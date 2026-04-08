மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய அலவன்ஸ்: அரசின் புதிய அப்டேட்

Central Government Employees News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல வித அலவன்சுகள் அளிக்கப்படுகின்றன. இவை வழக்கமான சம்பளத்துக்கு கூடுதலாக பிரத்யேகமான சில செலவுகளுக்காக வழங்கப்படுகின்றன. அப்படி அளிக்கப்படும் ஒரு முக்கியமான கொடுப்பனவாக உள்ள 'குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகை' பற்றிய ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
அஞ்சல் துறை வெளியிட்ட விளக்கம்
தகவல் தொடர்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் அஞ்சல் துறை, குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகை குறித்த ஒரு முக்கிய விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்கள், குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகைக்கான (Children Education Allowance) தொகையை ரீயெம்பர்ஸ் செய்வது குறித்து, அதாவது பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் கோரிக்கைகளின் ஏற்புத்தன்மை குறித்து, 'அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்' (FAQs) வடிவில் அஞ்சல் துறை விளக்கங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகை
அரசு ஊழியர்களுக்கு,
- குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகையாகத் திரும்பப் பெறும் தொகை (reimbursement) மாதத்திற்கு ரூ. 2,812.5 (நிலையானது) என்றும், விடுதி மானியம் மாதத்திற்கு ரூ. 8,437.5 (நிலையானது) என்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- அரசு ஊழியர் உண்மையில் செய்த செலவு எவ்வளவு என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் இத்தொகை வழங்கப்படும்.
- திருத்தப்பட்ட ஊதியக் கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் வழங்கப்படும் அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) ஒவ்வொரு முறையும் 50% உயரும்போது, மேலே குறிப்பிடப்பட்ட வரம்பு தானாகவே 25% உயர்த்தப்படும்.
குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகைக்கான நிபந்தனைகள் என்ன?
அரசு ஊழியர்களின் குழந்தை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் படித்துக்கொண்டிருந்தால்தான் இந்தத் தொகையைத் திரும்பப் பெறும் வசதி அனுமதிக்கப்படும். இதுமட்டுமின்றி, அரசு ஊழியரின் முதல் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே இந்த தொகை திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறது. கணவன் மற்றும் மனைவி என இருவருமே அரசு ஊழியர்களாக இருந்தால், அவர்களில் ஒருவர் மட்டுமே குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகையின் கீழ் இச்சலுகையைப் பெற முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கல்வி உதவித்தொகை எப்போது கிடைக்கும்?
நிதி ஆண்டு நிறைவடைந்த பிறகு, வருடத்திற்கு ஒரு முறை மட்டும்தான் இந்தத் தொகை திரும்ப வழங்கப்படும். குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகையைப் (CEA) பெறுவதற்கு, அரசு ஊழியரின் குழந்தை கல்வி கற்கும் கல்வி நிறுவனத்தின் தலைவரிடமிருந்து பெறப்படும் சான்றிதழ் ஒன்றே போதுமானது. முந்தைய கல்வி ஆண்டில் அக்குழந்தை அந்தப் பள்ளியில் பயின்றார் என்பதை அந்த சான்றிதழ் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
விடுதி மானியத்தைப் பெறுவதற்கும் கல்வி நிறுவனத் தலைவரிடமிருந்து பெறப்படும் இதேபோன்ற ஒரு சான்றிதழ் போதுமானது. எனினும், குழந்தை விடுதி வளாகத்தில் தங்கி, படிக்க, தங்குமிடம் மற்றும் உணவுக்காக அரசு ஊழியர் செய்த செலவுத் தொகை பற்றி அந்த சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது மிக அவசியமாகும்.
Children Education Allowance: அரசின் விளக்கங்கள்
தேசியக் கல்விக் கொள்கை 2020 -இன் (NEP-2020) அமலாக்கம் காரணமாக, அரசு ஊழியர்களின் குழந்தைகள் ஒரு வகுப்பில் மீண்டும் பயில, அதாவது ரிபீட் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால், குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகை அல்லது விடுதி மானியத்தைத் திரும்பப் பெறுவதில் ஒரு முறை மட்டும் பொருந்தக்கூடிய தளர்வு (one-time relaxation) வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, அரசு ஊழியரின் குழந்தை ஏதேனும் ஒரு வகுப்பில் மீண்டும் பயிலும் பட்சத்தில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்தால், மேலே குறிப்பிடப்பட்ட 'ஒரு முறை தளர்வின்' கீழ் அத்தகைய மறுபயிற்விற்கான உதவித்தொகையை அரசு ஊழியர் பெற முடியும்.
மேலும், முதல் வகுப்பிற்கு முந்தைய மூன்று வகுப்புகளுக்கும் குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகை (CEA) வழங்கப்படும் என்றும் அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்த திட்டம் 2023-24 கல்வி ஆண்டு முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்றும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ஒரு குழந்தை ஒன்றாம் வகுப்புக்கு முந்தைய மூன்று வகுப்புகளாக நர்சரி (2022-23), எல்.கே.ஜி (2023-24) மற்றும் யூ.கே.ஜி (2024-25) ஆகியவற்றைப் படித்திருந்து, பரிந்துரைக்கப்பட்ட மற்ற அனைத்து நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால், நர்சரி (2022-23) வகுப்புக்கான க்ளெய்ம் தொகையையும் திருப்பிச் செலுத்த துறை பரிசீலிக்கலாம்.
நீதிமன்றத்தால் மீண்டும் பணியில் அமர்த்த உத்தரவிடப்பட்டு, பணிநீக்கக் காலம் தகுதிச் சேவையாகக் கருதப்படும் பட்சத்தில், அந்தக் காலத்திற்கு CEA அனுமதிக்கப்படுமா என்பது குறித்த சந்தேகத்திற்கு, பணிநீக்கத்திலிருந்து மீண்டும் பணியில் அமர்த்தப்படும் வரையிலான காலத்தைத் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரி எவ்வாறு கையாளுகிறார் என்பதைப் பொறுத்தே CEA-யின் ஏற்புத்தன்மை அமையும் என்று அரசு தெளிவுபடுத்துகிறது. அரசு ஊழியர் பணியில் இருக்கும்போது, தற்காலிகப் பணிநீக்கத்தில் இருக்கும்போது, அல்லது விடுப்பில் (அசாதாரண விடுப்பு உட்பட) இருக்கும்போது CEA/விடுதி மானியம் அனுமதிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விடுப்பு அல்லது தற்காலிகப் பணிநீக்கத்தின் போதும் CEA/விடுதி மானியம் அனுமதிக்கப்படும் என்றும் மேலும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது. ஓய்வு, பணியிலிருந்து விடுவிப்பு, பதவி நீக்கம் அல்லது பணியிலிருந்து விலகல் ஆகியவை ஏற்படும் பட்சத்தில், அரசு ஊழியர் பணியில் இருந்து விலகும் கல்வியாண்டின் இறுதி வரை CEA/விடுதி மானியம் வழங்கப்படும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது, அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட, பொதுவெளியில் கிடைக்கக்கூடிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs) மற்றும் நிபுணர் கருத்துக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை பெற சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அனுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகை என்றால் என்ன?
குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகை (CEA) என்பது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் பள்ளிச் செலவுகளை (மாத கட்டணங்கள், புத்தகங்கள், சீருடைகள்) சமாளிக்க வழங்கப்படும் ஒரு நிலையான மாதாந்திரத் தொகையாகும்.
2. கல்வி உதவித்தொகை எப்போது கிடைக்கும்?
நிதி ஆண்டு நிறைவடைந்த பிறகு, வருடத்திற்கு ஒரு முறை மட்டும் இந்தத் தொகை வழங்கப்படுகிறது.
3. குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகைக்கான நிபந்தனைகள் என்ன?
அரசு ஊழியர்களின் குழந்தை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் படித்துக்கொண்டிருந்தால்தான் இந்தத் தொகையைத் திரும்பப் பெறும் வசதி அனுமதிக்கப்படும்.
