மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளிக்கு முன் 3 பரிசுகள், எகிறப்போகும் வருமானம்

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இது பொருலாதார ரீதியாக மகிழ்ச்சியான மாதமாக அமையப்பொகின்றது. அவர்களது நிதிநிலையை வலுப்படுத்துவதில் உதவக்கூடிய பல நல்ல செய்திகள் தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருக்கின்றன. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பெரிய ஜாக்பாட்டாக அமையப்போகும் முக்கியமான 3 அறிவிப்புகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
GST Reforms: ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்களால் நிவாரணம்
தீபாவளிக்கு முன்பு, GST-யை சீர்திருத்தி அரசாங்கம் பணவீக்கத்திலிருந்து மக்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது. GST அடுக்கைக் குறைத்து, மத்திய அரசு அன்றாடப் பொருட்களின் விலைகளை மலிவானதாக மாற்றியுள்ளது. உணவு முதல் வாகனங்கள் வரை அனைத்தின் விலைகளும் குறைந்துள்ளன. காப்பீட்டு விலைகள் குறைந்துவிட்டன. இது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அமையும். அவர்கள் ஏற்கனவே வரும் வாரங்களில் சில பெரிய அறிவிப்புகளை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பதால், ஜிஎஸ்டி குறைப்பு அவர்களுக்கு கூடுதல் போனசாக கிடைத்துள்ளது.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி உயர்வு
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இன்னும் சில வாரங்களில் மற்றொரு பரிசு கிடைக்கவுள்ளது. இந்தப் பரிசு 1.2 கோடி மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். பண்டிகை காலத்திற்கு முன்பு, அரசாங்கம் ஊழியர்களின் அகவிலைப்படியை அதிகரிக்கும் என கூறப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ், ஜூலை 2025 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு இன்னும் சில நாட்களில் அறிவிக்கப்படும்.
DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
மத்திய அரசு தனது ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களில் அகவிலை நிவாரணத்தை ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அதிகரிக்கிறது. தீபாவளிக்கு முன் அதாவது அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் அகவிலைப்படி அதிகரிக்கப்படும் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த முறையும் அரசு அகவிலைப்படியை 3 சதவீதம் அதிகரிக்கலாம். இது நடந்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 55 சதவீதத்திலிருந்து 58 சதவீதமாக அதிகரிக்கும். இந்த அதிகரிப்பு ஜூலை 2025 முதல் பொருந்தும். அதாவது, ஊழியர்களுக்கு கடந்த 3 மாதங்களுக்கான டிஏ அரியர் தொகையும் சம்பளத்துடன் சேர்த்து வழங்கப்படும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-W) அடிப்படையில் அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகிறது. இது அதன் 12 மாத சராசரி தரவுகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
- அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை 3 சதவீதம் அதிகரித்தால், அகவிலைப்படி 55 சதவீதத்திலிருந்து 58 சதவீதமாக உயரும்.
- ஒருவரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.50,000 என்றால், அவரது அகவிலைப்படி ரூ.27500 இலிருந்து ரூ.29000 ஆக அதிகரிக்கும்.
- அதாவது, அவருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் சம்பளம் ரூ.1500 அதிகரிக்கும்.
8th Pay Commission: 8வது ஊதியக் குழுவில் புதுப்பிப்பு என்ன?
மத்திய அரசு உழியர்களுக்கு காத்திருக்கும் மற்றொரு நல்ல செய்தி 8வது ஊதியக்குழுவின் அடுத்தகட்ட அப்டேட். சமீபத்தில் 8வது ஊதியக் குழு அமைப்பது குறித்து அரசாங்கம் ஒரு பெரிய உத்தரவாதத்தை வழங்கியுள்ளது. இந்த ஆணையம் விரைவில் அமைக்கப்படும் என்று அரசாங்கம் உறுதியளித்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழுவின் புதிய பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், ஊதியம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள், அடிப்படை சம்பளம் ஆகியவற்றில் அதிகரிப்பு தீர்மானிக்கப்படும். மேலும் 8வது ஊதியக் குழுவில் பல கொடுப்பனவுகள் ரத்து செய்யப்படும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.
8வது ஊதியக்குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?
மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவை அங்கீகரித்துள்ளது. இப்போது அதைச் செயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் முழு வீச்சில் நடந்து வருகின்றன. இருப்பினும், அதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்காக மக்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். பொதுவாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமல்படுத்தப்படுகின்றன. 7வது ஊதியக்குழு 2016 ஆம் ஆண்டு அமலுக்கு வந்தது. அந்த வகையில் 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். எனினும் இதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதங்கள் காரணமாக இதன் அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்படலாம் என கூறப்படுகின்றது. எனினும், புதிய ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன் ஜனவரி 2026 முதலான அரியர் தொகை ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும்.
சுருக்கமாக......
- மத்திய அரசு ஊழியர்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும் 3 முக்கிய செய்திகள் கிடைத்துள்ளன.
- ஜிஎஸ்டி விகித குறைப்பு அவர்களது பல அன்றாட தேவைகளுக்கான செலவை குறைக்கும்.
- இன்னும் சில வாரங்களில் அறிவிக்கப்படவுள்ள டிஏ உயர்வு மாத சம்பளத்தில் பெரிய ஏற்றத்தை அளிக்கும்.
- 8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மைகள் மிகப்பெரிய ஊதிய உயர்வுக்கு வழி செய்து, அவர்களது நிதி நிலையை பன்மடங்கு உயர்த்தும்.
மேலும் படிக்க | PF Account Transfer: பிஎப் கணக்கு முக்கிய அப்டேட்! வீட்டில் இருந்தே ஆன்லைனில் மாற்றலாம்
மேலும் படிக்க | மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மெகா தீபாவளி பரிசு: உயரும் டிஏ, எகிறும் சம்பளம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ