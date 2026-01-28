English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தம்: OPS, ToR, ஒய்வூதியம், சம்பளம், அரியர்.... நீளும் கோரிக்கைகளின் லிஸ்ட்!!

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தம்: OPS, ToR, ஒய்வூதியம், சம்பளம், அரியர்.... நீளும் கோரிக்கைகளின் லிஸ்ட்!!

Central Government Employees News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு, இந்திய அரசுக்கு ஒரு முறையான வேலைநிறுத்த அறிவிப்பை அனுப்பியுள்ளது. அதில் உள்ள கோரிக்கைகளின் பட்டியலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 28, 2026, 01:15 PM IST
  • வேலைநிறுத்தம் எதற்காக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது?
  • அரசாங்கத்தின் கவனத்தை ஈர்ப்பதே நோக்கம்.
  • கூட்டமைப்பின் கோரிக்கைகள் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தம்: OPS, ToR, ஒய்வூதியம், சம்பளம், அரியர்.... நீளும் கோரிக்கைகளின் லிஸ்ட்!!

Central Government Employees News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு, இந்திய அரசுக்கு ஒரு முறையான வேலைநிறுத்த அறிவிப்பை அனுப்பியுள்ளது. அதில், 2026 பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி ஒரு நாள் நாடு தழுவிய வேலைநிறுத்தம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வேலைநிறுத்தம் எதற்காக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது?

அமைச்சரவைச் செயலாளருக்கு அனுப்பப்பட்ட அந்த அறிவிப்பில், விரிவான ஒரு கோரிக்கை தொகுப்பின் ஆதரவாக கூட்டமைப்புடன் இணைந்த ஊழியர்கள் இந்த வேலைநிறுத்தத்தில் பங்கேற்பார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவற்றில்

- ஓய்வூதியப் பிரச்சினைகள், 
- சேவை நிபந்தனைகள், 
- தொழிலாளர் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் 
- பரந்த சமூகப் பாதுகாப்பு தொடர்பான கோரிக்கைகள்

ஆகியவை அடங்கும். 

அரசாங்கத்தின் கவனத்தை ஈர்ப்பதே நோக்கம்

கூட்டமைப்பின்படி, மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களைப் பாதிக்கும் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள கோரிக்கைகளின் மீது அரசாங்கத்தின் கவனத்தை ஈர்ப்பதே இந்த வேலைநிறுத்த நடவடிக்கையின் நோக்கம் ஆகும்.

கூட்டமைப்பின் கோரிக்கைகள் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

1. பகுதி A (மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சேவை தொடர்பான கோரிக்கைகள்) மற்றும் 
2. குதி B (பரந்த தொழிலாளர் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு கோரிக்கைகள்)

வேலைநிறுத்த அறிவிப்புடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முழுமையான பட்டியல், எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் கீழே வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கூட்டமைப்பின் கோரிக்கைகள்: பகுதி A

- ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதியத் திருத்தம் மற்றும் பிற பிரச்சினைகள் குறித்து கூட்டமைப்பு மற்றும் பணியாளர் தரப்பு NC-JCM வழங்கிய பரிந்துரைகள்/கருத்துக்களை இணைத்து 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பணிக்கான விதிமுறைகளைத் திருத்த வேண்டும்.

- 50% அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரணத்தை அடிப்படை ஊதியம்/ஓய்வூதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும், 1.1.2026 முதல் ஊதியம்/ஓய்வூதியத்தில் 20% இடைக்கால நிவாரணமாக வழங்க வேண்டும்.

- NPS/UPS திட்டத்தை ரத்து செய்து, அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும்.

- ஓய்வுபெற்ற தேதி மற்றும் மத்திய ஊதியக் குழுவின் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பரிந்துரைகள் போன்ற காரணிகளின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே எந்தப் பாகுபாடும் காட்டப்படக்கூடாது.

- கோவிட் பெருந்தொற்றின் போது முடக்கப்பட்ட அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரணத்தின் மூன்று தவணைகளையும் (18 மாதங்கள்) ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.

- மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதிய காலம், அதாவது கம்யூடட் பென்ஷன் கால அளவை 15 ஆண்டுகளுக்குப் பதிலாக 11 ஆண்டுகளாக மாற்ற வேண்டும்.

- கருணை அடிப்படையிலான நியமனங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட 5% உச்சவரம்பை நீக்க வேண்டும்.

- இறந்த ஊழியரின் வாரிசுகள்/சார்புடையவர்களுக்கு அனைத்து வழக்குகளிலும் கருணை அடிப்படையிலான நியமனம் வழங்க வேண்டும்.

- அனைத்துத் துறைகளிலும் உள்ள அனைத்துப் பிரிவு காலிப் பணியிடங்களையும் நிரப்ப வேண்டும், அரசுத் துறைகளில் வெளிமுகமையாக்கம் மற்றும் கார்ப்பரேட்மயமாக்கலை நிறுத்த வேண்டும்.

- JCM வழிமுறையின்படி சங்கங்கள்/கூட்டமைப்புகளின் ஜனநாயகச் செயல்பாட்டை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

- JCM-இன் கீழ் உள்ள மத்தியஸ்த வாரியத்தால் வழங்கப்பட்ட மற்றும் ஒருமித்த கருத்து எட்டப்பட்ட விருதுகளை, CA Ref. No. 3/2001 வழக்கில் உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும்.

- தற்காலிகப் பணியாளர்கள், ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் GDS ஊழியர்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். தன்னாட்சி அமைப்புகளின் ஊழியர்களுக்கு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையான தகுதியை வழங்க வேண்டும்.

கூட்டமைப்பின் கோரிக்கைகள்: பகுதி B

- நான்கு தொழிலாளர் குறியீடுகளையும் ரத்து செய்ய வேண்டும்.

- வெளிமுகமைப்படுத்துதல் போன்ற உத்திகள் மூலம் வேலைகளை தற்காலிகமாக்குவதை நிறுத்த வேண்டும்.

- ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களுக்கு சம வேலைக்கு சம ஊதியம் என்பதை அமல்படுத்த வேண்டும்.

- ஒழுங்கமைக்கப்படாத தொழிலாளர்கள் மற்றும் விவசாயத் தொழிலாளர்கள் உட்பட அனைத்து வகை தொழிலாளர்களுக்கும் மாதம் ரூ.9000/- குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

- போனஸ், வருங்கால வைப்பு நிதி செலுத்துதல் மற்றும் தகுதி மீதான அனைத்து உச்சவரம்புகளையும் நீக்க வேண்டும். பணிக்கொடையின் அளவை அதிகரிக்க வேண்டும்.

- விலைவாசி உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். உணவு, மருந்துகள், விவசாய உள்ளீடுகள் மற்றும் இயந்திரங்கள் போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்களுக்கு விதிக்கப்படும் ஜிஎஸ்டியை நீக்க வேண்டும்.

- பெட்ரோலியப் பொருட்கள் மற்றும் சமையல் எரிவாயு மீதான மத்திய கலால் வரியை கணிசமாகக் குறைக்க வேண்டும்.

- உணவுப் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் அளித்து, பொது விநியோக முறையை உலகமயமாக்க வெண்டும்.

- பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் தனியார்மயமாக்கல் மற்றும் அரசுத் துறைகளின் பெருநிறுவனமயமாக்கலை நிறுத்த வேண்டும்.

- மின்சாரம் (திருத்த) மசோதா, 2025-ஐ திரும்பப் பெற வேண்டும்.

- வேலை செய்வதற்கான உரிமையை அடிப்படை உரிமையாக்க வேண்டும். அரசுத் துறைகளில் உள்ள அனைத்து அனுமதிக்கப்பட்ட பணியிடங்களையும் நிரப்பி, வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும்.

- அனைவருக்கும் இலவசக் கல்விக்கான உரிமை, சுகாதாரம், நீர் மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான உரிமையை உறுதி செய்ய வேண்டும். புதிய கல்விக் கொள்கை, 2020-ஐ ரத்து செய்ய வேண்டும். அனைவருக்கும் வீடுகளை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

- அனைத்து ஒழுங்கமைக்கப்படாத தொழிலாளர்களுக்கும் நல நிதியிலிருந்து பங்களிப்புகளுடன் ESI காப்பீட்டை வழங்குங்க வேண்டும். மேலும் E-Shram போர்ட்டலில் பதிவுசெய்யப்பட்ட அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் சுகாதாரத் திட்டங்கள், மகப்பேறு நலன்கள், ஆயுள் மற்றும் ஊனமுற்றோர் காப்பீட்டையும் வழங்க வேண்டும்.

- இந்தியாவை மேம்படுத்த நிலையான அணுசக்திப் பயன்பாடு மற்றும் மேம்பாட்டுச் சட்டத்தை (SHANTI) திரும்பப் பெற வேண்டும்.

இந்த விவகாரங்கள் குறித்து அவ்வபோது அளிக்கப்பட்ட மனுக்கள் மற்றும் விவாதங்கள் திருப்திகரமான விளைவுகளைத் தராததால், இந்த வேலைநிறுத்தம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்று கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. இந்தக் கோரிக்கைகள், ஊதிய திருத்தம், ஓய்வூதியத்தை மீட்டெடுத்தல் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு போன்ற உடனடி ஊழியர் சார்ந்த கவலைகள் முதல், பல்வேறு துறைகளில் உள்ள தொழிலாளர்களைப் பாதிக்கும் பரந்த தொழிலாளர் மற்றும் நலன்புரிப் பிரச்சினைகள் வரை பரவியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

Labour ReformsCentral government employeespensionersStrikepension

