்டு விலைகள் கண்காணிக்கப்படுகின்றன என்று ஜெயின் விளக்கினார். தீபாவளியை முன்னிட்டு வெள்ளி விலை ஏற்கனவே 6 சதவீதத்திற்கும் மேலாகக் குறைந்துள்ளது. தற்போது இது கிலோவுக்கு சுமார் ₹1.60 லட்சமாக உள்ளது.
உலகிலிருந்து மறைந்து வரும் வெள்ளி
உலகளாவிய வெள்ளி சந்தை ஆழமான கட்டமைப்பு சிக்கல்களுடன் போராடி வருகிறது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக, சுரங்கங்கள் மற்றும் மறுசுழற்சி மூலங்களில் வழங்கும் வெள்ளியின் அளவு தேவையை விட குறைவாகவே இருந்துவருகின்றது. முதன்மையாக சூரிய தொழில்துறையில் சூரிய ஒளிமின்னழுத்த செல்களில் வெள்ளிக்கான தேவை அதிகரித்து வருவது இதற்கு முக்கிய காரணமாக பார்கப்படுகின்றது.
2021 முதல் தேவை 678 மில்லியன் அவுன்ஸ் விநியோகத்தை விட அதிகமாக உள்ளது, அதே நேரத்தில் லண்டனில் மொத்த சரக்குகள் 2021 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் சுமார் 1.1 பில்லியன் அவுன்ஸிலிருந்து குறைந்துள்ளதாக சில்வர் இன்ஸ்டிடியூட்டின் கூறியுள்ளது. அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் அமெரிக்க வரிகள் வெள்ளி வர்த்தகத்தை பாதிக்கும் என்ற அச்சத்தின் மத்தியில் இந்த ஆண்டு இந்த இடைவெளி இன்னும் அதிகரித்தது.
