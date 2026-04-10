வங்கி கணக்கு இல்லாமலேயே கடன் பெற முடியுமா? ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய விதிமுறைகள்

Loan without bank account : இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில், ஒரு பட்டனைத் கிளிக் செய்தாலே உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்தும் உங்களின் உள்ளங் கைக்குள் வந்துவிடுகிறது. அதேபோல்தான் வங்கிச் சேவைகளும் இண்டர்நெட் மட்டும் இருந்துவிட்டால் ஒரு கிளிக்கில் அனைத்து சேவைகளையும் பெற்றுவிட முடியும். இதனால் கடன் வாங்க விண்ணப்பிப்பதும் மிக மிக எளிமையாகிவிட்டது. இருப்பினும், நீங்கள் ஒரு வீட்டுக் கடனோ அல்லது வாகனக் கடனோ வாங்க நினைத்தால், முதலில் உங்களிடம் கேட்கப்படும் கேள்வி, உங்களுக்கு எந்த வங்கியில் கணக்கு இருக்கிறது? என்பதுதான். வங்கி கணக்கு இல்லையென்றால் கடன் கிடைக்காது என்றே பலரும் இன்றும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், உண்மை அதுவல்ல. உங்களிடம் வங்கி கணக்கு இல்லாவிட்டாலும் கூட, சில நிதி நிறுவனங்கள் மூலம் உங்களால் கடன் பெற முடியும். அது எப்படி, எங்கே கிடைக்கும், அதன் விதிமுறைகள் என்ன என்பதைப் பற்றி இங்கே விரிவாகப் பார்ப்போம்.
சிறிய நிதி நிறுவனங்களை நாடுங்கள்
நீங்கள் பெரிய வங்கிகளில் கடன் பெற முயற்சிக்கும்போது, அவர்கள் பல ஆவணங்களையும் வங்கி பரிவர்த்தனை விவரங்களையும் எதிர்பார்ப்பார்கள். ஆனால், மைக்ரோ பைனான்ஸ் எனப்படும் சிறு நிதி நிறுவனங்கள் வங்கி வசதி இல்லாத சாதாரண மக்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் பகுதியில் செயல்படும் இத்தகைய நிறுவனங்களை நீங்கள் அணுகலாம். இவர்கள் பெரும்பாலும் உங்கள் ஆதார் அட்டை, ரேஷன் கார்டு மற்றும் உங்களின் மாத வருமானத்தை உறுதிப்படுத்தும் சான்றுகளை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு கடன் வழங்குகிறார்கள். இங்குக் கடன் பெறுவதற்கு உங்களுக்கு வங்கி கணக்கு இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை, பணமாகவோ அல்லது காசோலையாகவோ உங்கள் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய அவர்கள் முன்வருவார்கள்.
தங்க நகை கடன்:
உங்களிடம் தங்க நகைகள் இருந்தால், எந்த வங்கி கணக்கும் தேவையில்லை. நீங்கள் ஒரு வங்கியையோ அல்லது வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களையோ அணுகி உங்கள் நகையை அடமானம் வைக்கலாம். நகையின் தரம் மற்றும் எடையைப் பரிசோதித்துவிட்டு, அவர்கள் உங்களுக்கு உடனடிப் பணத்தை வழங்குவார்கள். இங்கே ஒரு முக்கிய விதியை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்; உங்கள் நகையின் முழு மதிப்பிற்கும் கடன் கிடைக்காது. ரிசர்வ் வங்கியின் விதிமுறைப்படி, நகையின் மதிப்பில் 75 விழுக்காடு முதல் 80 விழுக்காடு வரை மட்டுமே உங்களுக்குக் கடனாகக் கிடைக்கும். அவசர பணத் தேவைக்கு இது மிகச்சிறந்த மற்றும் எளிமையான வழியாகும்.
ஃபின்டெக் ஆப்ஸ்கள் மற்றும் NBFC-கள்
தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துவிட்ட இன்றைய சூழலில், பல புதிய மொபைல் செயலிகள் மற்றும் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் உங்களுக்குக் கடன் வழங்கத் தயாராக உள்ளன. இவை பெரிய அளவிலான கடன்களை வழங்காவிட்டாலும், சில ஆயிரங்கள் முதல் சில லட்சங்கள் வரை சிறிய அளவிலான கடன்களை வழங்குகின்றன. நீங்கள் உங்கள் அடையாளச் சான்றுகளைச் சரியாகச் சமர்ப்பித்தால், அவர்கள் உங்கள் கடன் தகுதியை ஆராய்ந்து கடன் வழங்குவார்கள்.
கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள்
வங்கி கணக்கு இல்லாமல் கடன் வாங்கும் போது நீங்கள் சில சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடும் என்பதை மறக்காதீர்கள்.
வட்டி விகிதம்: முறையான வங்கி கணக்கு மற்றும் ஆவணங்கள் இருப்பவர்களுக்குக் கிடைக்கும் வட்டியை விட, இத்தகைய கடன்களுக்கு வட்டி விகிதம் சற்று அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வாங்கும் முன்பே வட்டி எவ்வளவு என்பதைத் தெளிவாகக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
கடன் தொகை: உங்களால் கோடிக்கணக்கில் அல்லது பல லட்சங்களில் பெரிய தொகையைக் கடன் வாங்க முடியாது. உங்கள் அவசரத் தேவைகளான கல்விச் செலவு, மருத்துவச் செலவு அல்லது சிறிய தொழில் முதலீடு போன்றவற்றுக்கு மட்டுமே இத்தகைய கடன்கள் ஏற்றவை.
திருப்பிக் செலுத்தும் முறை: வங்கி கணக்கு இல்லாதபோது நீங்கள் பணமாகவே தவணைகளைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். அதற்கான ரசீதுகளைச் சரியாகப் பெற்றுக்கொள்வதை உறுதிப்படுத்துங்கள்.
இறுதியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?
உங்களுக்கு வங்கி கணக்கு இல்லை என்பதற்காகத் தகுதியற்ற நபர்களிடம் அல்லது அதிக வட்டிக்குக் கடன் கொடுக்கும் கந்துவட்டிக்காரர்களிடம் சென்று சிக்கிக்கொள்ளாதீர்கள். மேலே சொன்ன மைக்ரோ பைனான்ஸ் நிறுவனங்கள் அல்லது நகை கடன் வழங்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களை மட்டும் அணுகுங்கள். அதேசமயம், எதிர்கால நலன் கருதி ஒரு அடிப்படை சேமிப்புக் கணக்கைத் தொடங்குவது உங்களுக்கு இன்னும் பல நிதிச் சுதந்திரங்களை வழங்கும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க | தங்க நகைக்கடன் : வட்டி முழுவதும் ரொக்கமாக செலுத்த வேண்டுமா? ஆர்பிஐ புதிய விதிமுறை
மேலும் படிக்க | அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அறிவிப்பில் தாமதம் ஏன்? டிஏ, சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?
