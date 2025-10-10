விவசாயிகளுக்கு மிக முக்கியமான செய்தி! இ-நாம் வெப்சைட்டில் அசத்தல் அப்டேட்

Central Government : மத்திய அரசின் டிஜிட்டல் விவசாய வர்த்தகத் தளமான தேசிய வேளாண் சந்தை (e-NAM), தற்போது மேலும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்குடன், கூடுதலாக 9 புதிய பொருட்கள் வர்த்தகத்திற்காக இ-நாம் தளத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், இ-நாம் தளத்தில் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய மொத்த விவசாயப் பொருட்களின் எண்ணிக்கை 247 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது, உள்ளூர் சந்தையைத் தாண்டி, இந்தியா முழுவதும் உள்ள சந்தைகளுடன் விவசாயிகளை இணைக்கும் ஒரு பெரிய வாய்ப்பாகும்.
e-NAM வெப்சைட் (enam.gov.in) கொடுத்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
அதிகாரப்பூர்வ இ-நாம் வெப்சைட்டில் (enam.gov.in) இப்போது பெரிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ள 9 பொருட்களுக்கும் தரமான அளவுருக்கள் (Quality Parameters) நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்ட பொருட்கள்:
பச்சைத் தேயிலை, தேயிலை, அஸ்வகந்தா உலர்ந்த வேர்கள், கடுகு எண்ணெய், லாவெண்டர் எண்ணெய், மெந்தா எண்ணெய், விர்ஜின் ஆலிவ் எண்ணெய், லாவெண்டர் உலர்ந்த பூ மற்றும் உடைந்த அரிசி ஆகியவை இப்போது இ-நாம் தளத்தில் வர்த்தகத்திற்கு வந்துள்ளன. இதன் மூலம், மூலிகைப் பயிர்கள் (அஸ்வகந்தா) மற்றும் மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் (லாவெண்டர் எண்ணெய்) தயாரிக்கும் விவசாயிகளுக்கும் நேரடிச் சந்தை வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
இ-நாம் வெப்சைட் மூலம் விவசாயிகளுக்குக் கிடைக்கும் முக்கியப் பலன்கள் என்னென்ன?
இ-நாம் தளம், விவசாயிகளின் வர்த்தக முறையை டிஜிட்டல் ஆக்குவதன் மூலம் பல நேரடிப் பலன்களை அளிக்கிறது:
தரத்துக்கு ஏற்ற சரியான விலை: இனிமேல் விலையை வியாபாரிகள் மட்டும் நிர்ணயிக்க முடியாது. பொருளின் தரம் எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கிறதோ, அதற்கு ஏற்ற சரியான விலையை விவசாயிகள் பெறுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது. இதனால், உங்கள் விளைபொருட்களின் மதிப்பு வீணாகாது.
இடைத்தரகர் இல்லாமல் நேரடி வர்த்தகம்: விவசாயிகள் உள்ளூர் புரோக்கர்களைச் (Brokers) சார்ந்து இருக்கத் தேவையில்லை. இந்தியா முழுவதும் உள்ள எந்தவொரு வாங்குபவருக்கும் உங்கள் விளைபொருட்களை ஆன்லைனில் விற்கலாம். இதன் மூலம், இடையில் செல்லும் லாபம் முழுமையாக விவசாயிகளின் கைக்கே வந்து சேரும்.
சந்தை அணுகல் அதிகரிக்கும்: இந்தத் தளத்தில் 247 பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதால், முன்பு விற்கச் சிரமப்பட்ட பொருட்களுக்கும் இப்போது பெரிய சந்தை வாய்ப்புகள் கிடைத்துள்ளன. இ-நாம், உங்கள் விளைபொருளைக் கிராமத்தில் இருந்து நகர்ப்புற சந்தை வரை கொண்டு செல்கிறது.
வர்த்தகப் பாதுகாப்பு: இ-நாம் தளம் மிகவும் வெளிப்படையானது (Transparent). ஏலம் விடுவது, விலை நிர்ணயம் செய்வது, பணப் பரிமாற்றம் செய்வது என அனைத்தும் ஆன்லைனில் நடப்பதால், வர்த்தகத்தில் எந்த ஒரு மோசடிக்கும் இடம் இருக்காது. இதனால் விவசாயிகள் நிம்மதியாக வியாபாரம் செய்யலாம்.
விவசாயிகள் இந்த அரிய டிஜிட்டல் வாய்ப்பைத் தவறாமல் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். enam.gov.in என்ற வெப்சைட்டில் சென்று, தங்கள் பயிர்களுக்கான வர்த்தக அளவுருக்களைத் தெரிந்துகொண்டு, அதிக லாபம் ஈட்ட முயற்சி செய்யுங்கள்.
