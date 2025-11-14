அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி சரியான நேரத்தில் பென்ஷன், கிராஜுவிட்டி: DoPPW புதிய டைம்லைன்

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு DoPPW ஒரு முக்கிய தெளிவுபடுத்தலை அளித்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
DoPPW அளித்த தகவல்
அரசுப் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெறும் ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடையை சரியான நேரத்தில் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக, ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) ஒரு புதிய, தெளிவான காலக்கெடுவை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த காலக்கெடு மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதிய) விதிகள், 2021 இன் கீழ் நிறுவப்பட்டுள்ளது. ஓய்வு பெறுவதற்கு முன் அனைத்து செயல்முறைகளும் படிப்படியாக எப்போது, எப்படி முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இது குறிப்பிடுகிறது.
Superannuation Pension: சூப்பரானுவேஷன் ஒய்வூதியம்
சூப்பரானுவேஷன் ஒய்வூதியம் என்றால் என்ன? 58 ஆண்டுகள் உயர் சேவை மற்றும் 60 ஆண்டுகள் அடிப்படை சேவையின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய வயதை அடைந்தவுடன் ஒரு ஊழியர் பெறும் ஓய்வூதியம் சூப்பரானுவேஷன் ஒய்வூதியம் ஆகும். அதாவது, குறிப்பிட்ட வயது வரம்பை அடைந்தவுடன் ஓய்வு பெறுவது சூப்பரானுவேஷன் ஒய்வூதியம் என அழைக்கப்படுகிறது.
DoPPW இன் புதிய காலக்கெடு
பணி ஓய்வுக்கு முன்னர் என்ன நடக்கும்? முழுமையான டைம்லைனை இங்கே காணலாம்.
Rule 5: 15 மாதங்களுக்கு முன்பு பணி ஓய்வு பட்டியல்கள் தயாரிக்கப்படும்
Retirement List: துறைத் தலைவர் (HoD) அடுத்த 15 மாதங்களில் ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களின் பட்டியலை ஒவ்வொரு மாதமும் 15 ஆம் தேதிக்குள் தயாரிக்க வேண்டும். அதாவது ஓய்வு பெறுவதற்கான கவுண்ட்டவுன் 15 மாதங்களுக்கு முன்பே தொடங்கும்.
Rule 55: 12 மாதங்களுக்கு முன்பே அரசு தங்குமிடத் தகவல் சரிபார்ப்பு
Government Quarters: ஒரு ஊழியர் அரசு அளித்த வீட்டில் வசிக்கிறார் என்றால், ஓய்வு பெறுவதற்கு ஒரு வருடம் முன்னதாகவே முழு விவரங்கள் பெறப்படும். இதனால் சரியான நேரத்தில் நோ டிமாண்ட் சான்றிதழைப் (NDC - No Demand certificate) பெறமுடியும்.
Rules 56 & 57: 6-12 மாதங்களுக்கு முன்பே சேவை பதிவு சரிபார்ப்பு
Service Record: 6-12 மாதங்களுக்கு முன்பே இனி இந்த முக்கிய பணி நடக்கும். இந்த 6 மாதங்களில் ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகளில் ஏதேனும் சிக்கல்கள் இருந்தால் அவற்றை தீர்த்தல், சேவைப் புத்தகத்தைச் சரிபார்த்தல் மற்றும் ஏதேனும் பிழைகள் அல்லது குறைபாடுகள் இருந்தால் அவற்றை சரிசெய்தல் உள்ளிட்ட மிக முக்கியமான பணிகள் நடக்கும்.
Form 6-A: 6 மாதங்களுக்கு முன்பு பணியாளரின் ஓய்வூதியப் படிவத்தைச் சமர்க்கும் செயல்முறை
விதி 57(2)(a) ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறுவதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பே தங்கள் ஓய்வூதியப் படிவத்தை (படிவம் 6-A) சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
Rules 59 & 60: ஓய்வூதியம் தொடர்பான பணிகளை நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பே முடிக்க வேண்டும்
Form 7: அலுவலகத் தலைவர் படிவம் 7 இன் பகுதி I ஐ நிரப்ப வேண்டும். ஓய்வூதிய கணக்கீட்டுத் தாள் (வடிவம் 10) போன்ற ஒரு சரிபார்ப்புப் பட்டியலைத் தயாரிப்பதும் இதில் அடங்கும். அதாவது ஓய்வு பெறுவதற்கு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு இது செய்யப்பட வேண்டும்.
2 மாதங்களுக்கு முன்பு ஓய்வூதிய கட்டண உத்தரவை (PPO) வழங்குதல்.
Pension Payment Order: ஓய்வூதிய கணக்கு விவரத்தைப் பெற்றவுடன், கணக்கு அலுவலகம் அதை ஆராய்ந்து இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே PPO ஐ வழங்க வேண்டும். விதி 63(4)(a) இன் கீழ், PPO மற்றும் படிவம் 6-A இன் நகல் மத்திய ஓய்வூதிய கணக்கியல் அலுவலகத்திற்கு (CPAO) அனுப்பப்படும். அங்கு Special Seal of Authority சீல் ஒட்டப்படும். இதற்கு பிறகு Special Seal of Authority 21 நாட்களுக்குள் அதை வெளியிடும் (விதி 63[4][b]).
CPAO PPO பெற்ற 21 நாட்களுக்குள் Special Seal of Authority -ஐ வெளியிட்டு ஓய்வூதிய வழங்கல் ஆணையத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும்.
Pension: பணி ஓய்வு பெறும் நாளியேயே ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்
பணியாளரின் பணி ஓய்வு தேதி வந்தவுடன், ஓய்வூதிய வழங்கல் ஆணையம் உடனடியாக ஓய்வூதியத்தை வெளியிடும்.
அனைத்து மட்டங்களிலும் பொறுப்புணர்வை உறுதி செய்வதற்கும், பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு ஊழியர்கள் எந்த தாமதத்தையும் சந்திக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கும் இந்த DoPPW காலவரிசை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
