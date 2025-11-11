அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்: VRS விதிகள், நொட்டீஸ் பீரியட்... DoPPW விளக்கம்

Pensioners Latest News: தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் (NPS) கீழுள்ள மத்திய அரசு சிவில் ஊழியர்களை இலக்காகக் கொண்ட ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (UPS) கீழ் தன்னார்வ ஓய்வூதிய விதிகள் குறித்து ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) விரிவான விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது. புதிய ஓய்வூதிய கட்டமைப்பை நெறிப்படுத்தவும், நவம்பர் 30, 2025 அன்று UPS-ஐத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான காலக்கெடுவிற்கு முன்னதாக ஊழியர்களுக்கு அதிக தெளிவை வழங்கவும் அரசாங்கம் மேற்கொண்டுள்ள பரந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Voluntary Retirement: தன்னார்வ பணி ஓய்வு விதிகள்
UPS-ன் கீழ் உள்ள மத்திய அரசு சிவில் ஊழியர்களின் அனைத்து சேவை தொடர்பான அம்சங்களையும் நிர்வகிக்கும் மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் கீழ் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல்) விதிகள், 2025-ஐ மையம் சமீபத்தில் அறிவித்தது. ஏப்ரல் 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்த இந்தத் திட்டம், முன்னர் NPS-ன் கீழ் இருந்த சுமார் 23 லட்சம் மத்திய அரசு சிவில் ஊழியர்களை உள்ளடக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இது மற்ற வகை அரசு ஊழியர்களுக்கோ அல்லது NPS வரம்பிற்கு வெளியே உள்ளவர்களுக்கோ நீட்டிக்கப்படாது.
Notice Period: தன்னார்வ பணி ஓய்வுக்கான அறிவிப்பு காலம் என்ன?
UPS இன் கீழ், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 20 வருட வழக்கமான சேவையை முடித்த பிறகு, குறைந்தபட்சம் மூன்று மாத அறிவிப்பு காலம் அதாவது நோட்டீஸ் பீரியடுக்கு உட்பட்டு, தன்னார்வ ஓய்வு (VRS) எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். DoPPW வெளியிட்ட அலுவலக குறிப்பாணை (OM) படி, "விதி 13, இருபது வருட வழக்கமான சேவையை முடித்த அனைத்து ஊழியர்களும், நியமன அதிகாரிக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு குறையாத எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்பை வழங்கி, சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெறலாம்".
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
இருப்பினும், தன்னார்வ ஓய்வு அறிவிப்பு நியமன அதிகாரியிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் விதி கூறுகிறது. அறிவிப்பு காலம் முடிவடைவதற்கு முன்பு அதிகாரி வெளிப்படையாக அனுமதியை மறுக்கவில்லை என்றால், பணி ஓய்வு ஓய்வூதியம் காலாவதி தேதியில் தானாகவே நடைமுறைக்கு வரும்.
சில சூழ்நிலைகளில் ஊழியர்கள் குறுகிய அறிவிப்பு காலத்திற்கு ஒப்புதல் பெறலாம் என்று DoPPW மேலும் தெளிவுபடுத்தியது. ஒரு அரசு ஊழியர் சரியான காரணங்களைக் கூறி, மூன்று மாத அறிவிப்பு காலத்தை குறைப்பதற்கான எழுத்துப்பூர்வ கோரிக்கையை வைக்கலாம். அத்தகைய குறைப்பு நிர்வாக சிரமத்திற்கு வழிவகுக்காது என்று திருப்தி அடைந்தால், நியமன அதிகாரி இந்த கோரிக்கையை அங்கீகரிக்கலாம்.
தன்னார்வ ஓய்வுக்கான அறிவிப்பு சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன், நியமன அதிகாரியின் ஒப்புதல் இல்லாத வரை அதை திரும்பப் பெற முடியாது. முக்கியமாக, வித்டிராயல் கோரிக்கை, திட்டமிடப்பட்ட ஓய்வு தேதிக்கு குறைந்தது 15 நாட்களுக்கு முன்னதாக வைக்கப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கபட்டுள்ளது.
பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை (DoPT) வழங்கிய உபரி ஊழியர்களுக்கான சிறப்பு தன்னார்வ ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கும், தன்னாட்சி அமைப்புகள் அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் (PSU) உள்வாங்கப்படுவதற்காக ஓய்வு பெறுபவர்களுக்கும் புதிய விதி பொருந்தாது.
25 ஆண்டுகள் சேவைக்கு முன் ஓய்வு பெற்றால் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
சலுகைகளைப் பொறுத்தவரை, 25 ஆண்டுகள் தகுதிவாய்ந்த சேவையை முடிப்பதற்கு முன்பு ஓய்வு பெறும் சந்தாதாரர் ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (PFRDA) விதிமுறைகளின் கீழ் விகிதாசார உறுதி செய்யப்பட்ட ஊதியத்தைப் பெறுவார் என்று DoPPW தெளிவுபடுத்தியது. 25 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள் நிறைவு செய்யும் ஊழியர்கள், PFRDA இன் NPS விதிமுறைகள், 2025 இன் கீழ் UPS இன் செயல்பாட்டின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி முழு உறுதியான ஊதியத்திற்குத் தகுதியுடையவர்களாக இருப்பார்கள்.
இந்த விதிகளை கண்டிப்பாக செயல்படுத்துவதை உறுதிசெய்யவும், துணை அலுவலகங்களில் UPS மற்றும் NPS விஷயங்களைக் கையாளும் பணியாளர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்களைப் பரப்பவும் அனைத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளுக்கு அரசாங்கம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தன்னார்வ பணி ஓய்வுக்கான இந்த தெளிவான அளவுருக்களை அமைத்து, புதிய ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதிய முறையின் கீழ் ஊழியர்களுக்கு வெளிப்படைத்தன்மை, முன்கணிப்பு மற்றும் நியாயத்தை உறுதி செய்வதை மத்திய அரசு நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
