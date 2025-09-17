அரசு ஊழியர்களுக்கு களைகட்டும் தீபாவளி: 3 பரிசுகள், கணக்கில் கூடுதல் தொகை.. கணக்கீடு இதோ

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இது பண்டிகை காலம் மட்டுமல்ல, பணம் கொட்டும் காலம்!! தீபாவளிக்கு முன், மத்திய அரசு தனது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் வழங்கக்கூடும். அடுத்த மாதம் அகவிலைப்படி 58% ஆக உயரக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Central Government Employees: காத்திருக்கும் ஊழியர்கள்
ஜூலை 2025 -க்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு குறித்த அறிவிப்புக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். ஜூலை-டிசம்பர் 2025 காலகட்டத்தில் அகவிலைப்படியில் 3% அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது நடந்தால், தற்போதைய 55% அகவிலைப்படி 58% ஆக அதிகரிக்கும். இது லட்சக்கணக்கான மக்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
DA Hike: டிஏ உயர்வு ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை நடைபெறும்
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அதிகரிக்கப்படுகிறது. ஜனவரி-ஜூன் மற்றும் ஜூலை-டிசம்பர் காலகட்டங்களுக்கு தனித்தனி திருத்தங்கள் செய்யப்படுகின்றன. உதாரணமாக, மார்ச் 2025 இல், ஜனவரி-ஜூன் காலத்திற்கு அரசு அகவிலைப்படியை 2% அதிகரித்து, அதை 53% இலிருந்து 55% ஆக உயர்த்தியது. இப்போது, ஜூலை-டிசம்பர் 2025 காலகட்டத்தின் முறை. இந்த முறை அகவிலைப்படி 3% உயரக்கூடும் என எதிர்பார்கப்படுகின்றது.
ஊதியமும், ஓய்வூதியமும் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
அகவிலைப்படி எப்போதும் அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அகையால், அதன் தாக்கம் ஊழியர்களுக்கு இடையில் வேறுபடும். சில உதாரணங்கள் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
Salary Hike: ஊதிய உயர்வு
- ஒரு ஊழியரின் குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.18,000 என வைத்துக்கிள்வோம்.
- தற்போதைய 55% அகவிலைப்படியில், அவரது அகவிலைப்படி தொகை ரூ.9,900 ஆக இருக்கும்.
- அதன் படி மொத்த சம்பளம் ரூ.27,900 ஆக இருக்கும்.
- அகவிலைபப்டி 58% ஆக உயர்ந்தால், அகவிலைப்படி தொகை ரூ.10,440 ஆக அதிகரிக்கும்.
- அதன் படி, மொத்த சம்பளம் ரூ.28,440 ஆக உயரும்.
- அதாவது, ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.540 நேரடிப் பலன் கிடைக்கும்.
Pension Hike: ஓய்வூதிய உயர்வு
- ஒரு ஓய்வூதியதாரர் ரூ.9,000 அடிப்படை ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
- தற்போது, 55% அகவிலைப்படியில் அவருக்கு ரூ.4,950 கிடைக்கிறது,
- அதாவது, அவரது மொத்த ஓய்வூதியம் ரூ.13,950 ஆக இருக்கும்.
- அகவிலைப்படி 58% ஆக அதிகரித்தால், அவருக்கு அகவிலை நிவாரண தொகையாக ரூ.5,220 கிடைக்கும்.
- இதன் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் ரூ.14,220 ஆக அதிகரிக்கும்.
- அதாவது, மாதம் ரூ.270 நன்மை கிடைக்கும்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது?
தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை (CPI-IW) அடிப்படையாகக் கொண்ட அகவிலைப்படியை கணக்கிடுவதற்கு ஒரு நிலையான சூத்திரம் உள்ளது. இந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் டிஏ தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
அறிவிப்பு எப்போது வெளியிடப்படும்?
ஜூலை 2025 -க்கான டிஏ உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு எப்போது வெளியாகும் என்பது பற்றி அரசாங்கம் இன்னும் எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. எனினும், முந்தைய ஆண்டுகளின் போக்கைக் கருத்தில் கொண்டு பார்த்தால், டிஏ உயர்வு பற்றிய செய்திகள் நவராத்திரிக்குப் பிறகும் தீபாவளிக்கு முன்பும் வருவது வழக்கம் என்பது தெளிவாகிறது. இந்த முறையும், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்பு 3% டிஏ உயர்வு என்ற பரிசைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகை
அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு எப்போது அறிவிக்கப்பட்டாலும், ஜூலை முதல் டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்கும். அதாவது, இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டால், இந்த தீபாவளியில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் கணக்குகளில் அதிக தொகை வரும். இதனால் பண்டிகையின் மகிழ்ச்சி இரட்டிப்பாகும்.
ஜூலை 2025 டிஏ உயர்வு சுருக்கமாக....
- அகவிலைப்படி ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை திருத்தப்படுகின்றது.
- ஜூலை 2025 டிஏ உயர்வு அறிவிப்புக்காக ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருக்கிறார்கள்.
- தீபாவளிக்கு முன்னதாக இது வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
- சம்பளத்தில் ஜூலை மாதம் முதலான அரியர் தொகையும் சேர்ந்து கிடைக்கும்.
