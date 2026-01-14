வங்கி கணக்கு இல்லாமலேயே கிரெடிட் கார்டு பெற முடியுமா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Credit card : பொதுவாக கிரெடிட் கார்டு வாங்க வேண்டும் என்றாலே, குறிப்பிட்ட வங்கியில் சேமிப்பு கணக்கு வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது தான் பலரின் எண்ணமாக இருக்கிறது. ஆனால், மாறிவரும் டிஜிட்டல் உலகில் வங்கி கணக்கு இல்லாமலேயே கிரெடிட் கார்டு வாங்குவது இப்போது சாத்தியமாகியுள்ளது. வங்கித்துறையில் ஏற்பட்டிருக்கும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால், NBFC மற்றும் பின்தெக் நிறுவனங்கள் இந்த வசதியை வழங்குகின்றன. இது குறித்த முழு விபரங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
வங்கி கணக்கு இல்லாமல் கிரெடிட் கார்டு வாங்க முடியுமா?
வங்கிக் கணக்கு இல்லாமலேயே கிரெடிட் கார்டு வாங்க முடியுமா? என்றால் கட்டாயம் முடியும். இப்போது பல நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் பின்தெக் நிறுவனங்கள், தங்களிடம் வங்கி கணக்கு இல்லாதவர்களுக்கும் கிரெடிட் கார்டுகளை வழங்குகின்றன. நீங்கள் வாங்கும் கிரெடிட் கார்டுக்கும், உங்கள் வங்கி கணக்கிற்கும் நேரடித் தொடர்பு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது மற்ற சாதாரண கிரெடிட் கார்டுகளைப் போலவே ஷாப்பிங், பில் பேமெண்ட் மற்றும் பயண முன்பதிவுகளுக்குப் பயன்படும்.
இந்த கார்டைப் பெறுவதற்கான தகுதிகள் என்னென்ன?
வங்கி கணக்கு இல்லாவிட்டாலும், சில அடிப்படை தகுதிகளை நீங்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:
- விண்ணப்பதாரர் குறைந்தபட்சம் 21 வயது பூர்த்தியடைந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
- நிலையான மாத வருமானம் அல்லது தொழில் மூலம் வரும் வருமானம் இருப்பதற்கான சான்று அவசியம்.
- பொதுவாக 750 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கிரெடிட் ஸ்கோர் இருப்பது உங்கள் விண்ணப்பம் எளிதில் அங்கீகரிக்கப்பட உதவும்.
- ஆவணங்களாக பான் கார்டு, ஆதார் கார்டு, பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், முகவரி சான்றுகாக மின் கட்டணம் ரசீது மற்றும் வருமானச் சான்று (Salary Slips/IT Returns) தேவைப்படும்.
கிரெடிட் கார்டு வாங்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
- வங்கி கணக்கு கேட்காத வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் (NBFC) அல்லது பின்தெக் நிறுவனங்களை ஆன்லைனில் தேடுங்கள்
- அந்த நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் உங்கள் வயது மற்றும் வருமானத்திற்கு கார்டு கிடைக்குமா என்று பாருங்கள்.
- KYC ஆவணங்கள் மற்றும் வருமானச் சான்றுகளை ஸ்கேன் செய்து அல்லது நகல் எடுத்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
- ஆன்லைன் போர்டல் அல்லது நேரடியாக அந்த நிதிநிறுவன கிளை மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். சில நிறுவனங்கள் உடனடி அங்கீகாரத்தையும வழங்குகின்றன.
இதில் இருக்கும் நன்மைகள் என்ன?
- வங்கி கணக்கு இல்லாததால், மினிமம் பேலன்ஸ் பராமரிக்க வேண்டிய தலைவலி இல்லை.
- கார்டு பில்களை UPI, நெட் பேங்கிங் அல்லது நேரடியாகப் பணமாகக்கூடச் செலுத்த முடியும்.
- இந்த கார்டை சரியாகப் பயன்படுத்தி சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்தினால், உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் கிடுகிடுவென உயரும். இது எதிர்காலத்தில் பெரிய லோன் வாங்க உதவும்.
- மற்ற கார்டுகளைப் போலவே இதிலும் கேஷ்பேக் (Cashback) மற்றும் ரிவார்டு புள்ளிகள் கிடைக்கும்.
யாரெல்லாம் இந்த கார்டை வாங்கலாம்?
குறிப்பாக கிக் ஒர்க்கர்ஸ் (Gig Workers) எனப்படும் பகுதிநேரப் பணியாளர்கள், அதாவது ஸ்விகி, சொமேட்டோ, பிளிப்கார்ட் போன்ற ஆன்லைன் தளங்களில் வேலை செய்பவர்கள், ரொக்கப் பணமாகச் சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு இந்த முறையில் கிரெடிட் கார்டு பெறுவது வசதியாக இருக்கும்.
மேலும் படிக்க | கிசான் கிரெடிட் கார்டு : ரூ.2 லட்சம் பிணையமில்லா கடன் ! விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு குட் நியூஸ்
மேலும் படிக்க | வங்கி கணக்கு இல்லாமலே கிரெடிட் கார்டு வாங்கலாம்... இதனால் என்ன நன்மை
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ