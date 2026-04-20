உங்கள் கார் இன்சூரன்ஸ் க்ளைம் நிராகரிக்கப்படுகிறதா? கவனிக்க வேண்டிய 5 விஷயங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 20, 2026, 09:00 PM IST
Car Insurance : விபத்து, பெருவெள்ளம் அல்லது என்ஜின் பழுது - இத்தகைய இக்கட்டான நேரங்களில் நம்மைப் பாதுகாக்கும் என்று நாம் நம்புவது நமது வாகனக் காப்பீட்டைத்தான். ஆனால், பல நேரங்களில் க்ளைம் செய்யும்போதுதான் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் முழுத் தொகையையும் வழங்க மறுப்பதோ அல்லது விண்ணப்பத்தை முற்றிலுமாக நிராகரிப்பதோ நடக்கிறது. இது ஏன் நடக்கிறது? 90% விபத்துக்களில் தவறு இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்திடம் இல்லை, நாம் பாலிசி எடுக்கும்போது காட்டும் கவனக்குறைவில்தான் இருக்கிறது என்கிறார் 'CoverSure' நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சௌரப் விஜயவர்கியா.

க்ளைம் நிராகரிக்கப்படக் கூடிய பொதுவான காரணங்கள்

காப்பீடு என்பது ஏதோ ஒரு காகிதம் அல்ல, அது ஒரு ஒப்பந்தம். அதில் உள்ள நிபந்தனைகளை நாம் மீறும்போது க்ளைம் நிராகரிக்கப்படுகிறது:

பாலிசி காலாவதி: புதுப்பிக்க வேண்டிய தேதியை மறந்துவிடுவது அல்லது அலட்சியப்படுத்துவது.

ஓட்டுநர் உரிமம்: காலாவதியான டிரைவிங் லைசென்ஸ் வைத்திருப்பது.

மாற்றங்களை அறிவிக்காதது: உங்கள் காரில் CNG கிட் பொருத்தினாலோ அல்லது விலையுயர்ந்த ஆக்சஸரீஸ்களைச் சேர்த்தாலோ அதை இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்திடம் முறைப்படி தெரிவிக்க வேண்டும்.

ஏன் முழுத் தொகை கிடைப்பதில்லை?

நிறைய பேருக்கு 100% செலவுத் தொகை கிடைப்பதில்லை. கேரேஜில் ஒரு ரூ. 50,000 செலவு செய்தால், இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் ரூ. 30,000 மட்டுமே வழங்கும். இதற்கு முக்கிய காரணம் தேய்மானம். பழைய காரின் பாகங்களுக்கு அதன் மதிப்பைக் குறைத்துத்தான் பணம் வழங்கப்படுமே தவிர, புதிய பாகத்தின் முழு விலையும் கிடைக்காது.

Comprehensive என்பது எல்லாவற்றையும் குறிக்காது

Comprehensive பாலிசி எடுத்தால் கார் முழுவதற்கும் பாதுகாப்பு என்று நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால் அது தவறு. குறிப்பாக மழைக்காலங்களில் என்ஜினுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து ஏற்படும் பாதிப்புகளை சாதாரண பாலிசிகள் ஈடு செய்யாது. சென்னை, மும்பை போன்ற நகரங்களில் வெள்ள பாதிப்பின் போது அதிகப்படியான க்ளைம்கள் இதனாலேயே நிராகரிக்கப்படுகின்றன.

ஆட்-ஆன் கவர்களின் அவசியம்

சில நூறு ரூபாய்கள் மிச்சப்படுத்த நினைப்பது லட்சக்கணக்கில் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும். உங்கள் பாலிசியில் இவை இருக்கிறதா என்று சரிபார்க்கவும்:

Zero Depreciation: இதைத் தேர்வு செய்தால் மட்டுமே மாற்றப்படும் பாகங்களுக்கு முழுத் தொகையையும் பெற முடியும்.

Engine Protection: வெள்ள நீர் அல்லது ஆயில் கசிவால் என்ஜின் பாதிக்கப்பட்டால், லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவாகும் பழுதுபார்ப்பை இது கவனித்துக்கொள்ளும்.

க்ளைம் செய்யும்போது தவிர்க்க வேண்டிய தவறுகள்
 
விபத்து நடந்தவுடன் பதற்றத்தில் நாம் செய்யும் தவறுகள் க்ளைமைப் பாதிக்கும்:

முன்கூட்டியே பழுதுபார்த்தல்: இன்சூரன்ஸ் அதிகாரி வந்து காரைப் பார்க்கும் முன்னரே பழுதுபார்க்கத் தொடங்கக் கூடாது.

புகைப்படங்கள்: விபத்து நடந்த இடத்தை புகைப்படம் எடுக்கத் தவறுவது.

தகவல் தெரிவிக்கத் தாமதம்: விபத்து நடந்தவுடன் உடனடியாக நிறுவனத்திற்குத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.

க்ளைம் நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன செய்வது?

உங்கள் க்ளைம் நியாயமற்ற முறையில் நிராகரிக்கப்பட்டதாக நீங்கள் கருதினால், நீங்கள் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்:

இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் குறைதீர்ப்பு மையத்தில் புகார் அளிக்கலாம்.

IRDAI அமைப்பை அணுகலாம்.

காப்பீட்டு குறைதீர்ப்பாளர் (Insurance Ombudsman): ரூ. 50 லட்சம் வரையிலான வழக்குகளை இங்கே இலவசமாக முறையிடலாம்.

இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை வாங்கியவுடன் மின்னஞ்சலில் போட்டு வைப்பதைத் தவிர்த்து, அதில் என்னென்ன விதிவிலக்குகள் உள்ளன என்பதை ஒருமுறை வாசித்துப் பாருங்கள். உங்கள் கார் இன்சூரன்ஸ் உங்களைக் கைவிடாமல் இருக்க, சரியான 'ஆட்-ஆன்' கவர்களைச் சேர்ப்பதே புத்திசாலித்தனம்.

