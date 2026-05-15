/மத்திய அரசின் செக்: பெற்றோரா, மாமியார்-மாமனாரா? ஊழியர்களுக்கு வந்த CGHS தர்மசங்கடம்!

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் ஒரு முக்கியமான விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான மருத்துவ வசதிகள் தொடர்பாக, 'மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டத்தின்' (Central Government Health Scheme - CGHS) கீழ் வரும் விதிகளுக்கு மத்திய அரசு தெளிவுரை அளித்துள்ளது. மே 13, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்ட ஓர் உத்தரவில், சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம், அரசு மருத்துவ வசதிகளைப் பெறுவதற்காக, ஊழியர்கள் தங்கள் சார்ந்திருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களாக (dependent family members) ஒன்று தங்கள் சொந்தப் பெற்றோரையோ அல்லது தங்கள் மாமனார்-மாமியாரையோ, இரு தரப்பில் ஒரு தரப்பினரை மட்டுமே நியமிக்க இயலும் என கூறியுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் (CGHS அல்லது CS(MA) விதிகள், 1944-இன் கீழ் வருபவர்கள்) அரசு மருத்துவ வசதிகளைப் பெறுவதற்காக, தங்கள் சொந்தப் பெற்றோரையோ அல்லது தங்கள் மாமனார்-மாமியாரையோ, சார்ந்திருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களாகத் தேர்வு செய்து நியமிக்கலாம் என்று அந்த உத்தரவு தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது.
முன்னதாக, இந்த வசதி CGHS பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்தது என்று அரசு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இருப்பினும், மார்ச் 2024-இல், இதன் வரம்பு விரிவுபடுத்தப்பட்டு, CS(MA) விதிகள், 1944-இன் கீழ் வரும் ஊழியர்களும் இதில் சேர்க்கப்பட்டனர். இந்த இரு வகை ஊழியர்களுக்கும் குறிப்பிட்ட இந்த விதி பொருந்தும் என்பதை, தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய உத்தரவு மேலும் தெளிவுபடுத்துகிறது.
சுருக்கமாக...
|அம்சம்
|விவரம்
|திட்டத்தின் பெயர்
|மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டம் (CGHS)
|அரசு வெளியிட்ட தேதி
|மே 13, 2026
|முக்கிய விதிமுறை
|ஊழியர் தனது பெற்றோர் அல்லது மாமனார்-மாமியார், இதில் ஏதேனும் ஒரு தரப்பை மட்டுமே மருத்துவ வசதிக்குத் தேர்வு செய்ய முடியும்.
|எந்த ஊழியர்களுக்கு இதற்கான தகுதி உள்ளது?
|CGHS பயனாளிகள் மற்றும் CS(MA) விதிகளின் கீழ் வரும் அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்கள்.
|தேர்வை மாற்ற முடியுமா?
|ஒரு முறை தேர்வு செய்த பின் இதை மாற்ற முடியாது
|நிபந்தனை
|தேர்வு செய்யப்படும் குடும்ப உறுப்பினர்கள், ஊழியரைச் சார்ந்திருப்பவர்களாக (Dependent) இருக்க வேண்டும்.
இந்த வசதியைப் பெறுவதற்கு, ஊழியரும், அவரால் சார்ந்திருப்பவர்களாக நியமிக்கப்பட்ட பெற்றோரும்/மாமனார்-மாமியாரும், அந்தந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வகுக்கப்பட்டுள்ள 'சார்ந்திருத்தல் விதிகள்' (dependency rules) மற்றும் பிற தகுதி நிபந்தனைகளைக் கட்டாயமாகப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சார்ந்திருப்பவர்களைத் தேர்வு செய்வது மட்டும் போதுமானதல்ல, அதற்கான தகுதி நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்வதும் கட்டாயமாகும். இந்த உத்தரவு தொடர்பான தகவல்களைச் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துமாறும், இவ்விதிகள் கண்டிப்பாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறும் அனைத்துத் துறைகளுக்கும் அமைச்சகங்களுக்கும் அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
எனினும், இந்தப் புதிய விதிமுறை பல கேள்விகளுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது. அகில இந்திய NPS ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பின் தேசியத் தலைவர் டாக்டர் மஞ்சித் சிங் படேல், "ஊழியர்கள் ஏதேனும் ஒரு தரப்பை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையை அரசாங்கம் வழங்கியுள்ளது. இருப்பினும், ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரைத் திருமணம் செய்துகொண்டு புதிய குடும்ப அலகின் அங்கமாவதற்கு முன்பே, மனைவி ஏற்கனவே பணியில் இருந்த குடும்பங்களின் நிலை குறித்துத் தெளிவற்ற சூழலே நிலவுகிறது." என்று கூறியுள்ளார்.
இத்தகைய சூழல்களில், அந்தப் பெண் ஊழியரோ அல்லது அவரது கணவரோ CGHS திட்டத்திலிருந்து விலக வேண்டியிருக்குமா என்ற கேள்வியை அவர் எழுப்பியுள்ளார். மேலும், கணவன் மற்றும் மனைவி ஆகிய இருவருமே மத்திய அரசுப் பணியில் இருந்தால், அவர்கள் தங்கள் பெற்றோருக்காகத் தனித்தனி CGHS வசதிகளைப் பெற முடியுமா? இந்தக் கேள்வி எழுவதற்குக் காரணம் என்னவென்றால், தற்போதைய நடைமுறையின் கீழ், பொதுவாக இரு ஊழியர்களும் ஒரே CGHS அட்டையின் கீழேயே இணைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த வகையில், சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள இந்த விளக்கம் மேலும் பல கேள்விகளையே எழுப்பியுள்ளது என்பதே நிதர்சமான உண்மையாகும்.
இந்த பதிவு குறித்த பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. CGHS என்றால் என்ன?
மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டம் (CGHS), மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்திருப்போருக்கு விரிவான மற்றும் மலிவு விலையிலான மருத்துவச் சேவையை வழங்கும் ஒரு திட்டமாகும்.
2. CGHS வசதி யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
முக்கியமாக 71 நகரங்களில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிறருக்கு இது கிடைக்கிறது.
3. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய விளக்கத்தில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது?
அரசு மருத்துவ வசதிகளைப் பெறுவதற்காக, ஊழியர்கள் தங்கள் சார்ந்திருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களாக (dependent family members) ஒன்று தங்கள் சொந்தப் பெற்றோரையோ அல்லது தங்கள் மாமனார்-மாமியாரையோ, இரு தரப்பில் ஒரு தரப்பினரை மட்டுமே நியமிக்க இயலும்.