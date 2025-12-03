மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு NPS முதலீட்டு விதிகளில் மாற்றம்: அதிகமாகும் வசதிகள்

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. அவர்களது ஓய்வூதிய முறையில் சில முக்கிய அப்டேட்கள் வந்துள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
National Pension System: தேசிய ஓய்வூதிய முறையில் மாற்றம்
தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (UPS) முதலீடு செய்யும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இப்போது தங்கள் ஓய்வூதியப் பணம் எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்படுகிறது என்பதை தீர்மானிப்பதில் அதிக பங்களிப்பைப் பெறுவார்கள். ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) முதலீட்டுத் தேர்வுகளின் எண்ணிக்கையை நான்கிலிருந்து ஆறாக விரிவுபடுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் சந்தாதாரர்கள் தங்களது ரிஸ்க் எடுக்கும் திறனின் அடிப்படையில், அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையை பெறலாம்.
PFRDA அறிவிப்பு கூறுவது என்ன?
“மத்திய அரசு (CG) ஊழியர்களுக்கான NPS மற்றும் UPS இன் கீழ் தற்போதுள்ள முதலீட்டுத் தேர்வு விருப்பங்களின் விரிவாக்கத்தை PFRDA இதன் மூலம் அறிவிக்கிறது. இரண்டு கூடுதல் ஆட்டோ முதலீட்டுத் தேர்வு விருப்பங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய மொத்த தேர்வுகளின் எண்ணிக்கை ஆறாக அதிகரித்துள்ளது” என்று ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை நிறுவனம் ஒரு வெளியீட்டில் தெரிவித்துள்ளது.
இதுவரை, பெரும்பாலான அரசு ஊழியர்கள், ‘Default Scheme’, அதாவது இயல்புநிலைத் திட்டத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர். சுமார் 4% மத்திய அரசு சந்தாதாரர்கள் மட்டுமே மற்றவற்றை தேர்ந்தெடுத்திருந்தனர்.
Default Scheme: டீஃபால்ட் திட்டம் என்றால் என்ன?
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், மூன்று ஓய்வூதிய நிதிகளால் நிர்வகிக்கப்படும் முன் வரையறுக்கப்பட்ட அசெட் ஒதுக்கீட்டு முறையின்படி பங்களிப்புகள் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன. எனினும், நிதி அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய அறிவிப்பின் மூலம், PFRDA இரண்டு புதிய ஆட்டோ தேர்வு விருப்பங்களைச் சேர்த்துள்ளது. அவை நீண்ட கால வருமானத்திற்காக அதிக சந்தை-இணைக்கப்பட்ட ஆபத்தை எடுக்க விரும்புவோருக்கு அதிக பங்கு வெளிப்பாட்டை வழங்குகின்றன.
தற்போது ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் என்ன?
அரசு சந்தாதாரர்கள் இப்போது ஆறு முதலீட்டு விருப்பங்களிலிருந்து தேர்வு செய்யலாம்:
- Default Scheme: இயல்புநிலை திட்டம் - மூன்று ஓய்வூதிய நிதிகளால் நிர்வகிக்கப்படும் வழக்கமான முன்-நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடு.
- Active Choice (100% G-Sec): அக்டிவ் சாய்ஸ் (100% G-Sec) - முழுமையான பாதுகாப்பை விரும்புவோருக்கு.
- Auto Choice LC 25: ஆட்டோ சாய்ஸ் LC 25 - லோ - 35 வயது வரை 25% ஈக்விட்டி, 55 வயது வரை 5% ஆகக் குறைகிறது.
- Auto Choice LC 50: ஆட்டோ சாய்ஸ் LC 50 - மாடரேட் - 35 வயது வரை 50% ஈக்விட்டி, 55 வயது வரை 10% ஆகக் குறைகிறது.
- Auto Choice LC 75 (புதியது): ஆட்டோ சாய்ஸ் LC 75 - ஹைக - 35 வயது வரை 75% ஈக்விட்டி, 55 வயது வரை 15% ஆகக் குறைகிறது.
- Auto Choice LC (புதியது): ஆட்டோ சாய்ஸ் LC - ஆக்ரசிவ் - 45 வயது வரை 50% ஈக்விட்டி, 55 வயது வரை ஒப்பீட்டளவில் அதிக 35% ஆகக் குறைகிறது
இரண்டு புதிய விருப்பங்களும் நீண்ட காலத்திற்கு அதிக ஈக்விட்டி வெளிப்பாட்டை விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு, குறிப்பாக சந்தை வளர்ச்சி மூலம் ஒரு பெரிய கார்பஸை உருவாக்க விரும்பும் இள வயது ஊழியர்களுக்கு உதவுகின்றன.
NPS subscribers: NPS சந்தாதாரர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்
இயல்புநிலைத் திட்டத்திலிருந்து விலக விரும்பும் ஊழியர்கள் ஐந்து இயல்புநிலை அல்லாத முதலீட்டு விருப்பங்களில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். மேலும் PFRDA-பதிவு செய்யப்பட்ட பத்து நிதி மேலாளர்களிடமிருந்து ஒரு ஓய்வூதிய நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
PFRDA சந்தாதாரர்களை திட்டத்தின் செயல்திறனை மதிப்பாய்வு செய்து தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க அறிவுறுத்தியுள்ளது. திட்டங்கள் மற்றும் ஓய்வூதிய நிதிகளின் புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானங்கள் NPS அறக்கட்டளை வலைத்தளத்தில் கிடைக்கின்றன.
சந்தாதாரர்களின் அசெட் ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் வயது அடிப்படையிலான டேப்பரிங் கட்டமைப்பை சிறப்பாகப் பொருத்த, வாழ்க்கை சுழற்சி (ஆட்டோ சாய்ஸ்) நிதிகளின் நேமிங் கான்க்ளேவையும் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் புதுப்பித்துள்ளது.
புதிய விருப்பங்கள் இப்போது CRA தளங்களில் செயலில் உள்ளன
இரண்டு புதிய தேர்வுகளும் ஏற்கனவே மத்திய பதிவு பராமரிப்பு முகமை (CRA) தளங்களில் செயலில் உள்ளன. அதாவது அரசு ஊழியர்கள் உடனடியாக புதிய விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கத் தொடங்கலாம்.
