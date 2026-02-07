English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு நன்மைகள் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்காதா? அதிகரித்த குழப்பம், அரசின் விளக்கம்

8வது ஊதியக்குழு நன்மைகள் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்காதா? அதிகரித்த குழப்பம், அரசின் விளக்கம்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மைகளிலிருந்து ஓய்வூதியதாரர்கள் நீக்கப்படுவார்களா? பணி ஓய்வுபெறும் தேதியின் அடிப்படையில் பாகுபாடுகள் இருக்குமா? மத்திய அரசு அளித்த பதிலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 7, 2026, 02:09 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இருந்த குழப்பங்கள் என்ன?
  • பணி ஓய்வுபெறும் தேதியின் அடிப்படையில் பாகுபாடுகள் இருக்குமா?
  • மாநிலங்களவையில் நிதித்துறை இணையமைச்சர் கூறியது என்ன?

8வது ஊதியக்குழு நன்மைகள் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்காதா? அதிகரித்த குழப்பம், அரசின் விளக்கம்

8th Pay Commission Pensioners: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கடந்த சில நாட்களாக இருந்த அச்சம் மற்றும் குழப்பத்திற்கு விடை கிடைத்துள்ளது. மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களிடையே அவர்களின் ஓய்வுபெற்ற தேதியின் அடிப்படையில் எந்தவொரு புதிய பாகுபாட்டையும் நிதிச் சட்டம், 2025 அங்கீகரிக்கவில்லை என்றும், ஓய்வூதியத் திருத்தம் ஏற்கனவே உள்ள விதிகள் மற்றும் ஊதியக் குழு பரிந்துரைகளின்படியே தொடர்ந்து நிர்வகிக்கப்படுகிறது என்றும் மத்திய அரசு செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 3) தெளிவுபடுத்தியது.

Rajya Sabha: மாநிலங்களவையில் நிதித்துறை இணையமைச்சர் கூறியது என்ன?

மத்திய அரசின் தெளிவுபடுத்தல் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது. மாநிலங்களவையில் கேட்கப்பட்ட ஒரு நட்சத்திரக் குறியிடப்படாத கேள்விக்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வூதியம் மத்திய குடிமைப் பணிகள் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 மற்றும் அவ்வப்போது வெளியிடப்படும் தொடர்புடைய அறிவுறுத்தல்களின் கீழ் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது என்று கூறினார்.

"மத்திய ஊதியக் குழுவின் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பரிந்துரைகளைச் செயல்படுத்துவதற்காக, மத்திய அரசால் வெளியிடப்படும் பொது உத்தரவுகள் மூலம் ஓய்வூதியத் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது," என்று நிதித்துறை இணையமைச்சர் சௌத்ரி தனது எழுத்துப்பூர்வ பதிலில் தெரிவித்தார்.

Central Government Pensionars: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்

8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மைகளிலிருந்து ஓய்வூதியதாரர்கள் நீக்கப்படுவார்களா? பணி ஓய்வுபெறும் தேதியின் அடிப்படையில் பாகுபாடுகள் இருக்குமா? இப்படி பல கேள்விகள் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இருந்தன. நிபுணர் அமைப்புகளான ஊதியக் குழுக்கள், பல்வேறு வகை அரசு ஊழியர்களுக்கு வெவ்வேறு ஊதிய விகிதங்கள், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியக் கட்டமைப்புகளைப் பரிந்துரைக்கின்றன என்று அவர் மேலும் கூறினார். "நிதிச் சட்டம், 2025-இன் விதிகள், இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த நிதியிலிருந்து ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவுகளை நிர்வகிக்கும் தற்போதைய ஓய்வூதிய விதிகள் மற்றும் கொள்கைகளை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன, மேலும் அவை தற்போதைய கட்டமைப்பை மாற்றவோ திருத்தவோ இல்லை," என்று அமைச்சர் கூறினார்.

8வது ஊதியக்குழு குறித்த கேள்வி

8வது மத்திய ஊதியக் குழு (CPC) தொடர்பான கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்த இணையமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி, அதன் அமைப்பு மற்றும் பணிக்கான விதிமுறைகளை அரசாங்கம் ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளதாக உறுதிப்படுத்தினார். "8வது மத்திய ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம், படிகள், ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற சேவை நிபந்தனைகள் தொடர்பான விஷயங்களை ஆராயும்," என்று அவர் கூறினார். நவம்பர் 3, 2025 தேதியிட்ட அரசாங்கத் தீர்மானத்தின்படி, குழு அமைக்கப்பட்ட 18 மாதங்களுக்குள் தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

டிசம்பர் 31, 2025 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் ஓய்வூதியத் திருத்தத்தின் கீழ் வருவார்களா என்ற கேள்விக்கு, அரசாங்கம் குழுவின் பரிந்துரைகளை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு பொது உத்தரவுகள் மூலம் ஓய்வூதியத் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படும் என்று பதில் அளிக்கப்பட்டது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இருந்த குழப்பங்கள்

ஓய்வூதிய விதிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அல்லது எதிர்கால ஊதியக் குழு பரிந்துரைகளால் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியமான பாகுபாடுகள் குறித்து மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே குழப்பங்களும் கவலைகளும் இருந்து வந்தன. இந்த நிலையில், இந்தத் தெளிவுபடுத்தல் வந்துள்ளது. ஓய்வூதியத்தில் ஏற்படும் திருத்தங்கள் நிறுவப்பட்ட நடைமுறைகள் மற்றும் நிபுணர் பரிந்துரைகளைப் பின்பற்றியே செய்யப்படும் என்றும், நிதிச் சட்டம், 2025 (Finance Act, 2025) மூலம் ஓய்வூதியதாரர்களின் தன்னிச்சையான வகைப்பாடு எதுவும் அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை என்றும் அரசாங்கம் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது. இந்த செய்தி ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சத்தில் அரியர் தொகை

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம் உயரும், ஆனால்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு பொருளாதார நிபுணர்களின் எச்சரிக்கை

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionpensionerspensionCentral government employees

