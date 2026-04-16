மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பரிசு: SBI சம்பளத் தொகுப்பு.... முழு விவரம் இதோ

Central Government Employees News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. ஊழியர்கள், பொதுத்துறை வங்கிகளில் உள்ள தங்கள் சம்பளக் கணக்கில் ஒரு விரிவான நிதிச் சேவைகள் தொகுப்பைப் பெறலாம். மத்திய அரசு ஊழியர்களின் நிதி நலனையும் சமூகப் பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்தும் நோக்கில், ஒரு விரிவான 'சம்பளக் கணக்குத் தொகுப்பை' உருவாக்குமாறு பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு நிதிச் சேவைகள் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. அதன் அடிப்படையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் பெருநிறுவன சம்பளக் கணக்கு இனி வங்கிச் சேவைகள், காப்பீடு மற்றும் அட்டைகள் ஆகியவற்றை ஒரே கட்டமைப்பின் கீழ் பெறும்.
எந்தெந்த ஊழியர்களுக்கு இந்த நன்மை கிடைக்கும்?
எஸ்பிஐ-யின் சிஜிஎஸ்பி கணக்கு (SBI’s CGSP account),
- டிஃபன்ஸ் சிவிலியன்கள்,
- இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI),
- தேசிய ஊரக மற்றும் வேளாண் மேம்பாட்டு வங்கி (NABARD) மற்றும்
- இந்திய அரசின் கோப்பகத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள தன்னாட்சி அமைப்புகள்,
- கல்விக்கூடங்கள் மற்றும் மன்றங்களின் ஊழியர்கள் உட்பட,
- மத்திய அரசின் அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளின் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
பெருநிறுவன சம்பளத் தொகுப்பு யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது?
பெருநிறுவன சம்பளத் தொகுப்பு (CSP) என்பது மத்திய அரசு சம்பளத் தொகுப்பிலிருந்து (CGSP) வேறுபட்டது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். சிஎஸ்பி கணக்கு, தனியார் அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் பிறவற்றின் வழக்கமான ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
SBI-யின் மத்திய அரசு சம்பளத் தொகுப்பு (CGSP), மத்திய அரசின் அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளின் நிரந்தர ஊழியர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கிடைக்கும் அனைத்துப் பலன்கள் மற்றும் அம்சங்களின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
வங்கிச் சேவைகள்
CGSP கணக்குகளுக்கு குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை தேவை இல்லை. கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு மாதத்திற்கு 25 காசோலைத் தாள்கள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன (மொத்தத் தேவைகளைத் தவிர). மேலும் RTGS/NEFT வசதிக்கான கட்டணங்கள் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன. ரூ. 50,000-க்கு மேல் நிகர சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு, ஆண்டு லாக்கர் வாடகைக் கட்டணத்தில் 50% சலுகை வழங்கப்படுகிறது. மாதம் ரூ. 25,000-க்கும் அதிகமாக ஊதியம் ஈட்டும் ஊழியர்கள் 'SBI Rishtey' வசதியைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இதன் மூலம், அவர்களின் கணவன்/மனைவி, குழந்தைகள், பெற்றோர் மற்றும் உடன்பிறப்புகள் என நால்வர் வரை, இத்திட்டத்தின் கீழ் குடும்ப சேமிப்பு வங்கிக் கணக்குகளைப் பெற முடியும்.
இந்த கணக்கில் கிடைக்கும் பிற வசதிகள் இதோ:
- குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை எதுவும் இல்லாத வசதி கிடைக்கும்,
- இலவச டெபிட் கார்ட்,
- பல நகரங்களுக்கான வரம்பற்ற காசோலை புத்தகங்கள்
- ஒரு உறுப்பினருக்கு ரூ. 5 லட்சம் வரையிலான இலவச விபத்து காப்பீட்டு வசதி (மொத்தமாக ரூ. 20 லட்சம் வரை; சிறார்களைத் தவிர்த்து).
- அதிக வட்டி ஈட்டுவதற்கான 'Sweep-in' வசதி
ஊதியக் கணக்குடனான தொடர்பு நீடிக்கும் காலம் வரை, இச்சலுகைகள் தொடர்ந்து வழங்கப்படும்.
காப்பீட்டுச் சலுகைகள்
மத்திய அரசின் அனைத்து நிரந்தர ஊழியர்களுக்கும் (IAS, IPS, IFS அதிகாரிகளைத் தவிர்த்து), பின்வரும் சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன:
தனிநபர் விபத்து காப்பீடு (இறப்பு): ரூ. 100 லட்சம்
விமான விபத்து காப்பீடு (இறப்பு): ரூ. 160 லட்சம்
நிரந்தர முழுமையான இயலாமை (PTD): ரூ. 100 லட்சம் வரை
நிரந்தரப் பகுதி இயலாமை (PPD): ரூ. 80 லட்சம் வரை
குழு கால ஆயுள் காப்பீடு (GTL): ரூ. 10 லட்சம்
ATM மற்றும் டெபிட் அட்டைகள்
மாதாந்திர நிகர ஊதியத்தின் அடிப்படையில் டெபிட் அட்டைகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன:
Silver (ரூ. 10,000 – ரூ. 25,000): இலவச உள்நாட்டு கிளாசிக் டெபிட் கார்ட் / இலவச பிளாட்டினம் ருபே டெபிட் கார்ட்
Gold (ரூ. 25,001 – ரூ. 50,000): இலவச சர்வதேச கோல்ட் டெபிட் கார்ட் / இலவச பிளாட்டினம் ருபே டெபிட் கார்ட்
Diamond (ரூ. 50,001 – ரூ. 1 லட்சம்): இலவச சர்வதேச பிளாட்டினம் டெபிட் கார்ட்
Platinum & Rhodium (ரூ. 1 லட்சத்திற்கு மேல்): இலவச சர்வதேச பிளாட்டினம் டெபிட் கார்ட் / இலவச செலக்ட் ருபே டெபிட் கார்ட்
Royale (அனைத்து IAS, IPS மற்றும் IFS அதிகாரிகள்): இலவச செலக்ட் ருபே டெபிட் கார்ட்
அனைத்து வகை அட்டைகளுக்கும், டெபிட் அட்டை வழங்குவதற்கான கட்டணம் மற்றும் வருடாந்திர பராமரிப்புக் கட்டணம் (AMC) ஆகியவை இலவசமாகும். SBI வங்கியின் ATM மையங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் வரம்பற்றவை, மேலும், இவை இலவசமானவை என்பதையும் மனதில் கொள்ள வேண்டும். இந்தியாவில் உள்ள எஸ்பிஐ அல்லாத ஏடிஎம்களில், மாதத்திற்கு 10 இலவசப் பரிவர்த்தனைகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடன்கள்
ஜிஎஸ்பி வாடிக்கையாளர்களுக்கு தனிநபர் கடன்கள் மற்றும் வீட்டுக் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் செயலாக்கக் கட்டணங்களில் சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. கார் கடன் செயலாக்கக் கட்டணங்களும் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன.
கிரெடிட் கார்டுகள்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அனைத்து வகைகளிலும் முதல் ஆண்டு இலவசம். செலவினத்தின் அடிப்படையில் புதுப்பிப்புக் கட்டணங்களைத் திரும்பப் பெறும் வசதி உள்ளது.
வாழ்க்கைமுறை சார்ந்த சலுகைகள்:
Simply Save / Prime / Elite: வருடத்திற்கு 8 இலவச உள்நாட்டு ஓய்வறை (lounge) வருகைகள் (காலாண்டிற்கு 2 வரை); வருடத்திற்கு 4 இலவச சர்வதேச ஓய்வறை வருகைகள் (காலாண்டிற்கு 2 வரை).
AURUM: வருடத்திற்கு 16 உள்நாட்டு ஓய்வறை வருகைகள் (காலாண்டிற்கு 4); வரம்பற்ற சர்வதேச Priority Pass உறுப்பினர் உரிமை, காலாண்டிற்கு ஒரு இலவச விருந்தினர் வருகைக்கான வசதி.
காலமுறை ஆயுள் மற்றும் மருத்துவக் காப்பீடு (இதற்கான செலவை மத்திய அரசு ஊழியரே ஏற்க வேண்டும்).
காலமுறை ஆயுள் காப்பீடு (SBI Life Insurance வாயிலாக): ரூ. 10 லட்சம் முதல் ரூ. 100 லட்சம் வரையிலான காப்பீடு; இது சம்பளக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும். காப்பீட்டுத் தொகையின் ஒவ்வொரு லட்சம் ரூபாய்க்கும் ரூ. 245-லிருந்து பிரீமியம் தொடங்குகிறது (GST தனி).
அடிப்படை மருத்துவக் காப்பீடு-Sapphire Classic (SBI General Insurance வாயிலாக): 1 முதல் 2 பெரியவர்கள் மற்றும் 2 குழந்தைகள் வரை உள்ளடக்கிய ரூ. 2 லட்சம் முதல் ரூ. 5 லட்சம் வரையிலான காப்பீடு. பிரீமியம் ரூ. 1,983-லிருந்து தொடங்குகிறது.
கூடுதல் மருத்துவக் காப்பீடு (Super Top-Up) — Sapphire Super Top-Up: ரூ. 10 லட்சம் (ரூ. 2 லட்சம் கழிவு வரம்புடன்) முதல் ரூ. 50 லட்சம் (ரூ. 5 லட்சம் கழிவு வரம்புடன்) வரையிலான காப்பீடு. பிரீமியம் ரூ. 1,521-லிருந்து தொடங்குகிறது.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான கணக்கு
70 வயது அல்லது அதற்குக் குறைவான வயதுடைய மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள், விரிவான ஓய்வூதியத் தொகுப்பு திட்டத்தைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இதில்,
- குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை ஏதுமில்லை,
- SMS எச்சரிக்கைக்கான கட்டணங்கள் முற்றிலும் இலவசம்,
- Debit Card (RuPay Platinum Gold) இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது,
- தகுதி அடிப்படையில், ரூ. 30 லட்சம் வரையிலான தனிநபர் விபத்துக் காப்பீடு (இறப்பு நேர்வுக்கு) மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கூடுதல் காப்பீட்டுச் சலுகைகளும் கிடைக்கப்பெறும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. SBI-யின் மத்திய அரசு சம்பளத் தொகுப்பு என்றால் என்ன?
மத்திய அரசின் அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர ஊழியர்களுக்காக SBI-யின் மத்திய அரசு சம்பளத் தொகுப்பு (CGSP) என்ற ஒரு தனித்துவமான தொகுப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
2. CGSP -இல் கிடைக்கும் காப்பீட்டுச் சலுகைகள் என்ன?
SBI CGSP -இன் கீழ் தனிநபர் விபத்து காப்பீடு முதல் குழு கால ஆயுள் காப்பீடு வரை பல வகையான காப்பீடுகள் அளிக்கப்படுகின்றன.
3. CGSP தொகுப்பில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நன்மைகள் கிடைக்குமா?
70 வயது அல்லது அதற்குக் குறைவான வயதுடைய மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள், விரிவான ஓய்வூதியத் தொகுப்பு திட்டத்தைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
